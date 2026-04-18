در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده، بررسی تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد جریان نفت ایران نه‌تنها متوقف نشده است، بلکه نفتکش‌ها همچنان در حال بارگیری و جابه‌جایی محموله‌های نفتی در محدوده این محاصره هستند.

به گزارش واشینگتن‌پست، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های دریایی نشان می‌دهد در روزهای اخیر دست‌کم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیون‌ها بشکه نفت را آغاز کرده‌اند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند، از منطقه خارج شده‌اند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.

این گزارش که بر پایه تحلیل داده‌ها و گفت‌وگو با منابع آگاه تهیه شده است، تصویری جزئی از فعالیت‌های دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه می‌دهد.

در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شده‌اند که در فعالیت‌هایی مشارکت دارند که به‌نظر می‌رسد مشمول این محاصره باشند. داده‌ها نشان می‌دهد نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتی‌ها منتقل می‌شود، هرچند این کشتی‌ها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی مانده‌اند. جزییات بیشتر را در اینجا بخوانید.