هشدار تخلیه اسرائیل برای ساکنان جنوب رودخانه زهرانی در لبنان
ارتش اسرائیل برای ساکنان جنوب رودخانه زهرانی در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از شیراز گفت حامیان حکومت با ایجاد ترافیک و راهبندان برای شهروندان مزاحمت ایجاد کردهاند.
در این ویدیو، رانندگان با بوق ممتد اعتراض خود را نشان میدهند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی جمهوری اسلامی را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا مجموعهای از تحریمها را علیه ۳ شخص، ۱۷ شرکت و ۹ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. در این اقدام، شبکه وابسته به محمدحسین شمخانی و همچنین یک شبکه تامین مالی مرتبط با حزبالله لبنان هدف قرار گرفت.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت پنتاگون در روزهای آینده هزاران نیروی دیگر را به خاورمیانه اعزام خواهد کرد.
فاکسنیوز گزارش داد ایران برای دور زدن محاصره دریایی، ۲۰ میلیون بشکه نفت را با استفاده از شبکههای پنهان فراساحلی جابهجا میکند.
سرویس خبری سازمان ملل متحد از تاثیر منفی بحران در خاورمیانه برای کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام خبر داد.
بر اساس این گزارش، بحران خاورمیانه یک رویداد ژئوپولیتیکی دور از دسترس نیست.
یک مقام ارشد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در منطقه اقیانوس آرام به این سرویس خبری گفت: «ما در انتهای زنجیره تأمین هستیم، بنابراین این بحران انرژی واقعاً بر جوامع ما تأثیر میگذارد.»
این گزارش حاکی از آن است که از فیجی تا تووالو، و از جزایر سلیمان تا جزایر مارشال، دولتها در حال تلاش برای صرفهجویی در مصرف سوخت، محافظت از خانوادهها و آسیبپذیرترین افراد و ادامه خدمات ضروری هستند.
سرویس خبری سازمان ملل متحد نوشت برای اقیانوس آرام، خطر اصلی این است که اختلال در انرژی در تنگه، قیمت سوخت، هزینههای سوخت و نرخ حمل و نقل را در سراسر زنجیرههای تأمین آسیا و اقیانوسیه افزایش دهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال اعلام کرد که مذاکرات اسرائیل و لبنان پنجشنبه برگزار خواهد شد.
او با اشاره به اینکه «در تلاش هستیم کمی فاصله تنفسی میان اسرائیل و لبنان ایجاد کنیم» تاکید کرد: «مدت زیادی است که رهبران دو کشور با هم صحبت نکردهاند، حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا خواهد افتاد.»