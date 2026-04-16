دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد رهبران لبنان و اسرائیل قرار است با یکدیگر گفتوگو کنند. تلاشی که به گفته او با هدف ایجاد «اندکی فضای تنفس» میان دو کشور پس از بیش از شش هفته جنگ میان اسرائیل و حزبالله انجام میشود.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی که ساعات اولیه پنجشنبه ۲۷ فروردین (به وقت ایران) منتشر شد، نوشت: «مدت طولانی است که این دو رهبر با هم صحبت نکردهاند، چیزی حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا خواهد افتاد. عالی!»
او مشخص نکرد کدام مقامهای لبنانی و اسرائیلی در این گفتوگو شرکت خواهند کرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.
خبرگزاری رویترز نوشت که دفتر نخستوزیر اسرائیل بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. دفتر ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و نواف سلام، نخستوزیر این کشور نیز واکنشی فوری به این موضوع نشان ندادند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از «یک منبع رسمی» گزارش داد لبنان از هرگونه تماس قریبالوقوع میان مقامهای این کشور و اسرائیل بیاطلاع است.
این منبع گفت: «ما از هیچ تماس برنامهریزیشدهای با طرف اسرائیلی آگاه نیستیم و هیچگونه اطلاعی نیز از طریق مجاری رسمی در این خصوص دریافت نکردهایم.»
در سوی دیگر، گیلا گملیل، وزیر علم و فناوری اسرائیل، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۷ فروردین با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفتوگو خواهد کرد.
اسرائیل، لبنان و آمریکا، ۲۵ فروردین در بیانیهای مشترک پس از نخستین دور مذاکرات خود در واشینگتن اعلام کردند گفتوگوها میتواند زمینهساز بازسازی لبنان و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور شود.
در این بیانیه آمده است که اسرائیل از خلع سلاح و برچیدن زیرساختهای حزبالله حمایت میکند.
درگیری کنونی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تشدید شد؛ زمانی که حزبالله، گروه مورد حمایت حکومت ایران، ۱۲ اسفند ۱۴۰۴در حمایت از تهران بهسوی اسرائیل آتش گشود و این اقدام به حمله نظامی اسرائیل به لبنان انجامید.
این اتفاق تنها ۱۵ ماه پس از درگیری پیشین میان دو طرف رخ داد.
واشینگتن ۲۶ فروردین نسبت به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی، ابراز خوشبینی کرد.
سیانان با استناد به تصاویر ماهوارهای جدید گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بازسازی پایگاههای زیرزمینی و بازگشایی تونلهای ورودی در اطراف دستکم یک شهر موشکی است که در حملههای آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بود.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
در ادامه لفاظیهای مقامهای حکومت ایران در روزهای اخیر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، گفت کنترل تنگه هرمز و «ابتکار عمل در تمامی جبههها» در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و «آمریکاییها نمیتوانند برای ما ضربالاجل تعیین کنند».
او همچنین بر ادامه سرکوب شهروندان تاکید کرد و افزود: «نباید اقدام یک فرد در همراهی با دشمن متجاوز را کوچک شمرد. قانون تکلیف فردی را که برای دشمن اطلاعات ارسال کرده، روشن کرده است. به هیچ وجه در این فقره نباید مماشات و اغماض به خرج داد.»
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «کسی که با فرستادن یک آدرس به دشمن کمک کرد، کار کمی نکرده است.»