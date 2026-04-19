پروازهای بینالمللی از مبدا فرودگاه مشهد از سر گرفته میشود
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد «پروازهای بینالمللی» از مبدا فرودگاه مشهد از روز دوشنبه ۳۱ فروردین از سر گرفته میشود.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد «پروازهای بینالمللی» از مبدا فرودگاه مشهد از روز دوشنبه ۳۱ فروردین از سر گرفته میشود.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی را به «نقض جدی آتشبس» متهم کرد. او در شبکه تروث سوشال نوشت: «اگر توافق نکنند، ایالات متحده تمام نیروگاهها و تمام پلهای ایران را نابود خواهد کرد و دیگر خبری از آدم ملایم نیست.»
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
تری یینگست، خبرنگار فاکسنیوز که عصر یکشنبه ۳۰ فروردین با ترامپ مصاحبه کرده، گزارش داد رییسجمهوری آمریکا تاکید کرده که جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان او در حال حرکت به سوی اسلامآبادند تا در روز سهشنبه و احتمالا تا چهارشنبه نشستهایی با مذاکرهکنندگان حکومت ایران داشته باشند و این توافق را به سرانجام برسانند.
ترامپ در این گفتوگوی تلفنی ۲۰ دقیقهای این مذاکرات را «آخرین شانس» حکومت ایران خوانده و بار دیگر بر این موضع خود تاکید کرده است که اگر آنها این توافق را امضا نکنند، «کل کشور نابود خواهد شد و پلها و نیروگاههای برق هدف قرار خواهد گرفت».
به گفته این خبرنگار، ترامپ پیشنهاد کنونی آمریکا را طرحی «شامل بازگشایی تنگه هرمز» و پایان دسترسی جمهوری اسلامی به اورانیوم با غنای بالا اعلام کرد.
یینگست افزود: «رییسجمهوری به فاکسنیوز گفت که این یک توافق بسیار ساده است، اما این آخرین فرصت برای ایرانیهاست. او در گفتوگوی ما کاملا روشن کرد که قصد ندارد همان اشتباهی را تکرار کند که رییسجمهور اوباما مرتکب شد؛ یعنی دادن پول نقد به ایرانیها و اجازه دادن به آنها برای ادامه برنامه هستهایشان.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی روز گذشته با شلیک در تنگه هرمز «نقض کامل» توافق آتشبس را رقم زده است.
او در ادامه نوشت بسیاری از این شلیکها به سمت یک کشتی فرانسوی و یک کشتی باری بریتانیایی بوده و افزود: «این کار خوبی نبود، درست است؟»
ترامپ همچنین اعلام کرد نمایندگانش برای مذاکرات به اسلامآباد، پایتخت پاکستان میروند و عصر دوشنبه به آنجا خواهند رسید.
او در ادامه نوشت با وجود اعلام جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، این گذرگاه پیشتر بهدلیل «محاصره آمریکا» بسته شده و تهران از این وضعیت روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان میبیند، در حالی که آمریکا «هیچ ضرری نمیکند» و کشتیها، به گفته او «به لطف اقدامات سپاه پاسداران که همیشه میخواهد نقش آدم قلدر را بازی کند»، در حال حرکت به سمت بنادر این کشور از جمله تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا هستند.
او افزود ایالات متحده «یک توافق بسیار منصفانه و معقول» پیشنهاد داده و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی آن را بپذیرد، اما هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «تمام نیروگاهها و تمام پلها در ایران» را از کار خواهد انداخت و افزود: «دیگر خبری از آدم نرم نیست.»
ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی «بهسرعت و بهراحتی عقبنشینی خواهد کرد» و اگر توافق را نپذیرد، «باعث افتخار» او خواهد بود که اقدام لازم را انجام دهد؛ اقدامی که به گفته او، باید در ۴۷ سال گذشته توسط روسایجمهوری پیشین آمریکا انجام میشد.
او در پایان نوشت: «وقت آن رسیده که ماشین کشتار جمهوری اسلامی متوقف شود.»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بیکاری در صنایع پس از جنگ، روایتهایی از بحران اقتصادی و بیکاری ارسال کردند و گفتند در فشار اقتصادی و بیکاری هستند، اما همچنان به صبح آزادی امیدوارند.
این پیامها برای امنیت مخاطبان بازخوانی شدهاند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای اخیر، همزمان با اجرای آتشبس موقت در جنگ ایران، از تشدید فشارهای اقتصادی، بیثباتی بازار کار و اختلال گسترده در زندگی روزمره شهروندان حکایت دارد.
بررسی این پیامها نشان میدهد نگرانیهای شهروندان بهصورت کلی در سه محور قابل دستهبندی است: موج تعدیل نیرو و ناامنی شغلی، گرانی و کمبود کالاهای اساسی، و قطع اینترنت و اختلال در کسبوکار.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.