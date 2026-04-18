آمادگی روسیه برای رقیق کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی
رییس روساتم اعلام کرد که این شرکت برای همکاری در زمینه رقیق کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران آماده است.
رییس روساتم اعلام کرد که این شرکت برای همکاری در زمینه رقیق کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران آماده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «گفتوگوهای بسیار خوبی در جریان است.»
او افزود: «ما با آنها در حال گفتوگو هستیم.تا پایان روز اطلاعاتی خواهیم داشت.»
رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: «آنها میخواستند دوباره تنگه را ببندند. جمهوری اسلامی نمیتواند از ما باجخواهی کند.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در ادامه روند توقیف اموال مخالفان جمهوری اسلامی، اعلام کرد اموال متعلق به کیمیا علیزاده، المپین پیشین تکواندو ایران، بختیار رحمانی، میلاد زنیدپور و سوشا مکانی، بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال، شناسایی و توقیف شده است.
در این گزارش آمده: «حساب بانکی، خودرو و پلاکهای ثبتی متعلق به کیمیا علیزاده، بختیار رحمانی، میلاد زنیدپور و سوشا مکانی شناسایی و توقیف شده است.»
پیشتر نیز قوه قضاییه از توقیف اموال علی دایی، علی کریمی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی خبر داده بود.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت که دستکم سه حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز تا روز شنبه رخ داده است.
پیشتر اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثهای در فاصله ۲۵ مایل دریایی در شمالشرق عمان دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، یک کشتی کانتینربر هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته که باعث آسیب به برخی کانتینرها شده است، اما هیچ آتشسوزی یا آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است.
ظهر جمعه نیز دو شناور هندی پس از شلیک نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناچار شدند مسیر خود را تغییر داده و به سمت غرب بازگردند.
حداقل یک کشتی مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است، اما گزارشی از مجروح شدن خدمه منتشر نشده است.
پیامهای صوتی مربوط به این حملات نشان میدهد که یکی از کشتیها مجوز ورود به تنگه را دریافت کرده بود، اما سپس هدف قرار گرفت و اپراتور کشتی اعلام کرده که در حال بازگشت هستند.
بر اساس گزارش «تینکرترکرز» (وبسایت ردیابی نفتکشها)، دو کشتی هدف قرار گرفته از کشتیهای هندی بودهاند و یکی از آنها حامل ۲ میلیون بشکه نفت عراق بوده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یک مرد ایرانی در مرکز لندن هدف حملهای خشونتآمیز قرار گرفته است. گفته میشود پلیس متروپولیتن در حال بررسی این حادثه است.
این حمله در شرایطی رخ داده است که نگرانیها درباره تهدید، ارعاب و خشونت علیه افراد مرتبط با ایران، در بریتانیا رو به افزایش است.
پلیس بریتانیا ۲۸ فروردین سه نفر را در ارتباط با تلاش برای ایجاد آتشسوزی در نزدیکی ساختمان مرکزی ایراناینترنشنال در لندن بازداشت کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه اعلام کرد یک سرباز فرانسوی در حملهای در جنوب لبنان کشته شده است. او تصریح کرد براساس شواهد موجود، حزبالله مسئول این حمله بوده است.
گشت نیروهای فرانسوی یونیفل، شنبه هنگام پاکسازی مهمات منفجرنشده، هدف تیراندازی با سلاحهای سبک قرار گرفت.
لبنان و اسرائیل در آتشبس شکنندهای قرار دارند. در مذاکرات آتشبس بین دو کشور که در آمریکا برگزار شد، فرانسه حضور نداشت. این آتشبس مشروط به خلع سلاح حزبالله برقرار شده است.
پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرد شواهدی در دست دارد، که آتشبس نقض شده است.