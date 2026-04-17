ترامپ: امروز میتواند روزی تاریخی برای لبنان باشد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مورد آغاز آتشبس بین لبنان و اسرائیل درتروت سوشال نوشت: «امروز میتواند روزی تاریخی برای لبنان باشد. اتفاقهای خوبی دارد رخ میدهد.»
فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده، دو بازیکن تیم فوتبال زنان ایران، جمعه از دولت استرالیا به خاطر ارائه «پناهگاهی امن» تشکر کردند و گفتند که پس از بازسازی زندگی خود، مایلند حرفه ورزشی خود را از سر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پسندیده و رمضانیزاده در نخستین اظهار نظر عمومی پس از اعطای ویزای بشردوستانه، در بیانیهای اعلام کردند که دلسوزی و حمایتی که به آنها نشان داده شد، امیدوارشان کرده است که در آینده بتوانند در امنیت، زندگی و رقابت کنند.
استرالیا پس از آغاز مسابقات جام ملتهای آسیا در استرالیا، همزمان با حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، به شش بازیکن و یک نفر از اعضای کادر پشتیبانی تیم ایران ویزای بشردوستانه اعطا کرد.
پنج نفر از اعضای این گروه بعدا نظر خود را تغییر دادند و تصمیم به بازگشت به خانه گرفتند و تنها پسندیده و رمضانیزاده در استرالیا باقی ماندند.
این دو ماه گذشته تمرینهای خود را با تیم زنان لیگایبریزبن رور آغاز کردند. آنها گفتند: «در این مرحله، تمرکز اصلی ما بر ایمنی، سلامت و آغاز روند بازسازی زندگیمان است. ما ورزشکاران نخبهای هستیم و رویای ما ادامه دوران ورزشیمان در استرالیاست.»
نگرانیها در مورد ایمنی بازیکنان ایرانی پس از آن مطرح شد که چند بازیکن در یک مسابقه جام ملتهای آسیا سرود ملی را نخواندند و تلویزیون دولتی ایران آنها را «خائنان زمان جنگ» نامید.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد در نزدیکی سنگاپور، هزاران کیلومتر دورتر از تنگه هرمز، انتقال کشتی به کشتی نفت ایران در طول جنگ خاورمیانه ادامه داشته و به تهران در دور زدن تحریمها و حفظ تجارت با چین کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۴۰۰ نفتکش به دلیل فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی - که اکنون در جریان آتشبس پرتنش با ایالات متحده روبرو است - توسط آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا تحریم شدهاند.
در این میان، کشتیهای فرسودهای که «ناوگان ارواح» ایران را تشکیل میدهند، مخفیانه فعالیت میکنند و از ساختارهای مالکیت مبهم، پرچمهای دروغین، فقدان بیمه و دستکاری دادههایجیپیاسبرای پنهان ماندن از دید استفاده میکنند.
خبرگزاری فرانسه نوشت انتقال کشتی به کشتیدر آبهای آزاد به آنها اجازه میدهد تا محمولهها را «پولشویی» و مبدا آنها را پنهان کنند.
این گزارش حاکی از آن است که منطقهای در نزدیکی مالزی و سنگاپور، حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شبه جزیره مالایا، به عنوان یک مرکز استراتژیک برای انتقال نفت خام تولید شده در ایران ظهور کرده است.
تحلیل خبرگزاری فرانسه از تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که هر هفته، دهها انتقال بین نفتکشها - نه فقط نفتکشهای ایرانی - از هوا قابل مشاهده است.
بر اساس این گزارش، این روند در طول جنگ ادامه یافته است.
شبکه خبری سیبیاس در گزارشی در مورد حمایت چین از جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی، بازوی اطلاعات نظامی پنتاگون، ارزیابی کردند که چین در حال بررسی این موضوع است که آیا سیستم راداری پیشرفته را در اختیار تهران قرار دهد یا خیر.
این سیستم به دلیل فرکانس بالا، از توانایی بالایی در تصویربرداری دقیق، ردیابی اهداف کوچک و شناسایی پرندههای رادارگریز برخوردار است. این سیستم همچنین در پدافند هوایی، مقابله با پهپادها و ردیابی موشکی کاربرد دارد.
به گفته سیبیاس، تمایل آشکار چین - در اوایل درگیری و احتمالاً در یک جدول زمانی طولانی - برای کمک به جمهوری اسلامی، به یک اتحاد گستردهتر، هرچند غیررسمی، بین قدرتهایی که به دنبال ایجاد توازن در برابر جاهطلبیهای ایالات متحده در منطقه هستند، اشاره دارد.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسائل امنیت ملی با سیبیاس صحبت کردند، گفتند که پکن در نظر داشته است که سیستمهای راداری باند ایکس را در اختیار ایران قرار دهد.
این فناوری به طور قابل توجهی، توانایی جمهوری اسلامی را در شناسایی و ردیابی تهدیدات ورودی، مانند پهپادهای کم ارتفاع و موشکهای کروز، افزایش میدهد و میتواند به محافظت از سیستمهای دفاع هوایی آن در برابر حملات پیشرفته کمک کند.
سیبیاس اشاره کرد هنوز مشخص نیست که آیا چین در نهایت با این انتقال موافقت کرده است یا خیر، اما این ارزیابی، نگرانی واشنگتن را مبنی بر اینکه جنگ ایران نه تنها دشمنان منطقهای، بلکه رقبای جهانی را که مایل به ارائه پشتیبانی حیاتی، به جز دخالت مستقیم نظامی هستند، به خود جلب میکند، برجسته میکند.
در این حال، آژانس اطلاعات دفاعی به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده و آژانس اطلاعات مرکزی(سیا) از اظهار نظر خودداری کرده است. کاخ سفید نیز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.
چین در حالی تلاشهای دیپلماتیک خود برای پایان دادن به «جنگ ایران» را افزایش داده که همزمان در پی برگزاری بدون تنش نشست سران با دونالد ترامپ است. به گفته تحلیلگران، پکن در این مسیر تلاش میکند توازن حساسی میان حفظ روابط با تهران و مدیریت مناسبات با واشینگتن برقرار کند.
به گزارش رویترز، دیدار برنامهریزیشده شی جینپینگ با ترامپ در اواسط ماه مه، بهطور مستقیم بر نحوه مواجهه چین با بحران ایران تاثیر گذاشته است. چین که بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است و حدود نیمی از انرژی خود را از خاورمیانه تامین میکند، در تلاش است همزمان امنیت انرژی خود را حفظ کند.
در همین چارچوب، چین رویکردی محتاطانه در قبال جنگ اتخاذ کرده و از انتقاد صریح از اقدامات آمریکا خودداری کرده است. این سیاست به پکن امکان داده نفوذ پشتپرده خود را حفظ کند؛ تا جایی که ترامپ نیز نقش چین را در ترغیب [حکومت] ایران برای حضور در مذاکرات اخیر در پاکستان تایید کرده است.
در روزهای اخیر، چین موجی از تحرکات دیپلماتیک را آغاز کرده است. وانگ یی، وزیر خارجه این کشور، نزدیک به ۳۰ تماس و دیدار با همتایان خود برای پیشبرد آتشبس انجام داده و ژای جون، فرستاده ویژه چین، نیز به چندین کشور عربی و حوزه خلیج فارس سفر کرده است.
همزمان، شی جینپینگ برای نخستینبار درباره این بحران موضعگیری کرده و طرحی چهارمادهای برای صلح ارائه داده که بر اصولی چون حاکمیت ملی، همزیستی مسالمتآمیز، رعایت حقوق بینالملل و ایجاد توازن میان توسعه و امنیت تاکید دارد.
با این حال، پکن در قبال تهدیدهای شدید آمریکا علیه ایران، از جمله هشدار ترامپ مبنی بر امکان نابودی کامل این کشور، موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و صرفاً خواستار کاهش تنش شده است.
به گفته تحلیلگران، این احتیاط تا حد زیادی به دلیل اهمیت نشست پیشرو با ترامپ است؛ نشستی که چین قصد دارد از آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی و راهبردی خود، از جمله مسائل تجاری و پرونده تایوان، استفاده کند. منابع آگاه به رویترز گفتهاند که رویکرد غالب در پکن، تلاش برای جلب نظر ترامپ و حفظ «ثبات راهبردی» در روابط دوجانبه است.
در عین حال، چین تلاش میکند روابط خود با [حکومت] ایران را نیز حفظ کند. به گفته کارشناسان، پکن ترجیح میدهد روابطی بدون قید و شرط با کشورهای ضدغربی مانند ایران داشته باشد، در حالی که همزمان بهدنبال نوعی همزیستی با آمریکا است.
با وجود نقش چین در تسهیل گفتوگوها، تحلیلگران تاکید میکنند که توان پکن برای تاثیرگذاری مستقیم بر تصمیمات تهران محدود است، چرا که این کشور فاقد حضور نظامی موثر در خاورمیانه است.
برخی ناظران حتی معتقدند تحرکات دیپلماتیک چین در منطقه بیشتر جنبه نمایشی دارد و پکن تمایلی به ایفای نقش مستقیم، مانند تضمین یک توافق آتشبس، نشان نداده است.
در همین حال، محاصره دریایی آمریکا علیه حکومت ایران بهعنوان یک عامل تعیینکننده در محاسبات چین مطرح است. این اقدام، در کنار محدودیتهای اعمالشده بر تردد در تنگه هرمز، تهدیدی جدی برای جریان انرژی جهانی و منافع اقتصادی چین محسوب میشود.
به گفته کارشناسان، در حالی که حکومت ایران برای دور زدن فشارهای غرب به چین نیاز دارد، پکن نیز از این موقعیت برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند؛ اما همچنان تلاش دارد از درگیری مستقیم در بحران اجتناب کند.
در خصوص نشست پیشرو، گزارشها حاکی از آن است که تمرکز گفتوگوها احتمالاً محدود خواهد بود و موضوعاتی مانند خرید هواپیماهای بوئینگ و افزایش واردات محصولات کشاورزی در دستور کار قرار میگیرد، در حالی که مسائل پیچیدهتری مانند حکمرانی فناوری یا دسترسی به بازار احتمالاً به حاشیه رانده میشود.
گزارش رویترز نشان میدهد که چین در بحران ایران نقش یک بازیگر فعال اما محتاط را ایفا میکند؛ کشوری که در عین تلاش برای میانجیگری، از پذیرش مسئولیتهای پرهزینه خودداری کرده و همزمان بهدنبال مدیریت روابط راهبردی با ایالات متحده است.
مجله نیویورکر گزارش داد پس از کشته شدن علی خامنهای در حملات هوایی اسرائیل با حمایت اطلاعاتی آمریکا، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تغییر کرده و خلا ایجادشده با چهرههای تندرو سپاه پاسداران پر شده است؛ تحولی که ابهام درباره طرف اصلی مذاکره با واشینگتن را افزایش داده است.
گزارش تاکید میکند تصمیمگیری در ایران متمرکز نیست و نهادهایی مانند سپاه پاسداران، قوه قضاییه و شوراهای امنیتی بهصورت جمعی عمل میکنند.
به نوشته نیویورکر، رهبران جدید تندروتر و ریسکپذیرترند، اما هرگونه توافق احتمالی نیازمند اجماع میان طیفی از بازیگران قدرتمند خواهد بود. جزییات بیشتر را اینجا بخوانید.