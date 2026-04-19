نتانیاهو: اگر با صلابت عمل نمیکردیم، جمهوری اسلامی بمب اتمی داشت
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار با برافروزندگان مشعل در هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال اسرائیل، گفت: «ما نهتنها خاورمیانه را تغییر دادیم، بلکه خودمان را هم تغییر دادیم، چرا که ما کارهایی انجام میدهیم که هیچ کشوری حتی رویای انجام آن را هم در سر نداشت.»
نتانیاهو گفت: «حدود یک سال پیش برای ما روشن شد که جمهوری اسلامی در حال ساخت بمبهای اتمی برای نابودی ماست. این یک ادعای واهی یا یک جنجال تبلیغاتی نیست. اگر ما با صلابت و خروشی شیروار عمل نمیکردیم، آنها بمب اتم داشتند.»