بازداشت ۶۹ نفر دیگر در ایران با اتهامات مرتبط با جنگ
روابط عمومی سپاه کربلای مازندران از بازداشت ۶۹ نفر با اتهامات مرتبط با جنگ خبر داد.
از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی، موج سرکوبها در ایران شدت گرفته است.
روابط عمومی سپاه کربلای مازندران از بازداشت ۶۹ نفر با اتهامات مرتبط با جنگ خبر داد.
از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی، موج سرکوبها در ایران شدت گرفته است.
وزارت خارجه عربستان سعودی حمله به نیروهای فرانسوی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان را محکوم کرد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک نیروی حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان کشته و سه نیروی دیگر زخمی شدند.
رییسجمهوری فرانسه اعلام کرد یک سرباز فرانسوی در حملهای در جنوب لبنان، در صبح روز جمعه کشته شده است.
رییسجمهوری لبنان این حملات را محکوم و بر مجازات عاملان تاکید کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان جمهوری اسلامی بهعنوان نشانهای از «حسن نیت»، عبور مشروط از تنگه هرمز را مجاز کرده بود، اما پس از آنچه او نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ» توصیف کرد، این تصمیم را لغو کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران در راستای اثبات حسن نیت و صلحطلبی خود عبور مشروط از تنگه هرمز را ممکن ساخت. با نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ برای بهرهبرداریهای تبلیغاتی باعث انسداد دوباره تنگه شد.»
محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرد جمهوری اسلامی به تولید موشک و پهپاد ادامه خواهد داد و تاکید کرد آمریکا نمیتواند در مذاکرات «سر ملت ایران کلاه بگذارد.» او گفت: «رییسجمهور بیخرد و بیفکر آمریکا نمیتواند در مذاکرات سر ملت ایران کلاه بگذارد.»
نقدی افزود: «اگر جنگ را دوباره شروع کنند، موشکها و پهپادهایی شلیک خواهیم کرد که تاریخ تولیدشان اردیبهشت ۱۴۰۵ است.»
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن لانچرهای جمهوری اسلامی گفت: «میگویند لانچرهای ایران را زدیم، ما در هر کارگاه آهنگری میتوانیم لانچر تولید کنیم.»
او در پایان گفت: «ما برگههای برنده مهمی داریم که هنوز وارد بازی نکردهایم.»
لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، خواستار پاسخ آمریکا و جامعه جهانی شد.
او گفت: «پس از حمله آشکار ایران ضروری است آمریکا و جهان به این اقدام پاسخ دهند. ایالات متحده و دیگران باید توانایی خود برای کنترل تنگه بدون دخالت ایران را نشان دهند.»
گراهام از دونالد ترامپ خواست محاصرهای را که به گفته او «به شکلی درخشان اجرا شده و حداکثر فشار را اعمال میکند» ادامه دهد.
او افزود: «کاملا روشن است که پس از ۴۷ سال، وعدههایی که از سوی حکومت ایران داده میشود، بیارزش است.»
این سناتور آمریکایی همچنین نوشت: «تنگه را کنترل کنید. محاصره را ادامه دهید. جزیره خارک را در تیررس قرار دهید. در بلندمدت، همه اهرمها در دست ما است.»
ایرانیان مقیم لندن همزمان با صدمین روز انقلاب ملی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع برگزار کردند.
یکی از شرکتکنندگان در این تجمع همراه با خانواده خود از دولت بریتانیا میخواهد حمایت از آن چه را «تروریسم» میخواند، متوقف کند.
آیدین مقیمی، خبرنگار ایران اینترنشنال گزارش میدهد: