فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی‌زاده، دو بازیکن تیم فوتبال زنان ایران، جمعه از دولت استرالیا به خاطر ارائه «پناهگاهی امن» تشکر کردند و گفتند که پس از بازسازی زندگی خود، مایلند حرفه ورزشی خود را از سر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پسندیده و رمضانی‌زاده در نخستین اظهار نظر عمومی پس از اعطای ویزای بشردوستانه، در بیانیه‌ای اعلام کردند که دلسوزی و حمایتی که به آن‌ها نشان داده شد، امیدوارشان کرده است که در آینده بتوانند در امنیت، زندگی و رقابت کنند.

استرالیا پس از آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، همزمان با حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، به شش بازیکن و یک نفر از اعضای کادر پشتیبانی تیم ایران ویزای بشردوستانه اعطا کرد.

پنج نفر از اعضای این گروه بعدا نظر خود را تغییر دادند و تصمیم به بازگشت به خانه گرفتند و تنها پسندیده و رمضانی‌زاده در استرالیا باقی ماندند.

این دو ماه گذشته تمرین‌های خود را با تیم زنان لیگایبریزبن رور آغاز کردند. آن‌ها گفتند: «در این مرحله، تمرکز اصلی ما بر ایمنی، سلامت و آغاز روند بازسازی زندگی‌مان است. ما ورزشکاران نخبه‌ای هستیم و رویای ما ادامه دوران ورزشی‌مان در استرالیاست.»

نگرانی‌ها در مورد ایمنی بازیکنان ایرانی پس از آن مطرح شد که چند بازیکن در یک مسابقه جام ملت‌های آسیا سرود ملی را نخواندند و تلویزیون دولتی ایران آنها را «خائنان زمان جنگ» نامید.