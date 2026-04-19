به گزارش هاآرتص، خلع سلاح حزب‌الله پیش‌تر نیز در چندین توافق و قطعنامه بین‌المللی مطرح شده است؛ از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ و نیز توافق اخیر در سال ۲۰۲۴. با این حال، این هدف هرگز تحقق نیافته و دولت لبنان و ارتش این کشور همچنان فاقد توان لازم برای اجرای آن بدون خطر بروز جنگ داخلی هستند.

در همین حال، اختلافات میان بازیگران خارجی بر سر نحوه برخورد با این موضوع ادامه دارد. یک منبع اسرائیلی به هاآرتص گفته است که اسرائیل انتظار داشته فرانسه با اعزام نیرو به‌طور مستقیم به ارتش لبنان در خلع سلاح حزب‌الله کمک کند، اما کمک‌های ارائه‌شده از سوی پاریس - از جمله حمایت مالی و ارسال خودروهای زرهی - از نظر تل‌آویو کافی نیست.

این منبع تاکید کرده که همین مساله باعث شده اسرائیل فرانسه را بازیگری «غیرموثر» در این روند بداند. یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، نیز این موضع را به‌طور علنی بیان کرده و گفته است که فرانسه تاثیر منفی دارد و باید از روند مذاکرات کنار گذاشته شود.

در مقابل، یک منبع فرانسوی به این روزنامه گفته است که رویکرد پاریس بر تقویت دولت لبنان استوار است تا این کشور خود بتواند ماموریت خلع سلاح را پیش ببرد. به گفته این منبع، هرگونه دخالت نظامی مستقیم خارجی علیه حزب‌الله می‌تواند لبنان را بیش از پیش بی‌ثبات کرده و خطر جنگ داخلی را افزایش دهد.

گره‌های باز در مذاکرات

هاآرتص گزارش می‌دهد که یکی از پرسش‌های اساسی در مذاکرات جاری این است که آیا خلع سلاح حزب‌الله از طریق یک روند سیاسی داخلی و بدون اجبار نظامی اصلاً امکان‌پذیر است یا نه.

همچنین، موضوع خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان و ارتباط آن با روند خلع سلاح حزب‌الله، یکی دیگر از محورهای اصلی اختلاف است. به‌عبارت دیگر، هنوز مشخص نیست که این دو روند تا چه اندازه به یکدیگر وابسته خواهند بود.

در سند وزارت خارجه آمریکا نیز آمده است که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با هدف حل «تمام مسائل باقی‌مانده» از جمله تعیین مرز زمینی میان دو کشور ادامه خواهد یافت. این در حالی است که مرز دریایی دو کشور پیش‌تر در توافقی در سال ۲۰۲۲ مشخص شده بود.

با این حال، تعیین مرز زمینی به‌دلیل وجود اختلافات متعدد سرزمینی بسیار پیچیده ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۳ نقطه مورد اختلاف در امتداد مرز وجود دارد؛ از «روش هانیکرا» در غرب تا منطقه الجلیل در شرق.

لبنان معتقد است «خط آبی» ترسیم‌شده توسط سازمان ملل پس از خروج اسرائیل در سال ۲۰۰۰ با مرز تاریخی مطابقت ندارد و به ضرر این کشور است. در مقابل، بیروت خط آتش‌بس سال ۱۹۴۹ را به‌عنوان مرز معتبر مطرح می‌کند.

از میان این اختلافات، مناطق روش هانیکرا و کیبوتص «میسگاو عام» از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین بخش‌هایی از بلندی‌های جولان نیز محل مناقشه هستند؛ مناطقی که اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ از سوریه تصرف کرد، اما لبنان بر بخش‌هایی از آن ادعا دارد.

از جمله مهم‌ترین نقاط مورد اختلاف، بخش شمالی روستای غجر و مزارع شبعا در منطقه کوه دوو است که حزب‌الله نیز مبارزه خود با اسرائیل را تا حدی بر اساس این مناطق توجیه می‌کند.

با این حال، هاآرتص تاکید می‌کند که با توجه به اهمیت راهبردی این مناطق برای اسرائیل، احتمال عقب‌نشینی تل‌آویو از آنها پایین است.

در این میان، برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند که توافقی میان لبنان و سوریه بتواند راه‌حلی موقت ایجاد کند؛ به این صورت که لبنان از ادعاهای خود بر این مناطق به نفع سوریه صرف‌نظر کند و موضوع به مذاکرات آینده میان اسرائیل و سوریه واگذار شود.

گزارش هاآرتص نشان می‌دهد که با وجود طرح‌های متعدد برای خلع سلاح حزب‌الله، این هدف همچنان دور از دسترس است و همزمان اختلافات عمیق بر سر مرزها و نقش بازیگران خارجی، روند دستیابی به توافقی جامع را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

