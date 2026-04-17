سفیر آمریکا در ترکیه تنشهای لفظی مقامهای اسرائیل و ترکیه را «تبلیغاتی» خواند
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، گفت اظهارات متقابل مقامهای اسرائیل و ترکیه علیه یکدیگر «صرفا تبلیغاتی» است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد پلیس بریتانیا جمعه ۲۸ فروردین سه نفر را به تلاش برای «حمله از طریق ایجاد حریق» در دفاتر مرتبط با شبکه ایراناینترنشنال در شمالغرب لندن متهم کرد.
این سه نفر که همگی بریتانیایی هستند، به «ایجاد آتشسوزی با قصد به خطر انداختن جان افراد» متهم شدهاند. این حادثه عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین رخ داد.
به گزارش رویترز، اویسین مکگینس، ۲۱ ساله، ناتان دان، ۱۹ ساله و یک پسر ۱۶ ساله که بهدلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نمیشود، قرار است ۲۸ فروردین در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شوند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «ایران قصد دارد آمریکا را از منطقه بیرون کند و تنگه هرمز را در اختیار خود بداند. آمریکا پیشنهاد داده ایران در تنگه هرمز تعرفه بگیرد، اما با واشینگتن شریک شود که ایران راضی نیست.»
او افزود: «ایران تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی را نپذیرفته و پیشنهاد ۵ ساله داده است. رقیقسازی ۴۰۰ کیلو اورانیوم در داخل ایران تحت نظارت آژانس پذیرفته شده، اما آمریکا خواستار خروج اورانیوم از کشور است.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «بسته بودن اینترنت بهدلیل نفوذ و ترور شخصیتها از طریق فضای مجازی است. غربیها روی باز شدن اینترنت مانور میدهند که نشان میدهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما بهسرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.»
بخشایش اردستانی اضافه کرد: «این توافق میتواند مقدمه عادیسازی روابط ایران و آمریکا باشد. کشورهای زیادی با آمریکا جنگیده و بعد رابطه برقرار کردهاند. مهمترین مانع دشمنی ایران و اسرائیل و تعهد آمریکا به اسرائیل است.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در هفتههای اخیر، دستکم دو شهروند در استانهای اصفهان و مازندران در ایستهای بازرسی حکومت به دست ماموران بسیج و سپاه پاسداران کشته شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، نام و مشخصات یکی از این شهروندان مرتضی مددی، ساکن شاهینشهر، است که ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با شلیک نیروهای مستقر در ایست بازرسی بسیج در اصفهان جان خود را از دست داد.
بر پایه گزارش منابع محلی، گلوله به قلب و ریه او آسیب وارد کرد و به مرگ این جوان متولد ۱۳۷۳ انجامید.
همچنین به گفته همین منابع، بستگان او برای پیگیری موضوع و طرح شکایت، تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند.
در موردی دیگر، یک جوان در شهر رامسر پس از آن که خودروی او برای بازرسی و تفتیش متوقف شد، اقدام به اعتراض کرد که در جریان درگیری، ماموران بسیج با شوکر به او یورش بردند.
این حمله موجب سکته این جوان در محل ایست بازرسی و جان باختن او شد.
خانواده و اطرافیان این شهروند برای رسانهای نکردن این رویداد، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتهاند.
استقرار ایستهای بازرسی در سراسر کشور با افزایش فشار و تهدید علیه مردم همراه بوده است.
بسیاری از شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از توقف خودرو، آزار، توقیف و تفتیش گوشیهای تلفن همراه و حتی تذکر حجاب در ایستهای بازرسی خبر دادهاند.
در هفتههای اخیر، ایستهای بازرسی در تهران و چند شهر دیگر به یکی از موضوعات جنجالی شبکههای اجتماعی تبدیل شدهاست و کاربران، روایتها و تجربههای خود را درباره این بازرسیها به اشتراک گذاشتهاند.
بر اساس گزارشها، نیروهای حاضر در ایستهای بازرسی، با مستقر کردن ماشینهای سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلتها در مقابل مجتمعهای مسکونی، آرامش عمومی را به مخاطره انداختهاند.
پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی نیز بخش دیگری از این ماجراست که مخل آسایش شهروندان شده است.
در یک نمونه، خانوادهای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهامزنیهای سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضربوشتم روبهرو شد.
این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقابدار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، برای مذاکره درباره بازگشایی تنگه هرمز به پاریس سفر میکند.
بریتانیا رهبری ائتلاف غیرنظامی اروپایی برای تامین امنیت عبور کشتیها از این گذرگاه حیاتی را بر عهده دارد.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد.