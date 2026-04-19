آمریکا: کشتی توقیف شده، قصد «نقض محاصره دریایی» را داشت

به گفته دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ناوشکن «یو‌اس‌اس اسپروئنس» یک کشتی باری ایرانی به نام «توسکا» را هنگام تلاش برای عبور از محاصره دریایی در دریای عمان متوقف و در اختیار گرفته است.

او اعلام کرد که پس از بی‌توجهی خدمه به هشدارها، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن موتورخانه کشتی، آن را از حرکت بازداشته و سپس تفنگداران دریایی کنترل آن را در دست گرفته‌اند.

ترامپ همچنین گفت این کشتی به دلیل «سابقه فعالیت‌های غیرقانونی» تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داشته و محموله آن در حال بررسی است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز این عملیات را تایید کرد و گفت کشتی «توسکا» در حال حرکت به سمت بندرعباس بوده و قصد «نقض محاصره دریایی» را داشته است.

به گفته سنتکام، این کشتی پس از شش ساعت نادیده گرفتن هشدارها، هدف شلیک قرار گرفت و موتور آن از کار افتاد؛ سپس نیروهای اعزامی دریایی آمریکا وارد عرشه شدند و کشتی را در اختیار گرفتند.

سنتکام افزود که از زمان آغاز محاصره، دست‌کم به ۲۵ کشتی تجاری دستور داده شده مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر ایران بازگردند.

واکنش جمهوری اسلامی: «نقض آتش‌بس و دزدی دریایی»

در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی با «نقض آتش‌بس» به سوی یک کشتی تجاری ایران در دریای عمان شلیک کرده‌اند.

به گفته ابراهیم ذوالفقاری، پس از از کار انداختن سیستم ناوبری، نیروهای آمریکایی با اعزام تفنگداران دریایی این شناور را توقیف کرده‌اند.

این مقام نظامی اقدام آمریکا را «دزدی دریایی و مسلحانه» توصیف کرد و هشدار داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «به‌زودی پاسخ خواهند داد و آن را تلافی می‌کنند.»

پیش از این، رییس‌جمهوری آمریکا یکشنبه ۳۰ فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی روز گذشته با شلیک در تنگه هرمز توافق آتش‌بس را به‌طور کامل نقض کرده است. با وجود این، ترامپ از ادامه مذاکرات و عزیمت تیم مذاکره‌کننده آمریکایی به‌سوی اسلام‌آباد خبر داده بود.

او نوشت که نمایندگانش عصر دوشنبه به اسلام‌آباد خواهند رسید و مذاکرات در روز سه‌شنبه و احتمالا چهارشنبه انجام خواهد شد.

هرچند ترامپ به‌وضوح از ادامه مذاکرات خبر داد، اما خبرهایی که ساعاتی پس از این پست از سوی رسانه‌های مختلف انتشار یافت، با ابهام در احتمال برگزاری مذاکرات و ترکیب تیم مذاکره‌کننده همراه بود.

افزایش تنش در آبراه‌های راهبردی

حادثه توقیف کشتی ایرانی در حالی رخ می‌دهد که پیش از این نیز گزارش‌هایی از تیراندازی به کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده است.

در همین زمینه، شرکت کشتیرانی فرانسوی «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» تایید کرده یکی از کشتی‌هایش در این منطقه هدف «تیرهای هشدار» سپاه قرار گرفته، هرچند اعلام کرد خدمه آن در سلامت کامل هستند.

یک کشتی هندی نیز پیش از این هدف تیراندازی‌های قایق‌های سپاه قرار گرفته بود.

توقیف کشتی «توسکا» و تبادل اتهام‌ها میان تهران و واشینگتن، نشان‌دهنده تشدید رویارویی دریایی در یکی از حساس‌ترین مسیرهای انرژی جهان است؛ مسیری که هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده اقتصادی و امنیتی در سطح جهانی داشته باشد.

ارتش آمریکا محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد .

