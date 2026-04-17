به دنبال اعلام عباس عراقچی درباره بازگشایی تنگه هرمز و اظهارات ترامپ درباره احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات در پاکستان، تعدادی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای مشترک گفتند که بدون آزادسازی اموال بلوکه‌شده متعلق به جمهوری اسلامی، حضور در مذاکره «امری اشتباه و غیرقابل قبول است.»

در این بیانیه نوشته شده است که بر اساس پیام‌هایی که پزشکیان و قالیباف منتشر کرده‌اند و تاکید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، در هفته گذشته «شاهد نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی دشمن بوده‌ایم که عدم توجه و پاسخگویی به این نقض‌های مکرر به دلیل جاری بودن مذاکرات، منجر به عادی‌سازی این امر خطرناک می‌شود.»