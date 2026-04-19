غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در نشست با جمعی از مقامات عضو شورای عالی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استان‌ها، اعلام کرد در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به «عناصر پیاده‌نظام و همراه با دشمن» نباید «روال عادی» حاکم باشد و این پرونده‌ها باید در همه مراحل و مراجع، از دادسرا و دادگاه تا دیوان عالی، به‌صورت «فوق‌العاده و ویژه» رسیدگی شوند.

رییس قوه قضاییه گفت در حالت عادی، اگر پرونده‌ای با نقص تحقیقات روبه‌رو شود، برای ۱۰ روز در اختیار ضابط قرار می‌گیرد، اما اکنون که به گفته او عدلیه «آرایش جنگی» دارد، مقام قضایی باید پرونده‌ای را که صبح برای تکمیل تحقیقات داده، همان بعدازظهر مطالبه و استرداد کند.