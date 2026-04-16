ویدیوی یک شهروند: تهران به شهر ارواح تبدیل شده است
شهروندی با ارسال ویدیو به ایراناینترنشنال، یک خیابان در تهران را نشان میدهد که مغازههای آن همگی بسته هستند. او در این ویدیو میگوید «شهر، شهر ارواح شده است».
اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در ماههای اخیر، روند آموزش دانشگاهی را با چالشهای گسترده مواجه کرده است.
روایتهای دانشجویان نشان میدهد که پیامدهای این وضعیت فراتر از اختلال در برگزاری کلاسها بوده و جنبههای مختلف تحصیل آنان را تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه، بخشی از پیامهای ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال مرور شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «من فریلنسر حوزه وب هستم و با قطعی اینترنت درآمدم به صفر رسیده. بهخاطر بدهی دارم وسایلم را میفروشم.»
در پیام دیگری آمده است: «من بهعنوان دانشجو و تکنسین کامپیوتر در بیتکلیفی ماندهام. کلاسهای آنلاین با اختلالات شدید همراه است و برای پروژه، اینترنتی در کار نیست تا تحقیق کنم. محل کار هم مشتری مراجعه نمیکند.»
مخاطبی نوشت: «با خدا تومن کانفینگ تونستم وصل شم. من کارم با اینترنت هست و بهخاطر قطعی نت بیکار شدم. کلی قسط دارم که باید تسویه بشه و اجاره باید بدم. کسانی رو میشناسم که در شرایط من هستن.»
یک شهروند گفت: «قیمتها چندین برابر شده. خیلیها بیکار شدهاند. حداقل ۵۰ درصد مغازه ها تعطیل هستند. بیشتر تعمیرات ماشین و مارکتها باز هستند و حتی کارهای دولتی یکی الی دو نفر کار میکنند.»
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش شدید قیمت داروها و کمبود اقلام حیاتی پزشکی و طیف وسیعی از داروها از اعصاب و روان تا قلب و پارکینسون است.
افزایش شدید قیمت خدمات درمانی از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر بارها در گزارشهای شهروندان تکرار شده است.
یک شهروند گفت هزینه ویزیت پزشک متخصص به ۵۰۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از مردم دیگر توان مراجعه به پزشک را ندارند.
به گفته او، حتی هزینه یک سونوگرافی ساده شکم و لگن به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
قطع برق روزانه پس از آتشبس و کمبود برخی داروهای ساده نیز نگرانیها را افزایش داده است.
یکی از شهروندان با اشاره به قطع برق و کلافگی عمومی میان مردم، خبر داد که در داروخانهها «داروهای هورمونی ساده هم پیدا نمیشوند».
جهش قیمت دارو و نگرانی بیماران
یکی از مخاطبان گفت داروی «داسپتون» که برای بیماران مبتلا به پارکینسون شدید تجویز میشود، پیشتر برای یک ماه با بیمه حدود چهار میلیون تومان هزینه داشت، اما اکنون برای ۲۰ عدد از این آمپول باید حدود ۹۰ میلیون تومان پرداخت کرد.
شهروندی دیگر که خود را عضو کادر درمان در بیمارستان معرفی کرد، از افزایش شدید قیمت داروی «ویزیپک» خبر داد. این دارو برای سیتیاسکن با کنتراست استفاده میشود.
به گفته او، این دارو پیشتر کمتر از یک میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون اگر بیماران بتوانند آن را پیدا کنند، با قیمت چهار تا ۱۰ میلیون تومان عرضه میشود، در حالی که معمولا برای هر تصویربرداری، دو عدد از آن نیاز است.
در پیام دیگری نیز به کمبود داروی «پلاویکس» اشاره شده است.
به گفته یک شهروند، این داروی مهارکننده پلاکت خون یا یافت نمیشود یا در صورت موجود بودن، با قیمت ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان فروخته میشود؛ در حالی که پیشتر حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
از سوی دیگر به گفته شهروندان، بسیاری از داروهای اعصاب و روان مانند «ونلافاکسین» و «ریتالین»، مدتهاست در داروخانهها یافت نمیشوند.
افزایش قیمت برخی اقلام بهداشتی و داروهای عمومی و بدون نسخه نیز گزارش شده است.
برای نمونه، محلول ریزش موی «ماینوکسیدیل» بهطور ناگهانی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رسیده است.
پیشتر نیز شهروندان از کمبود و افزایش قیمت طیف گستردهای از داروها مانند انواع انسولین، آمپولهای مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان و بیماران قلبی خبر داده بودند.
با این حال کمبودها تنها به داروهای خاص محدود نیست و حتی داروهای عمومی و ساده مانند ژلوفن نیز در برخی شهرها بهسختی پیدا میشود.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از سیستان و بلوچستان گفت: «اینجا اوضاع خیلی خراب است. قیمت اجناس بالا رفته و مشاغل خوابیده. هر روز هم ایست و بازرسی مردم را به بهانههای مختلف میگیرند، میبرند و اذیت میکنند.»
مخاطب دیگری نوشت: «از وقتی آتشبس شده، جمهوری اسلامی پایش را روی خرخره مردم گذاشته است. داروها کمیاب شدند، قیمت مواد غذایی فضایی شده و وامها به صورت خودکار از حساب افراد برداشته میشوند؛ حتی اگر موجودی کافی نداشته باشی، هر چقدر پول در حساب باشد را برمیدارند.»
در پیام دیگری آمده است: «حقوق یک ماه کارگر در تهران ۷۵ دلار و خرجها بالای ۳۰۰۰ دلار است. اگر کار جمهوری اسلامی تمام نشود، زندگی خیلیها به پایان میرسد.»
یک شهروند گفت: «پلاستیک از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یک نمونه از تورم و حمله به پتروشیمیها.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از قشم گفت: «من کاسب هستم. اینجا اوضاع اقتصادی بهشدت افتضاح است. همه کاسبها از دم ورشکست شدند. همان روز اول جنگ ۸۰ درصد جمعیت قشم را خالی کردند.»
شهروندی از اسلامشهر نوشت: «بعد از ۴۰ روز به اینترنت وصل شدم. ما بیپولی و کمبود مواد غذایی و دارو را تحمل میکنیم، به امید اینکه یک روز در آزادی زندگی کنیم.»
در پیام دیگری آمده است: «در یک هفته گذشته، تمامی محصولات غذایی در ایران حداقل ۵۰ درصد گران شدهاند. مردم دیگر توان خرید ضروریات زندگی را ندارند و بیکاری و فقر بیداد میکند.»
مخاطبی نوشت: «عرق سگی یکونیم لیتری قبلا ۴۰۰ هزار تومان بود. حالا یک لیتر آن شده یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.»