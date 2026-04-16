سنتکام: در حمایت از محاصره بنادر ایران، به نظارت و گشتزنی در آبهای منطقه ادامه میدهیم
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که نیروهای این کشور در حمایت از محاصره بنادر ایران، به نظارت و گشتزنی در آبهای منطقه ادامه میدهند.
سرویس خبری سازمان ملل متحد از تاثیر منفی بحران در خاورمیانه برای کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام خبر داد.
بر اساس این گزارش، بحران خاورمیانه یک رویداد ژئوپولیتیکی دور از دسترس نیست.
یک مقام ارشد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در منطقه اقیانوس آرام به این سرویس خبری گفت: «ما در انتهای زنجیره تأمین هستیم، بنابراین این بحران انرژی واقعاً بر جوامع ما تأثیر میگذارد.»
این گزارش حاکی از آن است که از فیجی تا تووالو، و از جزایر سلیمان تا جزایر مارشال، دولتها در حال تلاش برای صرفهجویی در مصرف سوخت، محافظت از خانوادهها و آسیبپذیرترین افراد و ادامه خدمات ضروری هستند.
سرویس خبری سازمان ملل متحد نوشت برای اقیانوس آرام، خطر اصلی این است که اختلال در انرژی در تنگه، قیمت سوخت، هزینههای سوخت و نرخ حمل و نقل را در سراسر زنجیرههای تأمین آسیا و اقیانوسیه افزایش دهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال اعلام کرد که مذاکرات اسرائیل و لبنان پنجشنبه برگزار خواهد شد.
او با اشاره به اینکه «در تلاش هستیم کمی فاصله تنفسی میان اسرائیل و لبنان ایجاد کنیم» تاکید کرد: «مدت زیادی است که رهبران دو کشور با هم صحبت نکردهاند، حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا خواهد افتاد.»
سناتور ریک اسکات، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، گفت «در ارتباط با جمهوری اسلامی، انتخاب دشواری پیشرو نداریم.»
او اضافه کرد «یا باید برنامه سلاح هستهای تهران را که گفته میخواهد ما را نابود کند، از بین ببریم یا اینکه مانند اوباما با جمهوری اسلامی مماشات کنیم و از خدا بخواهیم از سلاح هستهای استفاده نکند.»
اسکات گفت «من با ترامپ موافق هستم. نباید به جمهوری اسلامی فرصت استفاده از سلاح هستهای برای کشتن آمریکاییها را بدهیم. باید از کاری که ترامپ برای حفاظت از جان آمریکاییها انجام میدهد، حمایت کنیم.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد دادههای کشتیرانی نشان میدهد که با وجود محاصره کشتیهای عبوری از بنادر ایران توسط آمریکا، دومین ابرنفتکش تحت تحریم ایالات متحده، با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.
محاصره دریایی بنادر ایران توسط نیروهای آمریکایی، پس از شکست مذاکرات صلح واشینگتن و تهران در پاکستان، از دوشنبه عصر به وقت محلی آغاز شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرده که از زمان آغاز محاصره، ۱۰ کشتی بازگردانده شدهاند و هیچ کشتیای از تنگه عبور نکرده است.
با این حال، خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، چهارشنبه اعلام کرد یک ابرنفتکش ایرانی، با وجود محاصره، به سمت بندر «امام خمینی» ایران عبور کرده است. فارس نام تانکر را فاش نکرد و جزئیات بیشتری از سفر آن ارائه نداد.
به نوشته رویترز، دادههای دو شرکت «الاسایجی» و «کپلر» نشان میدهد که این ابرنفتکش چهارشنبه وارد خلیج فارس شد و هنوز مشخص نیست که این ابرنفتکش که قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت است، به کجا میرود.
رویترز اشاره کرد که ورود این نفتکش به خلیج فارس یک روز پس از عبور نفتکش آلیسیا - که توسط ایالات متحده تحریم شده بود - از تنگه هرمز صورت گرفت. دادههای کپلر نشان میدهد که آلیسیا به سمت عراق در حرکت است.
بر اساس دادههای کپلر، هر دو نفتکش سابقه حمل نفت ایران در چند سال گذشته را داشتهاند.
در همین حال، این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران نوشت انتظار میرود محاصره بنادر ایران، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی را کاهش دهد، اگرچه تهران میتواند با ذخیره نفت در مخازن ساحلی، تولید فعلی خود، در ۳.۵ میلیون بشکه در روز برای هفتهها حفظ کند.
بر اساس دادههای کپلر، ایران در ماه مارس ۱.۸۴ میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و تاکنون در ماه آوریل ۱.۷۱ میلیون بشکه در روز صادر کرده است، این رقم در سال گذشته میلادی به طور متوسط ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز بود.
کمپین حقوق بشر ایران خبر داد که ائتلافی از ۳۰ سازمان حقوقی بینالمللی با انتشار نامهای مشترک خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، شدهاند.
آنها در این نامه هشدار دادهاند که بازداشت ستوده، بخشی از یک کمپین مداوم برای خاموش کردن صدای وکلای مستقل در ایران است.
ستوده ۱۲ فروردین به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
این ائتلاف همچنین خواستار «آزادی فوری رضا خندان»، همسر ستوده، و «پایان دادن به اقدامات تلافیجویانه» علیه اعضای خانواده این وکیل و فعال حقوق بشر شده است. خندان حدود دوسال و شش ماه پیش بازداشت و زندانی شد.
این ائتلاف همچنین بر لزوم «پایان دادن به همه اشکال آزار و اذیت، ارعاب و آزار قضایی علیه وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران» تاکید کرد و خواستار مداخله فوری عمومی و دیپلماتیک توسط نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد، شورای اروپا و اتحادیه اروپا در این مورد شد.
وکلای بدون مرز فرانسه، شورای کانونهای وکلا و انجمنهای حقوقی اروپا، وکلای دموکرات سوئیس، کانون وکلای آلمان، انجمن اروپایی وکلای مدافع دموکراسی و حقوق بشر جهانی، انجمن بینالمللی وکلای روسیه، دیدهبان حقوق وکلا در کانادا، و کانون وکلای شهر نیویورک از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.