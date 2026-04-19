ابطحی یک‌شنبه ۳۰ فروردین گفت: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بین‌المللی از اساتید دانشگاه‌ها شروع می‌شود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»

او افزود وزارت علوم بر اساس «لیست» خود برای فراهم‌سازی دسترسی استادان دانشگاه به اینترنت اقدام کرده و این اتصال «به‌مرور» برای همه اعضای هیات علمی برقرار خواهد شد.

ابطحی ادامه داد: «اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و به‌طور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز می‌شود و سپس برای پژوهشکده‌ها و دیگر مراکز گسترش می‌یابد.»

‏یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی بسته‌های اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه می‌فروشد.

‏او اضافه کرد این بسته‌ها بر روی سیم‌کارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال می‌شوند.

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که می‌توانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»

۵۱ روز خاموشی دیجیتال

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه سخنان خود گفت دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بین‌المللی به‌صورت مرحله‌ای خواهد بود.

ابطحی افزود روند اختصاص اینترنت به استادان و در مرحله بعدی پژوهشگران «مدتی است آغاز شده است، ادامه دارد و امیدوارم تا هفته آینده این مشکل برطرف شود».

نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۳۰ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاه‌ویکم رسیده و از مرز ۱۲۰۰ ساعت فراتر رفته است.

نت‌بلاکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که نشانه‌ها از ناکامی مذاکرات صلح حکایت دارند، یکی از مهم‌ترین عوامل برای مردم ایران، یعنی برقراری دوباره ارتباط با اینترنت جهانی، همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.»

۲۸ فروردین، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دسترسی مجدد شهروندان به اینترنت را منوط به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات تهران و واشینگتن و دستیابی به توافق دانست.

او دلیل قطع اینترنت در ایران را مقابله با «نفوذ و ترور شخصیت‌ها از طریق فضای مجازی» عنوان کرد و افزود: «غربی‌ها روی باز شدن اینترنت مانور می‌دهند که نشان می‌دهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما به‌سرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.»

پیش‌تر در ۲۳ فروردین، علی حکیم‌جوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از دسترسی مجدد برخی کسب‌وکارها به اینترنت بین‌المللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال در روزهای گذشته با ارسال پیام‌هایی گفتند این وضعیت زندگی روزمره آن‌ها را به‌طور جدی مختل کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است.

قطعی اینترنت موجب شده است که بسیاری از شهروندان به روش‌هایی مانند خرید وی‌پی‌ان و کانفیگ ، آن هم با هزینه‌های گزاف، روی آورند.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیم‌کارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آن‌ها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار داده‌اند.