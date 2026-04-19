حاتمی: ارتش دست بر ماشه و آماده جانفشانی است
امیر حاتمی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، در پاسخ به پیام منتسب به مجتبی خامنهای، اعلام کرد: «ارتش چشم در چشم دشمنان، دست بر ماشه و گوش به فرمان، جانفشانی خواهد کرد.»
کانال بینالمللی ۱۶ دریانوردی، یک فایل صوتی منتسب به نیروی دریایی سپاه را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
در این فایل صوتی اپراتور به کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند میگوید: «تنگه هرمز مسدود است و به دستور مجتبی خامنهای باز خواهد شد، نه با توییتهای یک احمق.»
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی از مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد و تاکید کردند خواستار پایان این حکومت هستند، نه توافق.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا از بازداشت چهار نفر، از جمله دو تبعه خارجی، بهدست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و گفت این افراد به اتهام «فعالیتهای اطلاعاتی و ارتباط با شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» شناسایی و بازداشت شدند.
او درباره دو تبعه خارجی بازداشتشده گفت: «این افراد با وارد کردن چند دستگاه تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک به کشور، در این زمینه فعالیت داشتند.»
دادستان جلفا افزود برای این چهار نفر پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در دستگاه قضایی در حال انجام است.
حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی در ایران، به یک روزنامه نروژی گفت: «خیلی میترسم که او بهسادگی جانش را از دست بدهد.» او افزود: «برخورد با نرگس بسیار خشن بود و به صورت، سر و سینه او ضربه زده شد.»
برادر نرگس محمدی همچنین گفت: «او مشکلات قلبی و فشار خون دارد. خانوادهام تمام راههای قانونی را با کمک وکلا امتحان کردهاند، اما به نظر میرسد حکومت تصمیم گرفته او در زندان بماند و اتفاقی برایش همانجا رخ دهد.»
همچنین مسعود قرهخانی، رییس مجلس نروژ، گفت: «ما میدانیم وضعیت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح، جدی و رو به وخامت است. همین موضوع درباره بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر نیز صدق میکند و این نشاندهنده وحشیگری رژیم است.»
او ادامه داد: «اکنون به نرگس و عزیزانش فکر میکنم که در شرایطی وحشتناک قرار دارند.»
الجزیره به نقل از دو منبع امنیتی پاکستانی نوشت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران احتمالا پیش از روز جمعه برگزار خواهد شد.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این ارزیابی بر اساس چند نشانه، از جمله فرود دو هواپیمای ترابری سنگین آمریکا از نوع سی-۱۷ گلوبمستر در پایگاه هوایی نورخان در راولپندی، نزدیک اسلامآباد، بهدست آمده است.
به گفته آنها، جادههای منتهی از فرودگاه به منطقه قرمز اسلامآباد بهطور موقت بسته شده که نشاندهنده تدابیر شدید امنیتی است.
همچنین هتلهای سرنا و ماریوت در اسلامآباد در حال تخلیه از مهمانان هستند و تا روز جمعه هیچ رزرو جدیدی پذیرفته نمیشود.
هتل سرنا محل برگزاری دور نخست مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در ۲۲ فروردین بوده است.