وزارت خارجه ایالات متحده شامگاه پنج‌شنبه متن رسمی توافقاتی را که با میانجی‌گری دولت دونالد ترامپ میان دولت‌های اسرائیل و لبنان حاصل شده، منتشر کرد؛ توافقی که از آن به‌عنوان «پیشرفتی چشمگیر» یاد شده است.

بر اساس این توافق، آتش‌بس از نیمه‌شب به وقت اسرائیل برای یک دوره اولیه ده‌روزه اجرایی می‌شود. در این بازه، دو طرف مذاکرات مستقیمی را در واشینگتن آغاز خواهند کرد تا به یک توافق دائمی دست یابند. در صورت پیشرفت گفت‌وگوها، این دوره با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین بندهای این توافق، به‌رسمیت‌شناختن متقابل حاکمیت دو کشور و تاکید بر این موضوع است که گروه‌های مسلح غیردولتی - از جمله حزب‌الله - حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کنند. بر این اساس، تنها نهادهای رسمی امنیتی لبنان، از جمله ارتش لبنان، نیروهای امنیت داخلی، اداره کل امنیت عمومی، اداره کل امنیت دولتی، گمرک و پلیس‌های شهری مجاز به حمل سلاح خواهند بود.

در عین حال، این توافق تصریح می‌کند که اسرائیل حق دارد در برابر هرگونه حمله برنامه‌ریزی‌شده یا در حال وقوع، اقدامات لازم برای دفاع از خود راـ حتی در چارچوب آتش‌بس - انجام دهد. در مقابل، اسرائیل متعهد شده است که هیچ اقدام تهاجمی علیه اهداف دولتی لبنان در زمین، هوا یا دریا انجام ندهد.

در بندی که از آن به‌عنوان «تاریخی» یاد شده، دو طرف اعلام کرده‌اند که «در وضعیت جنگی قرار ندارند» و متعهد شده‌اند برای حل اختلافات باقی‌مانده، از جمله تعیین مرزهای زمینی، مذاکرات مستقیم و با حسن نیت انجام دهند.

دولت لبنان نیز در این توافق متعهد شده است اقدامات موثری برای جلوگیری از هرگونه اقدام خصمانه از سوی حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح علیه اهداف اسرائیلی انجام دهد. در این چارچوب، تاکید شده که لبنان به‌تنهایی مسئول حاکمیت خود است و هیچ دولت یا گروه دیگری حق اعمال نفوذ یا ادعای اقتدار بر آن را ندارد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است که ایالات متحده رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از لبنان و کمک به ثبات منطقه را بر عهده خواهد گرفت.

