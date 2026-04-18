رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز فقط در وضعیت آتش‌بس و به صورت محدود و مشروط باز است و در صورت «خدعه دشمن» در دیپلماسی، ورود قاطع در میدان رزم انجام خواهد شد.

جمهور اسلامی در اواخر جنگ دوم، اختلال در تردد کشتی‌های در تنگه هرمز را آغاز کرد. پس از آن، به یکی از پیش‌شرط‌های آمریکا درباره بازکردن تنگه هرمز تن داد. اکنون جمهوری اسلامی اختلال در تنگه هرمز را پایان داده، اما آمریکا همچنان جمهوری اسلامی را محاصره دریایی کرده است.