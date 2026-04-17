ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی: هیچ پولی تحت هیچ شرایطی مبادله نخواهد شد
دونالد ترامپ در تروث سوشال درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نوشت: «ایالات متحده آمریکا تمام "گرد و غبار" هستهای ایجادشده توسط بمبافکنهای باشکوه B2 ما را دریافت خواهد کرد، هیچ پولی تحت هیچ شرایطی، به هیچ شکل، مبادله نخواهد شد.»
او افزود: «این توافق به هیچوجه مشروط به لبنان نیز نیست، اما آمریکا بهطور جداگانه با لبنان همکاری خواهد کرد و مسئله حزبالله را به شیوهای مناسب مدیریت خواهد کرد. اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا آنها را از این کار منع کرده است.»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی از شهرهای مختلف، به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، تعدیل نیرو و بیکاری اشاره کردند. یک شهروند گفت حقوق یک ماه یک کارگر در تهران ۷۵ دلار و هزینههای یک زندگی ساده بالای سه هزار دلار است.
حداقلی بودن درآمدها در شرایطی است که گزارشهای متعددی از تعدیل نیروی گسترده در مشاغل و به ویژه صنایع در هفتههای اخیر منتشر شده است.
در مشهد برخی شرکتهای هواپیمایی کارمندان خود را تعدیل کردهاند.
بر اساس گفتههای شهروندان، شرکت بافندگی و ریسندگی جامعه در شهر مشهد، ۲۶ فروردین بسیاری از کارکنانش را تعدیل کرد.
بهگفته شهروندان، تعداد زیادی از کارگران ساعات ابتدایی صبح مقابل در این کارخانه صف کشیدند و معطل دریافت نامه «عدم نیاز» خود بودند.
بر اساس این گزارشها، مشاغل مرتبط با پتروشیمی، از جمله فروشندگان لولههای یوپیویسی، فعالیت خود را متوقف کردهاند. همچنین شرکتهایی که مواد اولیه آنها پلیپروپیلن بوده، پس از آسیب دیدن پتروشیمیها، با کمبود مواد اولیه مواجه شدهاند.
دهها شهروند در پیامهای خود تاکید کردند بازار پس از جنگ دچار رکود شده و از طرفی، وصول چکها نیز به مشکل برخورده است.
به گفته یک مخاطب، چکها برگشت میخورند اما مبالغ در بانک دیگری مسدود میشود؛ نه صاحب چک به پول دسترسی دارد و نه ذینفع.
این شهروند یادآوری کرد نبود زیرساخت انتقال، پولها را بلوکه و فشار مضاعفی بر مردم و کسبوکارها وارد کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا اعلام کرد که با وجود بازگشایی تنگه هرمز برای فعالیت تجاری، اما محاصره دریایی علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی «تا زمانی که توافق ما با ایران بهطور صددرصدی نهایی نشده است، صرفا در مورد ایران همچنان بهطور کامل برقرار و اجرایی خواهد ماند.»
او افزود: «این روند باید بسیار سریع پیش برود، زیرا بیشتر موارد از قبل مورد مذاکره قرار گرفتهاند.»
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز پس از آتشبس میان اسرائیل و لبنان برای همه کشتیهای تجاری باز است.
در شرایطی که بخش بزرگی از پیامها به بحران اقتصادی و افزایش روز به روز کالاها اختصاص دارد، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ فروردین در سخنانی، کمبود در بازار را انکار کرد و گفت در این مدت «قیمتها ثابت بوده است».
با اینحال شهروندان روایت دیگری از گرانی دارند؛ در یک نمونه از این پیامها به قیمت نیم میلیون تومانی یک شانه تخممرغ اشاره شده است. درحالیکه همین کالا تا دی ماه سال گذشته و باوجود گرانیها، با قیمت حداکثر ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشد.
بر اساس این گزارشها، قیمت یک کیلوگرم نخود به ۲۵۰ هزار تومان، یک کیلوگرم پنیر گوسفندی یک میلیون تومان، یک کیلوگرم پنیر گاوی ۷۰۰ هزار تومان و ذرت هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «سال گذشته مرغ کیلویی ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز به قیمت ۳۱۸ هزار تومان خریدم! اما افزایش حقوق کارمند دولت سه میلیون تومان است که فقط پول بیمه تکمیلیاش برای سه نفر از دو میلیون تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته.»
مخاطبی نیز با اشاره به افزایش قیمت یک برند خاص از برنج ایرانی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گفت: «قیمتها ترمز بریدهاند و کنترل کردن این وضعیت سخت خواهد بود.»
همزمان، برخی کسبوکارها نیز بهدلیل بیثباتی قیمتها فعالیت خود را متوقف کردهاند و برخی واردکنندگان دست از کار کشیدهاند و در نتیجه، گزارشها حاکی از کمبود برخی اقلام غذایی در شماری از شهرهاست.
بهطور نمونه، در برخی فروشگاههای زنجیرهای وابسته به حکومت مانند دیلیمارکت و افق کوروش، روغنهای پنج کیلویی اغلب موجود نیست.
پیامهایی نیز درباره قیمت انواع محصولات پلاستیکی با ماده اولیه پلیمرهای پتروشیمی به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
به گفته یک شهروند، قیمت آب معدنی در شماری از شهرها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بطری آن به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارشها همچنین قیمت هر کیلوگرم «نایلون خرید» به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و پلاستیک نیز از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
گرانی اثر خود را در همه اصناف نشان داده است. در نمونهای دیگر، لنت جلو پراید از ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و نیم رسیده است.
قیمت کپسول گاز در چابهار نیز تا ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
شهروندی با اشاره به وضعیت این روزهای ایران گفت: «قسط بیمه عقبافتاده دارم، خودم را با روزی یک وعده غذا خوردن وفق دادهام و از همهکس و همهچیز ناامید شدهام...»
شهروندی دیگر تاکید کرد: «کار جمهوری اسلامی تمام نشود، زندگی خیلیها به پایان میرسد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «در پی اعلام آتشبس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتشبس بهطور کامل آزاد اعلام میشود.»
او افزود: «این تردد باید در مسیر هماهنگشده و از پیش اعلامشده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.»
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، گفت: «اصل اساسی، تضمین آزادی کشتیرانی بر پایه قواعد تثبیتشده و باز نگه داشتن تنگه هرمز برای کشتیهای تجاری است. یک سوی تنگه هرمز ایران است و سوی دیگر آن عمان. حق دسترسی کشورهای حوزه خلیج فارس به آبهای آزاد نباید محدود شود.»
او با اشاره به رایزنیها برای برقراری صلح در منطقه افزود: «مهم است که طرفها با رویکردی مصالحهجویانه عمل کنند. باید در برابر تلاش اسرائیل برای تخریب روند مذاکرات، هوشیار و آماده بود.»
اردوغان ادامه داد: «فرصت ایجادشده در پی برقراری آتشبس (در ایران و لبنان) باید بهطور موثر برای تحقق صلح پایدار مورد استفاده قرار گیرد.»