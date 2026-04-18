وب‌سایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت عربستان سعودی در قبال جنگ ایران چندین بار موضع خود را تغییر داده و در اظهارات علنی و دیدارهای خصوصی دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های عربستان سعودی پیش از آغاز جنگ، در مواضع عمومی از دیپلماسی حمایت می‌کردند، اما در محافل خصوصی از آمریکا می‌خواستند دست به اقدام نظامی بزند.

اکسیوس افزود حتی در روزهای اخیر نیز به گفته منابع آمریکایی، برخی مقام‌های سعودی ابراز نگرانی کردند که جنگ، پیش از آن‌که حکومت ایران به اندازه کافی تضعیف شود، پایان یابد.

یک منبع آمریکایی و یک منبع دیگر که به‌طور مستقیم در جریان موضوع قرار دارد، به آکسیوس گفتند ریاض به میانجی‌ها اعلام کرده است که از توافق حمایت می‌کند و خواهان پایان جنگ است، زیرا زیرساخت‌های نفتی و انرژی این کشور در جریان درگیری آسیب دیده است و ادامه جنگ می‌تواند خسارت‌های بیشتری به همراه داشته باشد.