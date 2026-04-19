تردد در تنگه هرمز ادامه دارد
تصاویر رهگیری شناورها از وبسایت مارینترافیک نشان میدهد بامداد یکشنبه تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه داشته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود بار دیگر این تنگه را بسته است.
جمعی از ایرانیان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا شنبه ۲۹ فروردین به مناسبت صدمین روز کشتار معترضان به دست جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ گرد هم آمدند.
آنها از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستند اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کند.
مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی از اساتید دانشگاهها شروع میشود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»
او افزود: «در وزارت علوم برای دسترسی اساتید به اینترنت بینالمللی بر اساس لیستی که در اختیار داشتیم، اقدام شده است و بهمرور این اتفاق برای همه اساتید رخ خواهد داد.»
ابطحی ادامه داد: «اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و بهطور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز میشود و سپس برای پژوهشکدهها و دیگر مراکز گسترش مییابد.»
یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل در مصاحبه با شبکه کان به چشمانداز آتشبس در جنگ ایران اشاره کرد و گفت: «آتشبس بسیار شکننده است و ما بیش از آنکه خوشبین باشیم، بدبین هستیم. ما برای بازگشت به جنگ در صورت شکست مذاکرات آمادهایم.»
او افزود در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران، اسرائیل فهرستی از مطالبات خود را به ایالات متحده ارائه کرده است که «خطوط قرمز غیرقابلچشمپوشی» به شمار میروند؛ از جمله خارج کردن ذخایر اورانیوم از ایران، برچیدن تاسیسات غنیسازی فردو و جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران.
روزنامه نیویورکتایمز با استناد به «ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده» گزارش داد جمهوری اسلامی «احتمالا به حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکهای بالستیک پیش از جنگ خود و حدود ۶۰ درصد از پرتابگرهای موشک خود دسترسی دارد».
بر اساس این گزارش، حکومت ایران همچنین حدود ۴۰ درصد از پهپادهای خود را حفظ کرده است.
میدلایست آی گزارش داد اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در سفر به بغداد درباره بنبست سیاسی در انتخاب نخستوزیر عراق و اختلافات میان گروههای شیعی این کشور با مقامها و گروههای مختلف رایزنی کرده است.
فرزین کرباسی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در این رابطه توضیح میدهد.