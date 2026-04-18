آنچه در ۲۸ فروردین در ارتباط با ایران گذشت
مجموعه تحولات مرتبط با رویارویی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۸ فروردین را در اینجا بخوانید.
شبکه خبری سیانان اشاره کرد که پس از بازگشایی تنگه هرمز برای ترانزیت تجاری، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و معاملات آتی سهام افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، نفت خام برنت، معیار جهانی، با ۱۰.۸ درصد کاهش به ۸۸.۷۰ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، معیار آمریکا، با ۱۱ درصد کاهش به ۸۱.۲۰ دلار در هر بشکه رسید.
سیانان نوشت قیمت آتی سهام آمریکا افزایش یافت، و دراین مورد به افزایش ۵۶۰ واحدی یا ۱.۱۶ درصدی شاخص داو جونز اشاره کرد.
به گفته این شبکه خبری، شاخص نزدک کامپوزیت ۱۲ روز متوالی افزایش یافته است که طولانیترین روند صعودی آن از سال ۲۰۰۹ بهشمار میرود.
در حالی که آمریکا از بازگشایی تنگه هرمز بهعنوان یک «پیروزی» یاد میکند، مقامهای جمهوری اسلامی تاکید دارند که این گذرگاه حیاتی تنها تحت شرایط و کنترل ایران باز است و ادامه محاصره دریایی میتواند دوباره آن را به روی کشتیرانی ببندد.
در تازهترین موضعگیریها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با دولت آمریکا در اسلامآباد را برعهده داشت، هشدار داده است که در صورت تداوم محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز «باز نخواهد ماند».
او همچنین تاکید کرد که عبور و مرور کشتیها صرفاً در «مسیر تعیینشده» و با «مجوز جمهوری اسلامی» انجام خواهد شد و وضعیت این آبراه را «میدان» تعیین میکند، نه «شبکههای اجتماعی».
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ بازگشایی تنگه هرمز را «روزی عالی و درخشان برای جهان» توصیف کرده و آن را نتیجه فشارهای آمریکا دانسته است.
ترامپ در عین حال تاکید کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که توافق نهایی با تهران بهطور کامل امضا شود. جزییات بیشتر را در اینجا بخوانید
کمیته یهودیان آمریکا از دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، خواست که بازگشت آمریکاییهای زندانی در ایران را به عنوان «اولویت ملی فوری» در نظر بگیرد.
به نوشته روزنامه اورشلیمپست، این کمیته در بیانیهای که به طور مشترک با چند گروه دیگر در آمریکا منتشر کرد، گفت: «ایالات متحده باید صریح باشد: بازداشت یا گروگانگیری غیرقانونی آمریکاییها، پذیرفته یا به حاشیه رانده نخواهد شد. دشمنان ما باید بدانند که آسیب رساندن به آمریکاییها عواقب ماندگاری دارد و آمریکاییها باید مطمئن شوند که دولتشان با عزم راسخ بازگشت آنها را دنبال خواهد کرد.»
علاوه بر کمیته یهودیان آمریکا، بنیاد دفاع از دموکراسیها، بنیاد میراث جیمز دبلیو فولی، مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ و اتحاد علیه ایران هستهای، این بیانیه را امضا کردهاند.
بنیانگذاران انجمن گروگانها و خانوادههای گمشده ایالات متحده، شاخه آمریکایی گروهی که از گروگانهای اسرائیلی در غزه حمایت میکرد، نیز این درخواست را امضا کردهاند.
شبکه خبری سیبیاس اعلام کرد که کمبود جهانی سوخت جت درنتیجه جنگ ایران «میتواند سفرهای تابستانی را پیچیده کند.»
به گفته سیبیاس، برخی از خطوط هوایی تعداد پروازهای خود را کاهش دادهاند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی، خواستار جلوگیری از تداوم جنگ و کاهش خسارات انسانی و اقتصادی شد، و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی شد.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، او در سخنرانی نماز جمعه گفت در وضعیت کنونی، کشور به «دیپلماسی بسیار قوی و دارای اختیارات کامل» نیاز دارد تا بتواند از ادامه درگیریها جلوگیری کند و مانع افزایش تلفات و خسارات شود.
مولوی عبدالحمید تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی نباید تحت تأثیر جریانهای تندرو قرار گیرد یا از آنها هراس داشته باشد.
او در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز مخالفت با جنگ، گفت که هیچکس خواهان کشتهشدن انسانها و ویرانی کشور نیست.
مولوی عبدالحمید همچنین بر ضرورت تأمین امنیت، تقویت گفتوگو و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، او با انتقاد از مجازات اعدام و مصادره اموال مخالفان، این اقدامات را موجب افزایش نارضایتی عمومی دانست و خواستار پرهیز از چنین رویکردهایی شد.