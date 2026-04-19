به گزارش روزنامه اورشلیم‌پست در یک‌شنبه ۳۰ فروردین، ماروم گفت در چشم‌اندازی کلی‌تر، جمهوری اسلامی بیش از گذشته خود را در تنگنا می‌بیند و از تحرک محدودی در بنادر ایران برخوردار است.

او گزارش‌ها درباره عبور کشتی‌های جمهوری اسلامی از تنگه هرمز بدون مجوز آمریکا را «داستان‌های غیرقابل باور» دانست و افزود: «راهکار ترامپ برای بستن تنگه‌ها به‌خوبی نتیجه داده است. ایران در وضعیت خفگی قرار گرفته و عملا هیچ‌گونه ورود یا خروجی از بنادرش انجام نمی‌شود.»

او ادامه داد واشینگتن توانسته است کنترل موثری بر حوزه دریایی اعمال کند و از این برتری به‌عنوان ابزاری برای افزایش فشار بر تهران بهره ببرد.

به گفته فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل، آمریکا آگاه است که جمهوری اسلامی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ و تامین نیازهای شهروندان به منابع مالی فوری نیاز دارد و این شرایط تهران را بیش از پیش دشوار کرده است.

ارتش آمریکا محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد .

هرچند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ فروردین از بازگشایی تنگه هرمز به‌دنبال برقراری آتش‌بس در لبنان خبر داده بود، سپاه پاسداران ۲۹ فروردین اعلام کرد به‌دلیل تداوم محاصره دریایی بندرهای ایران، بار دیگر این گذرگاه را مسدود می‌کند .

هماهنگی آمریکا و چین در تحولات تنگه هرمز

فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل در ادامه سخنان خود اعلام کرد آمریکا در بحران تنگه هرمز «بیش از آنچه تصور می‌شود»، با چین هماهنگ است.

ماروم با اشاره به افزایش بهای نفت و گاز در پی مناقشه خاورمیانه گفت «سازوکارهای جایگزین» در حوزه انرژی توانسته‌اند تاثیرات منفی اختلال‌های منطقه‌ای بر بازار جهانی سوخت را کاهش دهند.

او تاکید کرد عدم افزایش شدید قیمت نفت نشان می‌دهد عرضه همچنان در سطحی قابل‌قبول قرار دارد، حتی اگر روند حمل‌ونقل همچنان با چالش‌هایی همراه باشد: «به‌نظر من، مشکل سوخت کاملا برطرف شده است، چون چین نیازهای خود را از روسیه تامین خواهد کرد.»

به گفته این مقام پیشین اسرائیلی، در کوتاه‌مدت، بیشترین آسیب از اختلال‌های دریایی متوجه قطر و ایران خواهد بود؛ در مقابل، آمریکا و روسیه در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند از افزایش صادرات انرژی بهره‌مند شوند.

‫آتش‌بس دوهفته‌ای میان تهران و واشینگتن دوم اردیبهشت به پایان می‌رسد و هنوز چشم‌انداز روشنی از مذاکرات دو طرف در مسیر دستیابی به توافق وجود ندارد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، ۲۹ فروردین اعلام کرد تهران و واشینگتن همچنان بر سر چند موضوع هسته‌ای و تنگه هرمز اختلاف نظر دارند.

در سوی دیگر، یک مقام ارشد اسرائیلی گفت آتش‌بس با جمهوری اسلامی «بسیار شکننده» است و این کشور برای بازگشت به جنگ در صورت شکست مذاکرات تهران و واشینگتن آمادگی دارد.

تفاهمات پشت‌پرده آمریکا و حوثی‌ها؟

فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل در ادامه به رویکرد حوثی‌های یمن در مناقشه کنونی پرداخت و گفت تحولات «پشت‌پرده» احتمالا در کاهش سطح تهدیدات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.

ماروم افزود روشن نیست چه «تفاهم‌هایی» میان ایالات متحده و حوثی‌ها شکل گرفته است، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که این گروه در دور اخیر درگیری‌ها با «خویشتنداری» عمل کرده است.

به گفته او، حوثی‌ها در حدی اقدام کرده‌اند که رضایت جمهوری اسلامی تامین شود، اما از برداشتن گام‌های گسترده‌تری که ممکن بود مورد انتظار تهران باشد، خودداری کرده‌اند؛ از همین رو، بستن تنگه باب‌المندب از سوی حوثی‌ها در شرایط کنونی دور از انتظار به نظر می‌رسد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تهدید کرده‌اند که در صورت تشدید تنش‌ها، بستن تنگه باب‌المندب در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رسانه‌ها در ایران ۳۰ فروردین به نقل از حسین العزی، از مقام‌های ارشد حوثی‌، نوشتند اگر این گروه تصمیم به بستن باب‌المندب بگیرد، «انس و جن هم نخواهند توانست آن را باز کنند».

خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۷ فروردین به نقل از «یکی از فرماندهان مقاومت» گزارش دادند برای تمامی شناورهای تجاری و نظامی در تنگه باب‌المندب «هشداری جدی و بی‌سابقه» صادر شده است.

تنگه باب‌المندب محل عبور حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی است. این گذرگاه در جنوبی‌ترین نقطه شبه‌جزیره عربستان قرار دارد و برای کشتی‌هایی که از طریق دریای سرخ به سوی کانال سوئز حرکت می‌کنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.