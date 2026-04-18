«کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال دموکرات» با استناد به اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، حملات مکرر جمهوری اسلامی به پایگاه‌های احزاب کرد ایران در خاک عراق را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی و تهدیدی جدی علیه امنیت غیرنظامیان دانست و آن‌ را محکوم کرد.

در بیانیه این تشکل سیاسی از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران و هیات‌ حقیقت‌یاب مستقل خواسته شد که این حملات را بررسی و مستند کنند و برای پاسخگو کردن آمران و عاملان آن اقدام کنند.