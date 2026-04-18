خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در ادامه روند توقیف اموال مخالفان جمهوری اسلامی، اعلام کرد اموال متعلق به کیمیا علیزاده، المپین پیشین تکواندو ایران، بختیار رحمانی، میلاد زنیدپور و سوشا مکانی، بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال، شناسایی و توقیف شده است.

در این گزارش آمده: «حساب بانکی، خودرو و پلاک‌های ثبتی متعلق به کیمیا علیزاده، بختیار رحمانی، میلاد زنیدپور و سوشا مکانی شناسایی و توقیف شده است.»

پیش‌تر نیز قوه قضاییه از توقیف اموال علی دایی، علی کریمی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی به‌دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی خبر داده بود.