سنتکام: از زمان آغاز محاصره، ۲۱ کشتی از فرمان بازگشت به سواحل ایران پیروی کردهاند
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره سواحل جنوبی ایران، ۲۱ کشتی از دستور نیروهای آمریکا برای بازگشت به سوی ایران پیروی کردهاند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره سواحل جنوبی ایران، ۲۱ کشتی از دستور نیروهای آمریکا برای بازگشت به سوی ایران پیروی کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در هواپیمای ایرفورس وان در گفتوگو با خبرنگاران، با قطعیت ایده دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را رد کرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال محدودیت یا دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی گفت: «نه! به هیچ وجه. نه. نه. نمیتوان هم عوارض داشت و هم محدودیت. قرار نیست عوارضی در کار باشد.»
ترامپ همچنین گفت آمریکا به هر شکل ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی را به دست میآورد.
او هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، این اقدام «بسیار غیر دوستانهتر» انجام میشود، اما در هر صورت واشینگتن این مواد را بازخواهد گرداند.
رییسجمهوری آمریکا گفت که خبرهای «نسبتا خوبی» درباره ایران دریافت کرده، اما جزییاتی ارائه نداد.
او افزود اوضاع در خاورمیانه با ایران «بسیار خوب پیش میرود» و تاکید کرد تحولی در راه است که «باید رخ دهد»؛ هرچند گفت باید منتظر ماند و دید چه خواهد شد.
به گفته ترامپ، اگر تا چهارشنبه پیش رو توافقی حاصل نشود، احتمال دارد آتشبس تمدید نشود و محاصره آمریکا علیه بنادر ایران ادامه مییابد.
او هشدار داد در این صورت «دوباره بمبها فرو ریخته خواهد شد» و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد.
ترامپ گفت رییسجمهوری چین، از باز بودن یا در آستانه بازگشایی بودن تنگه هرمز خرسند است.
او همچنین دیدار پیش روی خود با شی جینپینگ در چین را «ویژه و احتمالا تاریخی» توصیف کرد و گفت انتظار دارد این سفر با دستاوردهای مهم و قابل توجهی همراه باشد.
در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده، بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد جریان نفت ایران نهتنها متوقف نشده است، بلکه نفتکشها همچنان در حال بارگیری و جابهجایی محمولههای نفتی در محدوده این محاصره هستند.
به گزارش واشینگتنپست، تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
این گزارش که بر پایه تحلیل دادهها و گفتوگو با منابع آگاه تهیه شده است، تصویری جزئی از فعالیتهای دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه میدهد.
در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شدهاند که در فعالیتهایی مشارکت دارند که بهنظر میرسد مشمول این محاصره باشند. دادهها نشان میدهد نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتیها منتقل میشود، هرچند این کشتیها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی ماندهاند. جزییات بیشتر را در اینجا بخوانید.
شبکه خبری ایبیسی گزارش داد که شرکت هواپیمایی «ایر کانادا» در طول تابستان خدمات خود به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک را به حالت تعلیق در خواهد آورد، زیرا جنگ در ایران باعث کمبود سوخت جت شده و قیمتها را به شدت افزایش داده است.
به نوشته ایبیسی، این شرکت هواپیمایی جمعه اعلام کرد که پروازهایش از شهرهای تورنتو و مونترال به نیویورک در ۱۱ خرداد متوقف میشود و سوم آبان از سر گرفته خواهد شد.
در همین حال، خدمات به دو فرودگاه دیگر منطقه شهری نیویورک؛ لاگواردیا و نیوآرک، ادامه خواهد یافت.
ایر کانادا گفت با مشتریانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند، با گزینههای سفر جایگزین تماس خواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، جمعه شب (به وقت شرق آمریکا) گفت در صورتی که تا روز چهارشنبه توافقی بلندمدت برای پایان دادن به جنگ حاصل نشود، ممکن است آتشبس با ایران را تمدید نکند.
او در مسیر بازگشت به واشینگتن از شهر فینیکس در ایالت آریزونا، در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت: «ممکن است آن [آتشبس] را تمدید نکنم، اما محاصره (بنادر ایران) ادامه خواهد داشت. بنابراین شما یک محاصره دارید و متاسفانه مجبور میشویم دوباره بمباران را آغاز کنیم.»
ترامپ همچنین اعلام کرد که «خبرهای نسبتاً خوبی» درباره ایران دریافت شده، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
او در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «حدود ۲۰ دقیقه پیش خبرهای نسبتاً خوبی داشتیم، اما به نظر میرسد اوضاع در خاورمیانه و در ارتباط با ایران خیلی خوب پیش میرود.»
ترامپ در پاسخ به این پرسش که این خبر خوب چیست، افزود: «خودتان خواهید شنید. فقط فکر میکنم این چیزی است که باید اتفاق بیفتد. چیزی است که منطقی است رخ دهد و فکر میکنم رخ خواهد داد. باید ببینیم چه میشود، اما فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «نکته اصلی این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.»
ترامپ همچنین قاطعانه اعمال محدودیتها یا گرفتن عوارض عبور از تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «نه. به هیچ وجه.»
او اضافه کرد که نمیتوان عوارضی را همراه با محدودیتها در نظر گرفت و تاکید کرد: «قرار نیست عوارضی وجود داشته باشد.»
ترامپ همچنین گفت شنبه میزبان یک کنفرانس خبری در مورد موضوعی غیرمرتبط با ایران خواهد بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درتروت سوشال اعلام کرد که شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، بسیار خوشحال است که تنگه هرمز باز شده و یا به سرعت در حال باز شدن است.
او با اشاره به دیدار خود با شی گفت: «دیدار ما در چین دیداری ویژه و احتمالا تاریخی خواهد بود.»
ترامپ اشاره کرد که مشتاق دیدار با رییسجمهوری چین است و گفت دستاوردهای زیادی از این دیدار حاصل خواهد شد.