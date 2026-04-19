عراقچی با همتای پاکستانی خود بهصورت تلفنی گفتوگو کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با محمد اسحاقدار، وزیر خارجه پاکستان، بهصورت تلفنی گفتوگو کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی روز گذشته با شلیک در تنگه هرمز «نقض کامل» توافق آتشبس را رقم زده است.
او در ادامه نوشت بسیاری از این شلیکها به سمت یک کشتی فرانسوی و یک کشتی باری بریتانیایی بوده و افزود: «این کار خوبی نبود، درست است؟»
ترامپ همچنین اعلام کرد نمایندگانش برای مذاکرات به اسلامآباد، پایتخت پاکستان میروند و عصر دوشنبه به آنجا خواهند رسید.
او در ادامه نوشت با وجود اعلام جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، این گذرگاه پیشتر بهدلیل «محاصره آمریکا» بسته شده و تهران از این وضعیت روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان میبیند، در حالی که آمریکا «هیچ ضرری نمیکند» و کشتیها، به گفته او «به لطف اقدامات سپاه پاسداران که همیشه میخواهد نقش آدم قلدر را بازی کند»، در حال حرکت به سمت بنادر این کشور از جمله تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا هستند.
او افزود ایالات متحده «یک توافق بسیار منصفانه و معقول» پیشنهاد داده و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی آن را بپذیرد، اما هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «تمام نیروگاهها و تمام پلها در ایران» را از کار خواهد انداخت و افزود: «دیگر خبری از آدم نرم نیست.»
ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی «بهسرعت و بهراحتی عقبنشینی خواهد کرد» و اگر توافق را نپذیرد، «باعث افتخار» او خواهد بود که اقدام لازم را انجام دهد؛ اقدامی که به گفته او، باید در ۴۷ سال گذشته توسط روسایجمهوری پیشین آمریکا انجام میشد.
او در پایان نوشت: «وقت آن رسیده که ماشین کشتار جمهوری اسلامی متوقف شود.»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بیکاری در صنایع پس از جنگ، روایتهایی از بحران اقتصادی و بیکاری ارسال کردند و گفتند در فشار اقتصادی و بیکاری هستند، اما همچنان به صبح آزادی امیدوارند.
این پیامها برای امنیت مخاطبان بازخوانی شدهاند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای اخیر، همزمان با اجرای آتشبس موقت در جنگ ایران، از تشدید فشارهای اقتصادی، بیثباتی بازار کار و اختلال گسترده در زندگی روزمره شهروندان حکایت دارد.
بررسی این پیامها نشان میدهد نگرانیهای شهروندان بهصورت کلی در سه محور قابل دستهبندی است: موج تعدیل نیرو و ناامنی شغلی، گرانی و کمبود کالاهای اساسی، و قطع اینترنت و اختلال در کسبوکار.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد به ارتش این کشور دستور داده با تمام توان زمینی و هوایی، برای حفاظت از نیروهای اسرائیلی در لبنان اقدام کند.
او هشدار داد در صورتی که دولت لبنان به تعهدات خود در چارچوب آتشبس پایبند نباشد، ارتش اسرائیل دست به اقدام خواهد زد.
شبکه ایبیسی به نقل از مقامهای ایالات متحده گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، همچنان معتقد است میتوان با جمهوری اسلامی به توافق رسید و این توافق رخ خواهد داد.
همزمان، خبرنگار ایبیسی اعلام کرد که ترامپ به او گفته، با وجود «نقضهای جدی» آتشبس از سوی جمهوری اسلامی، توافق رخ خواهد داد.
ترامپ در این گفتوگو افزود: «این اتفاق خواهد افتاد؛ به یک شکل یا شکل دیگر، یا به شیوه خوب یا به شیوه سخت.»