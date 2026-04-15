روته چهارشنبه ۲۶ فروردین پس از نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در برلین به خبرنگاران گفت: «تعداد محدودی از کشورها بار اصلی را به دوش می‌کشند، اما شاهد تغییر به سمت بهتر شدن وضعیت هستیم. من خوش‌بین هستم.»

او گفت: «باید اطمینان حاصل کنیم اوکراین به آنچه برای ادامه نبرد نیاز دارد، دسترسی پیدا می‌کند. بنابراین در این مورد در هر دو سوی اقیانوس اطلس توافق گسترده‌ای وجود دارد.»

در همین حال، وزارت دفاع روسیه چهارشنبه به افزایش حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین و تامین نیازهای پهپادی این کشور هشدار داد و گفت این اقدام این کشورها را بیش از پیش درگیر جنگ می‌کند.

بازپس‌گیری ۵۰ کیلومتر مربع از اراضی اوکراین

از سوی دیگر ارتش اوکراین چهارشنبه اعلام کرد این کشور در ماه مارس کنترل نزدیک به ۵۰ کیلومتر مربع از اراضی خود را از روسیه بازپس گرفته است؛ موضوعی که به گفته اولکساندر سیرسکی، فرمانده ارتش اوکراین، بر دستاوردهای این کشور از ابتدای سال افزوده است.

او افزود با تغییر شرایط آب‌وهوایی، نیروهای مسکو عملیات تهاجمی خود را تشدید کرده‌اند و تقریبا در سراسر خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری در حال پیشروی هستند.

سیرسکی گفت منطقه اطراف شهر شرقی پوکروفسک، که روسیه از اواسط سال ۲۰۲۴ در تلاش برای تصرف کامل آن است، از جمله شدیدترین مناطق درگیری در ماه مارس بوده است.

او همچنین مسیرهای اولکساندریوکا، کوستیانتینیوکا و لیمان در جنوب‌شرق و شرق را از «داغ‌ترین» نقاط درگیری در این ماه عنوان کرد.

به‌گفته تحلیلگران نظامی، ضدحملات اوکراین در جنوب‌شرق به مختل کردن تلاش‌های روسیه در اطراف پوکروفسک و به‌طور کلی حمله بهاری این کشور کمک کرده است.

سیرسکی هفته گذشته گفت اوکراین از اواخر ژانویه تاکنون کنترل ۴۸۰ کیلومتر مربع از اراضی را بازپس گرفته است و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، پیش‌تر در این ماه وضعیت خط مقدم را بهترین حالت برای اوکراین از اواسط سال گذشته توصیف کرده بود.

سیرسکی گفت برای کاهش توان تهاجمی روسیه، نیروهای اوکراینی به اجرای حملات با سرعت بالا علیه اهداف نظامی، صنایع دفاعی و سایر تاسیسات در روسیه ادامه داده‌اند.

او افزود در ماه مارس، اوکراین ۷۶ هدف از این دست، از جمله ۱۵ تاسیسات در صنعت پالایش نفت را هدف قرار داده است.

در حالی که جنگ ایران موجب افزایش قیمت‌های جهانی شده است، اوکراین حملات خود به بندرها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های کود شیمیایی روسیه را تشدید کرده است تا درآمد مسکو از صادرات کالاها را محدود کند.