کانال ۱۲ اسرائیل از «پیشرفت» در مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و اعلام کرد ایالات متحده برای ایجاد صندوق کمک اقتصادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار آمادگی دارد، اما جمهوری اسلامی خواهان مبلغ بیشتری است.

بر اساس این گزارش، آمریکا «به‌طور اصولی حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای غیرنظامی» را پذیرفته است.

در مقابل، واشینگتن خواستار آن است که حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی از ایران خارج شود و به آمریکا یا یک کشور اروپایی انتقال یابد.

جمهوری اسلامی در واکنش، فرآیند رقیق‌سازی در داخل ایران را پیشنهاد کرده است.