مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بین‌المللی از اساتید دانشگاه‌ها شروع می‌شود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»

او افزود: «در وزارت علوم برای دسترسی اساتید به اینترنت بین‌المللی بر اساس لیستی که در اختیار داشتیم، اقدام شده است و به‌مرور این اتفاق برای همه اساتید رخ خواهد داد.»

ابطحی ادامه داد: «اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و به‌طور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز می‌شود و سپس برای پژوهشکده‌ها و دیگر مراکز گسترش می‌یابد.»