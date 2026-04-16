ارتش اسرائیل: پس از آتشبس در جنوب لبنان باقی میمانیم
ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش پس از آتشبس در جنوب لبنان باقی میمانند.
در همین ارتباط، ارتش اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواست که به جنوب رودخانه لیتانی نقل مکان نکنند.
وزارت خارجه آمریکا از دستیابی به توافق آتشبس میان اسرائیل و لبنان خبر داده و اعلام کرده دو کشور برای نخستینبار در دهههای اخیر، پایان وضعیت جنگی را به رسمیت شناختهاند. این توافق همچنین مسیر مذاکرات مستقیم برای رسیدن به صلح پایدار را هموار میکند.
وزارت خارجه ایالات متحده شامگاه پنجشنبه متن رسمی توافقاتی را که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ میان دولتهای اسرائیل و لبنان حاصل شده، منتشر کرد؛ توافقی که از آن بهعنوان «پیشرفتی چشمگیر» یاد شده است.
بر اساس این توافق، آتشبس از نیمهشب به وقت اسرائیل برای یک دوره اولیه دهروزه اجرایی میشود. در این بازه، دو طرف مذاکرات مستقیمی را در واشینگتن آغاز خواهند کرد تا به یک توافق دائمی دست یابند. در صورت پیشرفت گفتوگوها، این دوره با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
یکی از مهمترین بندهای این توافق، بهرسمیتشناختن متقابل حاکمیت دو کشور و تاکید بر این موضوع است که گروههای مسلح غیردولتی - از جمله حزبالله - حاکمیت لبنان را تضعیف میکنند. بر این اساس، تنها نهادهای رسمی امنیتی لبنان، از جمله ارتش لبنان، نیروهای امنیت داخلی، اداره کل امنیت عمومی، اداره کل امنیت دولتی، گمرک و پلیسهای شهری مجاز به حمل سلاح خواهند بود.
در عین حال، این توافق تصریح میکند که اسرائیل حق دارد در برابر هرگونه حمله برنامهریزیشده یا در حال وقوع، اقدامات لازم برای دفاع از خود راـ حتی در چارچوب آتشبس - انجام دهد. در مقابل، اسرائیل متعهد شده است که هیچ اقدام تهاجمی علیه اهداف دولتی لبنان در زمین، هوا یا دریا انجام ندهد.
در بندی که از آن بهعنوان «تاریخی» یاد شده، دو طرف اعلام کردهاند که «در وضعیت جنگی قرار ندارند» و متعهد شدهاند برای حل اختلافات باقیمانده، از جمله تعیین مرزهای زمینی، مذاکرات مستقیم و با حسن نیت انجام دهند.
دولت لبنان نیز در این توافق متعهد شده است اقدامات موثری برای جلوگیری از هرگونه اقدام خصمانه از سوی حزبالله و دیگر گروههای مسلح علیه اهداف اسرائیلی انجام دهد. در این چارچوب، تاکید شده که لبنان بهتنهایی مسئول حاکمیت خود است و هیچ دولت یا گروه دیگری حق اعمال نفوذ یا ادعای اقتدار بر آن را ندارد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است که ایالات متحده رهبری تلاشهای بینالمللی برای حمایت از لبنان و کمک به ثبات منطقه را بر عهده خواهد گرفت.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده در چارچوب محاصره سواحل جنوبی ایران، مسیر یک کشتی تجاری را در دریای عمان تغییر داده است.
سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس، فایل صوتی هشدار منتشر ناوشکن مایکل مورفی را بههمراه ویدیویی که با یک بالگرد از عملیات بر فراز دریای عمان فیلمبرداری شده بود، منتشر کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داد که ساکنان بیروت، اجرای آتشبس را جشن گرفتند.
دراین ارتباط، صدای تیراندازی هوایی در پایتخت لبنان به گوش میرسد.
این خبرگزاری نوشت با وجود هشدارهای مقامات مبنی بر عدم تلاش برای بازگشت به خانههایشان تا مشخص شدن پایداری آتشبس، خانوادههای آواره شروع به حرکت به سمت جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که سیامک چهرازی، معلم و فعال صنفی معلمان در استان خوزستان، در بازپرسی شعبه ۱۲ دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی این استان به «تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری و امضای بیانیه» تفهیم اتهام شد .
چهرازی هشتم فروردین در اهواز بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
بر اساساین گزارش، قرار بازداشت این فعال صنفی در حال حاضر یک ماه است و هم اکنون در زندان شیبان اهواز زندانی است .
کانال چالش صنفی معلمان هم خبر داد که محمدعلی زحمتکش، عضو انجمن صنفی معلمان فارس، سهشنبه به دست نیروهای امنیتی و با حمله آنها به منزل شخصیاش بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، بازداشت زحمتکش در ادامه روند فشار بر فعالان صنفی معلمان در ایران صورت گرفته است.
روسای دارایی کشورهای گروه هفت اعلام کردند که کاهش هزینههای جنگ طولانی مدت در خاورمیانه برای اقتصاد جهانی ضروری است و بار دیگر بر نیاز مبرم به حرکت به سمت صلح پایدار تأکید کردند.
خبرگزاری رویترز اشاره کرد این جنگ یکی از سه موضوع اصلی مورد بحث میان وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی در حاشیه جلسات صندوق بینالمللی پول و گروه بانک جهانی بود که در واشینگتن در حال برگزاری است.
بر اساس بیانیهای که توسط وزارت دارایی فرانسه، که ریاست امسال گروه هفت را بر عهده دارد، منتشر شد، آنها همچنین در مورد تأمین زنجیرههای تأمین مواد معدنی حیاتی و حمایت از اوکراین در مواجهه با ادامه تجاوز روسیه بحث کردند.