رایزنی وزیران خارجه ۴ کشور منطقه درباره جنگ ایران در آنتالیا
خبرگزاری رویترز گزارش داد وزیران امور خارجه کشورهای ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی جمعه ۲۸ فروردین در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» دیدار و درباره تحولات منطقهای از جمله جنگ ایران گفتوگو خواهند کرد.
پلیس بریتانیا جمعه ۲۸ فروردین سه نفر را به تلاش برای «حمله از طریق ایجاد حریق» در دفاتر مرتبط با شبکه ایراناینترنشنال در شمالغرب لندن متهم کرد.
این سه نفر که همگی بریتانیایی هستند، به «ایجاد آتشسوزی با قصد به خطر انداختن جان افراد» متهم شدهاند.
این حادثه عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین رخ داد.
اویسین مکگینس، ۲۱ ساله، ناتان دان، ۱۹ ساله و یک پسر ۱۶ ساله که بهدلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نخواهد شد، قرار است ۲۸ فروردین در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شوند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال ۲۷ فروردین با انتشار بیانیهای در رابطه با این حادثه، از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب، به کار خود ادامه خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطهای شود که ساختمان ایراناینترنشنال در لندن در آن قرار دارد، جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصلهای تنها چند متر از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
در این بیانیه با اشاره به واکنش سریع تیم امنیتی ایراناینترنشنال، آتشنشانی و پلیس لندن، از اقدامات آنها قدردانی شد.
اقدام علیه شبکه ایراناینترنشنال در لندن پیش از این نیز سابقه داشته است.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دیماه ۱۴۰۲ محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیتبار، متهم پرونده «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «ایران قصد دارد آمریکا را از منطقه بیرون کند و تنگه هرمز را در اختیار خود بداند. آمریکا پیشنهاد داده ایران در تنگه هرمز تعرفه بگیرد، اما با واشینگتن شریک شود که ایران راضی نیست.»
او افزود: «ایران تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی را نپذیرفته و پیشنهاد ۵ ساله داده است. رقیقسازی ۴۰۰ کیلو اورانیوم در داخل ایران تحت نظارت آژانس پذیرفته شده، اما آمریکا خواستار خروج اورانیوم از کشور است.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «بسته بودن اینترنت بهدلیل نفوذ و ترور شخصیتها از طریق فضای مجازی است. غربیها روی باز شدن اینترنت مانور میدهند که نشان میدهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما بهسرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.»
بخشایش اردستانی اضافه کرد: «این توافق میتواند مقدمه عادیسازی روابط ایران و آمریکا باشد. کشورهای زیادی با آمریکا جنگیده و بعد رابطه برقرار کردهاند. مهمترین مانع دشمنی ایران و اسرائیل و تعهد آمریکا به اسرائیل است.»
در هفتههای اخیر، ایستهای بازرسی در تهران و چند شهر دیگر به یکی از موضوعات جنجالی شبکههای اجتماعی تبدیل شدهاست و کاربران، روایتها و تجربههای خود را درباره این بازرسیها به اشتراک گذاشتهاند.
بر اساس گزارشها، نیروهای حاضر در ایستهای بازرسی، با مستقر کردن ماشینهای سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلتها در مقابل مجتمعهای مسکونی، آرامش عمومی را به مخاطره انداختهاند.
پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی نیز بخش دیگری از این ماجراست که مخل آسایش شهروندان شده است.
در یک نمونه، خانوادهای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهامزنیهای سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضربوشتم روبهرو شد.
این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقابدار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.