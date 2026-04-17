خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه پنج‌شنبه به نقل از «یکی از فرماندهان مقاومت» گزارش دادند «رزمندگان بدون مرز» برای تمامی شناورهای تجاری و نظامی در تنگه باب‌المندب «هشداری جدی و بی‌سابقه» صادر کرده‌اند.

این فرمانده گفت: «خیرخواهانه می‌گوییم از فردا ظهر [جمعه] هرکس قصد دارد از باب‌المندب عبور کند، بیشتر از هر زمان دیگر باید مراقب شش جهت خود باشد.»

«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حوثی‌های یمن، حزب‌الله، حماس و حشد الشعبی، استفاده می‌کنند.