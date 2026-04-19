نماینده مجلس شورای اسلامی: دستور کاری برای مذاکره وجود ندارد
علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد: «آمریکا پس از مذاکرات اسلام آباد، پیشنهاد جدیدتری را ارائه نکرده است، بنابراین دستور کاری برای مذاکره وجود ندارد.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای جمهوری اسلامی اعلام کرد که آمریکا با «نقض آتشبس، به سوی یکی از کشتیهای تجاری ایران در آبهای دریای عمان شلیک کرده است.»
به گفته او، نیروهای آمریکایی پس از از کار انداختن سیستم ناوبری این شناور، با پیاده کردن تعدادی از تفنگداران خود روی عرشه، این کشتی را توقیف کردهاند.
سخنگوی این قرارگاه هشدار داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «به زودی»، آنچه او دزدی دریایی و مسلحانه ارتش آمریکا توصیف کرده، «پاسخ میدهند و آن را تلافی خواهند کرد.»
سخنان این مقام نظامی جمهوری اسلامی در مورد حضور این کشتی در دریای عمان در شرایطی ابراز شده که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، گفته است که تیراندازی به آن کشتی در «شمال دریای عرب» انجام شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که این کشور توافقنامههای ۱۰ ساله با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در مورد همکاریهای پهپادی امضا کرده است.
او به «یونایتد نیوز» گفت که اوکراین درخواستهایی از ۱۱ کشور حوزه خاورمیانه و خلیجفارس دریافت کرده است.
شبکه خبری سیبیاس گزارش داد که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، یکشنبه در حالی که مقامات آمریکایی برای دور جدید مذاکرات عازم اسلام آباد شدهاند، با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تلفنی صحبت کرد.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد دار با عراقچی در مورد «ضرورت ادامه گفتوگو و تعامل به عنوان امری ضروری برای حل هرچه سریعتر مسایل جاری» گفتوگو کرده است.
در این ارتباط، رسانههای ایران گزارش دادند که عراقچی نیز گفته است تهدید بنادر و کشتیهای ایران و آنچه او «خواستههای غیرمنطقی واشینگتن» نامید، «نشانه عدم جدیت آن است.»
در این حال، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز یکشنبه با یکدیگر گفتوگو کردند.
شریف در شبکه اجتماعی ایکس، این گفتوگو را «گرم و سازنده» توصیف کرد.
او نوشت که به پزشکیان گفته است که «پاکستان کاملاً به نقش خود به عنوان تسهیلکننده صادق و بیریای صلح پایدار و ثبات منطقهای متعهد است.»
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، تایید کرد که نیروهای آمریکایی، یک کشتی را که قصد ورود به بنادر ایران و نقض محاصره را داشت، از کار انداختند.
سنتکام گفت: «ناوشکن اسپراوس به کشتی توسکا با پرچم جمهوری اسلامی ایران که به سمت بندرعباس در حرکت بود چندین هشدار صادر و اعلام کرد که محاصره دریایی ایالات متحده را نقض کرده است.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اضافه کرد: «پس از آنکه خدمه توسکا هشدارهای آمریکا را برای شش ساعت نادیده گرفتند، ناو یو اس اس اسپراوس به خدمه توسکا دستور داد که موتورخانه آن کشتی را تخلیه کنند. اسپراوس با شلیک چندین گلوله توپ، موتورخانه و نیروی متحرکه کشتی توسکار را از کار انداخت.»
سنتکام همچنین گفت: «پس از آن، تفنگداران دریایی ایالات متحده از واحد ۳۱ اعزامی دریایی وارد کشتی توسکا شدند. این کشتی همچنان در بازداشت ایالات متحده است.»
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز محاصره، نیروهای آمریکایی به ۲۵ کشتی تجاری دستور دادهاند که دور بزنند یا به یک بندر ایرانی بازگردند.
آتیه آنلاین، وابسته به سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد که آمارهای میدانی نشان میدهد که «بیش از ۲۰ درصد واحدهای صنعتی مناطق جنگزده بهطور کامل تعطیل شده و حدود ۷۵ درصد واحدها دچار آسیب جزئی تا متوسط هستند.»
بر اساس این گزارش، بمباران صنایع مادر مانند پتروشیمی، فولاد و نیروگاهها، قطع زنجیره تامین مواد اولیه و کاهش سفارشات، باعث رکود در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
آتیه آنلاین اشاره کرد در حوزه خدمات، بخشهایی مانند تبلیغات، رسانه، مشاوره فنی و مهندسی و خدمات فضای مجازی به دلیل اختلال زیرساختها و کاهش تقاضا دچار بحران شدهاند.
پیشتر غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، گفته بود بر اساس برآوردهای اولیه این وزارتخانه، بیش از یک میلیون شغل مستقیم و دو میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار شدهاند.