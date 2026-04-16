پاکستان: برقراری آتشبس در لبنان برای پیشبرد مذاکرات صلح ضروری است
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد لبنان بخشی از آتشبس کنونی میان آمریکا و جمهوری اسلامی محسوب میشود.
این وزارتخانه تاکید کرد: «صلح در لبنان برای مذاکرات صلح ضروری است.»
آمریکا همزمان با تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی، خریداران نفت ایران را به تحریمهای ثانویه تهدید کرد.
واشینگتن همچنین از کشورهای خلیج فارس خواست داراییهای مرتبط با مقامها و نهادهای حکومت ایران را مسدود کنند.
لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قطع اینترنت در ایران پس از ۱۱۲۸ ساعت، همچنان ادامه دارد و وارد چهلوهشتمین روز خود شده است.
نتبلاکس افزود این سطح از سانسور از نظر وسعت و شدت در یک جامعه متصل به اینترنت «بیسابقه» است.
به گزارش این نهاد، خاموشی دیجیتال در ایران تاکنون حدود ۱.۸ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار آورده و پیامدهای منفی حقوق بشری نیز به همراه داشته است.
نتبلاکس نوشت برآورد خسارت قطع اینترنت در ایران بر اساس روش COST به دست آمده است.
این روش برای محاسبه خسارت ناشی از قطع یا اختلال اینترنت به کار میرود و با استفاده از شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، میزان وابستگی اقتصاد به اینترنت و مدت زمان قطعی، زیان واردشده به فعالیتهای اقتصادی را تخمین میزند.
رایزنیهای پاکستان برای حلوفصل بحران خاورمیانه ادامه دارد.
همزمان با سفر عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان، به تهران در ۲۶ فروردین، شهباز شریف، نخستوزیر این کشور، به عربستان سعودی سفر کرد.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
اسماعیل رمضانی، کارشناس مذهبی صداوسیما، گفت: «در یک جنگ وجودی حتی اگر بنا به شرایط و مصلحت، صحنه نبرد به سکوت یا مذاکره کشیده شود، این سکوت موقتی است و دیر یا زود با یک انفجار شکسته خواهد شد؛ چرا که در چنین شرایطی، تکلیف جنگ با مذاکره مشخص نمیشود.»
او وضعیت کنونی منطقه را «مرگ و زندگی» خواند و افزود هر طرفی که از این نبرد زنده و با دست برتر خارج شود، طرف مقابل را نابود خواهد کرد؛ به گونهای که اگر جمهوری اسلامی قدرتمند از این جنگ بیرون بیاید، دشمن را از میان برمیدارد و اگر طرف مقابل دست برتر پیدا کند، کنترل منطقه را در اختیار میگیرد و جریان مقاومت را بهطور کامل از بین خواهد برد.
رمضانی با اشاره به شروط جمهوری اسلامی برای مذاکرات، از جمله رفع کامل تحریمها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، گفت این شرایط نشان میدهد مسیر کلی تغییر نکرده و تقابل همچنان ادامه دارد و در نهایت این «استقامت» است که نتیجه این نبرد را مشخص خواهد کرد، نه مذاکرات.
پیشتر محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ضمن ابراز نارضایتی از آتشبس گفته بود: «من قبول ندارم این آتشبس است. این یک سکوت نظامی است.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «من فریلنسر حوزه وب هستم و با قطعی اینترنت درآمدم به صفر رسیده. بهخاطر بدهی دارم وسایلم را میفروشم.»
در پیام دیگری آمده است: «من بهعنوان دانشجو و تکنسین کامپیوتر در بیتکلیفی ماندهام. کلاسهای آنلاین با اختلالات شدید همراه است و برای پروژه، اینترنتی در کار نیست تا تحقیق کنم. محل کار هم مشتری مراجعه نمیکند.»
مخاطبی نوشت: «با خدا تومن کانفینگ تونستم وصل شم. من کارم با اینترنت هست و بهخاطر قطعی نت بیکار شدم. کلی قسط دارم که باید تسویه بشه و اجاره باید بدم. کسانی رو میشناسم که در شرایط من هستن.»
یک شهروند گفت: «قیمتها چندین برابر شده. خیلیها بیکار شدهاند. حداقل ۵۰ درصد مغازه ها تعطیل هستند. بیشتر تعمیرات ماشین و مارکتها باز هستند و حتی کارهای دولتی یکی الی دو نفر کار میکنند.»