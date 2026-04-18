یک تشکل سیاسی: حمله جمهوری اسلامی به پایگاههای احزاب کرد ایران ناقض تعهدات بینالمللی است
«کنگره مشترک جمهوریخواهان دموکرات و فدرال دموکرات» با استناد به اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالملل، حملات مکرر جمهوری اسلامی به پایگاههای احزاب کرد ایران در خاک عراق را نقض آشکار تعهدات بینالمللی و تهدیدی جدی علیه امنیت غیرنظامیان دانست و آن را محکوم کرد.
در بیانیه این تشکل سیاسی از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران و هیات حقیقتیاب مستقل خواسته شد که این حملات را بررسی و مستند کنند و برای پاسخگو کردن آمران و عاملان آن اقدام کنند.