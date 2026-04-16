استقرار لباسشخصیها و بسیجیان نقابدار در ایست بازرسی
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد تعدادی از نیروهای بسیج و لباسشخصی مسلح و نقابدار برای تفتیش خودروهای عبوری و کنترل تردد شهروندان، در یک ایستبازرسی مستقر شدهاند.
کانال ۱۲ اسرائیل از «پیشرفت» در مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و اعلام کرد ایالات متحده برای ایجاد صندوق کمک اقتصادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار آمادگی دارد، اما جمهوری اسلامی خواهان مبلغ بیشتری است.
بر اساس این گزارش، آمریکا «بهطور اصولی حق ایران برای داشتن برنامه هستهای غیرنظامی» را پذیرفته است.
در مقابل، واشینگتن خواستار آن است که حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی از ایران خارج شود و به آمریکا یا یک کشور اروپایی انتقال یابد.
جمهوری اسلامی در واکنش، فرآیند رقیقسازی در داخل ایران را پیشنهاد کرده است.
شبکه روداو گزارش داد پس از برقراری آتشبس موقت در جنگ ایران، اقلیم کردستان عراق ۱۶ بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، در ۴۸ ساعت گذشته، هشت حمله به اربیل و چهار حمله به سلیمانیه رخ داده است.
روداو افزود از زمان آغاز جنگ ایران، اقلیم کردستان عراق در مجموع با ۷۱۹ پهپاد و موشک هدف قرار گرفته که در نتیجه آن، ۱۸ نفر کشته و ۹۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان با سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، یک مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفت بخشی از اختلافات با آمریکا پس از میانجیگری پاکستان کاهش یافته، اما مسائل هستهای همچنان حلنشده باقی مانده است.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره نقش اسلامآباد در تحولات اخیر توضیح میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد این کشور مجوزهای خرید نفت جمهوری اسلامی و روسیه را تمدید نخواهد کرد.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
یک مقام ارشد امنیتی لبنان در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد در پی حمله اسرائیل، آخرین پل ارتباطی جنوب لبنان با سایر مناطق کشور قطع شده است.
او افزود حمله اسرائیل بهطور کامل این پل را ویران کرده و هیچ امکان عملی برای بازسازی آن باقی نمانده است.
العربیه نیز گزارش داد اسرائیل پل قاسمیه در جنوب لبنان را بمباران کرده است.