ترامپ: جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تنگه هرمز به طور کامل باز شده است
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در پست کوتاهی در تروث سوشال یادآور شد که جمهوری اسلامی اعلام کرده تنگه هرمز «کاملا باز است و برای عبور کامل آماده است.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «در پی اعلام آتشبس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتشبس بهطور کامل آزاد اعلام میشود.»
او افزود: «این تردد باید در مسیر هماهنگشده و از پیش اعلامشده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.»
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، گفت: «اصل اساسی، تضمین آزادی کشتیرانی بر پایه قواعد تثبیتشده و باز نگه داشتن تنگه هرمز برای کشتیهای تجاری است. یک سوی تنگه هرمز ایران است و سوی دیگر آن عمان. حق دسترسی کشورهای حوزه خلیج فارس به آبهای آزاد نباید محدود شود.»
او با اشاره به رایزنیها برای برقراری صلح در منطقه افزود: «مهم است که طرفها با رویکردی مصالحهجویانه عمل کنند. باید در برابر تلاش اسرائیل برای تخریب روند مذاکرات، هوشیار و آماده بود.»
اردوغان ادامه داد: «فرصت ایجادشده در پی برقراری آتشبس (در ایران و لبنان) باید بهطور موثر برای تحقق صلح پایدار مورد استفاده قرار گیرد.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد بهصورت آنلاین در نشست کشورهای اروپایی درباره تنگه هرمز شرکت خواهد کرد.
او هشدار داد روند تامین سلاح برای اوکراین بهدلیل مناقشه خاورمیانه در معرض خطر قرار گرفته است.
پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در حال مذاکره بر سر طرحی سهصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
اکسیوس نوشت بر اساس یکی از محورهای مطرحشده، اگر جمهوری اسلامی از ذخایر اورانیوم غنیشده خود دست بکشد، آمریکا ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده حکومت ایران را آزاد خواهد کرد.
این رسانه افزود: «در این هفته، پیشرفت تدریجی در مذاکرات حاصل شده، هرچند شکافهای قابلتوجهی همچنان باقی مانده است.»
بر اساس این گزارش، مذاکرات بر سر سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، میزان آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی و همچنین شرایط استفاده تهران از این منابع همچنان ادامه دارد.
به گفته دو منبع آگاه، ایالات متحده در مرحلهای از مذاکرات آمادگی داشت ۶ میلیارد دلار برای تامین غذا، دارو و دیگر اقلام بشردوستانه در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد، اما تهران رقم ۲۷ میلیارد دلار را مطرح کرد.
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی «خاتم الانبیا»، در پیامی به مناسبت روز ارتش گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «آمادهاند تا دشمنان را از کرده خود پشیمان نمایند و تا دستیابی به پیروزی کامل، این مسیر ادامه خواهد داشت».
او افزود دشمنان، بهویژه مقامهای آمریکا و اسرائیل، «راهی جز تعظیم و تسلیم در مقابل عظمت و اقتدار نیروهای مسلح و مردم مقاوم و مبارز» ایران ندارند.