دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا از بازداشت چهار نفر، از جمله دو تبعه خارجی، به‌دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و گفت این افراد به اتهام «فعالیت‌های اطلاعاتی و ارتباط با شبکه‌های وابسته به اسرائیل و آمریکا» شناسایی و بازداشت شدند.

او درباره دو تبعه خارجی بازداشت‌شده گفت: «این افراد با وارد کردن چند دستگاه تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به کشور، در این زمینه فعالیت داشتند.»

دادستان جلفا افزود برای این چهار نفر پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در دستگاه قضایی در حال انجام است.