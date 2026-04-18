بخشی از آسمان ایران باز شد
سازمان هواپیمایی از بازگشایی بخشی از فضای هوایی کشور از ساعت ۷ صبح شنبه ۲۹ فروردین خبر داد و اعلام کرد مسیرهای شرقی برای پروازهای بینالمللی باز است و فعالیت فرودگاهها بهتدریج از سر گرفته میشود.
رییس ستاد کل ارتش پاکستان، پس از یک سفر سهروزه، ایران را ترک کرد. عاصم منیر، پس از پایان مذاکرات اسلامآباد، هفته گذشته به ایران سفر کرده بود.
در جریان این سفر، او پنجشنبه با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس دیدار کرد. پیشتر یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته بود سفر منیر به تهران، به کاهش اختلافات با آمریکا در برخی حوزهها کمک کرده است.
رسانهها با توجه به روابط منیر با دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ، از او به عنوان چهره موثر در مذاکرات اسلامآباد یاد کردند.
ژوزف عون، رییس جمهوری لبنان گفت این کشور در آستانه ورود به مرحلهای جدید است که در آن بیروت به جای آنکه به دنبال آتشبسهای کوتاهمدت باشد، در راستای رسیدن به توافقات دائمی گام برمیدارد.
عون شب گذشته در یک پیام تلویزیون خطاب به مردم لبنان، با کنایهای به حزبالله و جمهوری اسلامی، گفت که این کشور دیگر نمیتواند عرصهای برای «جنگهای دیگران» باشد.
به گفته عون، دولت این کشور برای نخستین بار در نیم قرن گذشته، اختیار تصمیمگیری برای لبنان را در دستان خود گرفته است. این سخنان در آستانه دیدار احتمالی رییس جمهوری لبنان با نخستوزیر اسرائیل در واشینگتن بیان میشود.
همزمان، یک مقام بلندپایه حزبالله عون را تهدید کرد که اگر دیدار با نتانیاهو انجام شود، او مقام ریاست جمهوری را از دست خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در هواپیمای ایرفورس وان در گفتوگو با خبرنگاران، با قطعیت ایده دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را رد کرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال محدودیت یا دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی گفت: «نه! به هیچ وجه. نه. نه. نمیتوان هم عوارض داشت و هم محدودیت. قرار نیست عوارضی در کار باشد.»
ترامپ همچنین گفت آمریکا به هر شکل ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی را به دست میآورد.
او هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، این اقدام «بسیار غیر دوستانهتر» انجام میشود، اما در هر صورت واشینگتن این مواد را بازخواهد گرداند.
رییسجمهوری آمریکا گفت که خبرهای «نسبتا خوبی» درباره ایران دریافت کرده، اما جزییاتی ارائه نداد.
او افزود اوضاع در خاورمیانه با ایران «بسیار خوب پیش میرود» و تاکید کرد تحولی در راه است که «باید رخ دهد»؛ هرچند گفت باید منتظر ماند و دید چه خواهد شد.
به گفته ترامپ، اگر تا چهارشنبه پیش رو توافقی حاصل نشود، احتمال دارد آتشبس تمدید نشود و محاصره آمریکا علیه بنادر ایران ادامه مییابد.
او هشدار داد در این صورت «دوباره بمبها فرو ریخته خواهد شد» و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد.
ترامپ گفت رییسجمهوری چین، از باز بودن یا در آستانه بازگشایی بودن تنگه هرمز خرسند است.
او همچنین دیدار پیش روی خود با شی جینپینگ در چین را «ویژه و احتمالا تاریخی» توصیف کرد و گفت انتظار دارد این سفر با دستاوردهای مهم و قابل توجهی همراه باشد.
در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده، بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد جریان نفت ایران نهتنها متوقف نشده است، بلکه نفتکشها همچنان در حال بارگیری و جابهجایی محمولههای نفتی در محدوده این محاصره هستند.
به گزارش واشینگتنپست، تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
این گزارش که بر پایه تحلیل دادهها و گفتوگو با منابع آگاه تهیه شده است، تصویری جزئی از فعالیتهای دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه میدهد.
در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شدهاند که در فعالیتهایی مشارکت دارند که بهنظر میرسد مشمول این محاصره باشند. دادهها نشان میدهد نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتیها منتقل میشود، هرچند این کشتیها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی ماندهاند. جزییات بیشتر را در اینجا بخوانید.
شبکه خبری ایبیسی گزارش داد که شرکت هواپیمایی «ایر کانادا» در طول تابستان خدمات خود به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک را به حالت تعلیق در خواهد آورد، زیرا جنگ در ایران باعث کمبود سوخت جت شده و قیمتها را به شدت افزایش داده است.
به نوشته ایبیسی، این شرکت هواپیمایی جمعه اعلام کرد که پروازهایش از شهرهای تورنتو و مونترال به نیویورک در ۱۱ خرداد متوقف میشود و سوم آبان از سر گرفته خواهد شد.
در همین حال، خدمات به دو فرودگاه دیگر منطقه شهری نیویورک؛ لاگواردیا و نیوآرک، ادامه خواهد یافت.
ایر کانادا گفت با مشتریانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند، با گزینههای سفر جایگزین تماس خواهد گرفت.