لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، خواستار پاسخ آمریکا و جامعه جهانی شد.

او گفت: «پس از حمله آشکار ایران ضروری است آمریکا و جهان به این اقدام پاسخ دهند. ایالات متحده و دیگران باید توانایی خود برای کنترل تنگه بدون دخالت ایران را نشان دهند.»

گراهام از دونالد ترامپ خواست محاصره‌ای را که به گفته او «به شکلی درخشان اجرا شده و حداکثر فشار را اعمال می‌کند» ادامه دهد.

او افزود: «کاملا روشن است که پس از ۴۷ سال، وعده‌هایی که از سوی حکومت ایران داده می‌شود، بی‌ارزش است.»

این سناتور آمریکایی همچنین نوشت: «تنگه را کنترل کنید. محاصره را ادامه دهید. جزیره خارک را در تیررس قرار دهید. در بلندمدت، همه اهرم‌ها در دست ما است.»