اسرائیل نبطیه در جنوب لبنان را هدف حملههای هوایی قرار داد
اسرائیل نبطیه در جنوب لبنان را هدف حملههای هوایی قرار داد.
پیش از آن، در پی شلیک چند راکت از لبنان، آژیرهای خطر در چهار نقطه از شمال اسرائیل فعال شده بود.
آمریکا همزمان با تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی، خریداران نفت ایران را به تحریمهای ثانویه تهدید کرد و از کشورهای خلیج فارس خواست داراییهای مرتبط با مقامها و نهادهای ایرانی را مسدود کنند. این اقدامات در چارچوب اجرای محاصره دریایی و افزایش فشار اقتصادی بر تهران صورت میگیرد.
به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده است کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «به کشورها اعلام کردهایم اگر نفت ایران را خریداری کنید یا پول ایران در بانکهای شما باشد، آماده اعمال تحریمهای ثانویه هستیم.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که محاصره دریایی آمریکا علیه حکومت ایران از روز دوشنبه ۲۴ فروردین آغاز شده و جنگ وارد هفته هفتم خود شده است. به گفته مقامهای آمریکایی، انتظار میرود این محاصره باعث توقف خرید نفت ایران توسط چین شود؛ کشوری که پیشتر بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی دریایی ایران را خریداری میکرد.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی را علیه زیرساختهای حملونقل نفت ایران اعمال کرده و بیش از دو ده فرد، شرکت و شناور را هدف قرار داده است.
این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که آمریکا یک معافیت ۳۰ روزه برای صادرات نفت ایران در دریا صادر کرده بود؛ معافیتی که به گفته بسنت، موجب ورود حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران به بازار جهانی شد. او تایید کرد که این معافیت که در ۲۰ مارس صادر شده و در ۱۹ آوریل به پایان میرسد، تمدید نخواهد شد.
همزمان، آمریکا معافیت مشابه برای نفت روسیه را نیز تمدید نکرده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که وزارت خزانهداری آمریکا به کشورهایی از جمله چین، هنگکنگ، امارات متحده عربی و عمان نامههایی ارسال کرده و نسبت به فعالیت بانکهایی که به گفته واشینگتن با تراکنشهای غیرقانونی ایران مرتبط هستند، هشدار داده است.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت گفت حملات [حکومت] ایران به کشورهای منطقه باعث شده این کشورها همکاری بیشتری با آمریکا داشته باشند و دسترسی به اطلاعات مالی حکومت ایران افزایش یابد. او افزود: «ایرانیها با حمله به همسایگان خود در خلیج فارس اشتباهاتی مرتکب شدند که ممکن است مرگبار باشد و اکنون این کشورها تمایل بیشتری برای شفافسازی مالی یا بررسی دقیقتر منابع مالی دارند.»
به گفته او، آمریکا پیامی مشابه به کشورهای خلیج فارس و نهادهای مالی ارسال کرده و هشدار داده است در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
بسنت در پایان تاکید کرد که تهران باید بداند فشار اقتصادی ناشی از این اقدامات، «کمتر از حملات نظامی نخواهد بود.»
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی سهشنبه پس از ترک بندرعباس، خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل ایران، تلاش کرد از محاصره آمریکا عبور کند، اما ناوشکن مجهز به موشک هدایتشونده «اسپروآنس» با موفقیت مسیر این کشتی را تغییر داد.
سنتکام افزود که این کشتی اکنون در حال بازگشت به ایران است.
در این حال، ارتش آمریکا اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از دوشنبه تاکنون، ۱۰ کشتی به ایران بازگردانده شدهاند و هیچ شناوری موفق به عبور نشده است.
روزنامه دیلی تلگراف به نقل از «دیپلماتهای خلیج فارس» نوشت: عربستان سعودی از آمریکا خواسته است که فشار نظامی خود بر جمهوری اسلامی را کاهش دهد و به میز مذاکرات بازگردد، زیرا نگران اقدام تلافیجویانه احتمالی است که میتواند کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کند.
به نوشته این روزنامه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از واشینگتن خواسته است که محدودیتهای دریایی خود علیه بنادر ایران را در پی نگرانیها از تشدید تنشهای منطقهای لغو کند.
دیلی تلگراف اشاره کرد که رایزنیهای عربستان نشاندهنده نگرانیها در ریاض است مبنی بر اینکه تهران در واکنش به محاصره آمریکا، به متحدان حوثی خود در یمن دستور دهد تنگه بابالمندب در دریای سرخ را که بخش زیادی از صادرات نفت عربستان از آن عبور میکند، مسدود کنند.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در بیانیهای در مورد «جنایات سازمانیافته حاکمیت» از جمله «اعدامهای تازه و دستگیری فعالان مدنی و آزادیخواه» نوشت که اعدام، «قتل عمد حکومتی» است که هدفش، «ابزارسازی برای ایجاد رعب و وحشت عمومی و عقب راندن جامعه از مطالبات بنیادین و برحق است.»
این شبکه ضمن درخواست برای توقف فوری و بدون قید و شرط تمامی این احکام، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی افزود: «حکومت اسلامی با توسل به اتهامات واهی نظیر جاسوسی و اتکا به اعترافات اجباری تحت شکنجه، به ماشین کشتار خود سرعت بخشیده تا بقای خود را تضمین کند.»
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همچنین خواستار آزادی فوری تمامی کسانی شد که صرفاً به دلیل دفاع از حق آزادی بیان و عدالتطلبی در زندانها به سر میبرند.
این شبکه اشاره کرد که «حاکمیت بلامنازع سپاه پاسداران بر تمامی ارکان کشور» منجر به «برقراری یک حکومت نظامی تمامعیار شده است» و تاکید کرد: «فضای جامعه بهشدت امنیتی شده و خفقان موجود، حتی از دوران پیش از تنشهای نظامی نیز فراتر رفته است.»
در بیانیه با تاکید بر «موضع صلحطلبانه نه به جنگ» گفته شد: «سیاستهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی و بهرهبرداری از گروههای نیابتی، ایران را به ورطه یک رویارویی ویرانگر کشانده است.»
شبکه نوشت: «هرگونه درگیری نظامی، علاوه بر نابودی زیرساختهای ملی، دستاویزی برای استبداد جهت انسداد هرچه بیشتر فضای مدنی خواهد بود.»
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همچنین با محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل نوشت: «مردم ایران به دلیل تبعات این تنشزاییها، با بحرانهای معیشتی خردکننده، فقر مطلق و گرانی افسارگسیخته روبرو هستند.»
سناتور تد کروز، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای ایالات متحده، بخشی از سخنرانی خود در این نهاد قانونگذاری در مورد موضوع حمله به نیروگاههای برق را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
او در این سخنان گفت: «ٰدستورالعمل پنتاگون در مورد قانون جنگ به روشنی بیان میکند که نیروگاههای برق به عنوان اهداف نظامی مشروع واجد شرایط هستند.»
او همچنین گفت: ٰ«دموکراتها حق دارند در مورد جنگ با ایران احساسات خودشان را داشته باشند، اما نه حقایق خودشان را.»