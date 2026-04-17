مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی از شهرهای مختلف، به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، تعدیل نیرو و بیکاری اشاره کردند. یک شهروند گفت حقوق یک ماه یک کارگر در تهران ۷۵ دلار و هزینه‌های یک زندگی ساده بالای سه هزار دلار است.

حداقلی بودن درآمدها در شرایطی است که گزارش‌های متعددی از تعدیل نیروی گسترده در مشاغل و به ویژه صنایع در هفته‌های اخیر منتشر شده است.

در مشهد برخی شرکت‌های هواپیمایی کارمندان خود را تعدیل کرده‌اند.

بر اساس گفته‌های شهروندان، شرکت بافندگی و ریسندگی جامعه در شهر مشهد، ۲۶ فروردین بسیاری از کارکنانش را تعدیل کرد.

به‌گفته شهروندان، تعداد زیادی از کارگران ساعات ابتدایی صبح مقابل در این کارخانه صف کشیدند و معطل دریافت نامه «عدم نیاز» خود بودند.

پیش‌تر نیز پیام‌هایی درباره رکود در صنایع و کاهش فعالیت کارخانه‌ها به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود.

بر اساس این گزارش‌ها، مشاغل مرتبط با پتروشیمی، از جمله فروشندگان لوله‌های یو‌پی‌وی‌سی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها پلی‌پروپیلن بوده، پس از آسیب دیدن پتروشیمی‌ها، با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند.

ده‌ها شهروند در پیام‌های خود تاکید کردند بازار پس از جنگ دچار رکود شده و از طرفی، وصول چک‌ها نیز به مشکل برخورده است.

به گفته یک مخاطب، چک‌ها برگشت می‌خورند اما مبالغ در بانک دیگری مسدود می‌شود؛ نه صاحب چک به پول دسترسی دارد و نه ذی‌نفع.

این شهروند یادآوری کرد نبود زیرساخت انتقال، پول‌ها را بلوکه و فشار مضاعفی بر مردم و کسب‌وکارها وارد کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید