هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره تبعات بسته ماندن تنگه هرمز
آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد در صورت باز نشدن تنگه هرمز، باید در انتظار جهش شدید قیمتها بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پس از آغاز آتشبس میان لبنان و اسرائیل در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت: «امروز میتواند روزی تاریخی برای لبنان باشد. اتفاقهای خوبی در حال رخ دادن است.»
او پیشتر در پیامی ابراز امیدواری کرد حزبالله لبنان «در این دوره مهم، خوب و درست عمل کند».
ترامپ اضافه کرد: «اگر این کار را بکنند، لحظه بزرگی برای آنها خواهد بود. دیگر کشتار بس است. باید سرانجام صلح برقرار شود.»
خبرگزاریهای فارس و تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه پنجشنبه به نقل از «یکی از فرماندهان مقاومت» گزارش دادند «رزمندگان بدون مرز» برای تمامی شناورهای تجاری و نظامی در تنگه بابالمندب «هشداری جدی و بیسابقه» صادر کردهاند.
این فرمانده گفت: «خیرخواهانه میگوییم از فردا ظهر [جمعه] هرکس قصد دارد از بابالمندب عبور کند، بیشتر از هر زمان دیگر باید مراقب شش جهت خود باشد.»
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حوثیهای یمن، حزبالله، حماس و حشد الشعبی، استفاده میکنند.
بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ ۲۷ فروردین در اظهاراتی درباره «جنگ ایران»، بر ادامه فشار بر تهران و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کردند.
ترامپ گفت: «ایران پیشنهاد داده است که برای بیش از ۲۰ سال سلاح هستهای نداشته باشد.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی را به «دزدی دریایی و تروریسم» در تنگه هرمز متهم کرد و هشدار داد اگر آتشبس کنونی پایان یابد و توافقی حاصل نشود، ایالات متحده آماده است نبرد را «با قدرتی بیش از گذشته» از سر بگیرد.
گزارشها از ایران حاکی از آن است که جمهوری اسلامی پس از هفتهها درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، اکنون با بحرانی اقتصادی روبهرو است که ابعاد آن گستردهتر از خسارات جنگ ایران و عراق ارزیابی میشود.
وزارت امور خارجه آمریکا از توافق آتشبس میان اسرائیل و لبنان خبر داد و اعلام کرد دو کشور برای نخستین بار در دهههای اخیر، پایان وضعیت جنگی را به رسمیت شناختهاند. این توافق همچنین مسیر مذاکرات مستقیم برای رسیدن به صلح پایدار را هموار میکند.
سریلانکا ۲۳۸ ملوان ایرانی، از جمله ۳۲ نفر را که در حمله اژدر آمریکایی که اوایل ماه مارس منجر به غرق شدن کشتی جنگی آنها شد، مجروح شده بودند، به ایران باز گرداند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرانکلین جوزف، سخنگوی وزارت دفاع سریلانکا، گفت که همه به جز چند نفر از خدمه کشتی دوم که بعداً در این کشور لنگر انداخت، اوایل این هفته به کشورشان بازگردانده شدند.
یک زیردریایی آمریکایی ۱۳ اسفند کشتی جنگی ایرانی دنا را هنگام بازگشت به ایران در پی شرکت در رزمایش دریایی هند غرق کرد.
کشتی دوم پس از گزارش مشکلات فنی توسط خدمه، به بندری در جنوب سریلانکا منتقل شد.
فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده، دو بازیکن تیم فوتبال زنان ایران، جمعه از دولت استرالیا به خاطر ارائه «پناهگاهی امن» تشکر کردند و گفتند که پس از بازسازی زندگی خود، مایلند حرفه ورزشی خود را از سر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پسندیده و رمضانیزاده در نخستین اظهار نظر عمومی پس از اعطای ویزای بشردوستانه، در بیانیهای اعلام کردند که دلسوزی و حمایتی که به آنها نشان داده شد، امیدوارشان کرده است که در آینده بتوانند در امنیت، زندگی و رقابت کنند.
استرالیا پس از آغاز مسابقات جام ملتهای آسیا در استرالیا، همزمان با حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، به شش بازیکن و یک نفر از اعضای کادر پشتیبانی تیم ایران ویزای بشردوستانه اعطا کرد.
پنج نفر از اعضای این گروه بعدا نظر خود را تغییر دادند و تصمیم به بازگشت به خانه گرفتند و تنها پسندیده و رمضانیزاده در استرالیا باقی ماندند.
این دو ماه گذشته تمرینهای خود را با تیم زنان لیگایبریزبن رور آغاز کردند. آنها گفتند: «در این مرحله، تمرکز اصلی ما بر ایمنی، سلامت و آغاز روند بازسازی زندگیمان است. ما ورزشکاران نخبهای هستیم و رویای ما ادامه دوران ورزشیمان در استرالیاست.»
نگرانیها در مورد ایمنی بازیکنان ایرانی پس از آن مطرح شد که چند بازیکن در یک مسابقه جام ملتهای آسیا سرود ملی را نخواندند و تلویزیون دولتی ایران آنها را «خائنان زمان جنگ» نامید.