افزایش شدید قیمت خدمات درمانی از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر بارها در گزارش‌های شهروندان تکرار شده است.

یک شهروند گفت هزینه ویزیت پزشک متخصص به ۵۰۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از مردم دیگر توان مراجعه به پزشک را ندارند.

به گفته او، حتی هزینه یک سونوگرافی ساده شکم و لگن به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

قطع برق روزانه پس از آتش‌بس و کمبود برخی داروهای ساده نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است.

یکی از شهروندان با اشاره به قطع برق و کلافگی عمومی میان مردم، خبر داد که در داروخانه‌ها «داروهای هورمونی ساده هم پیدا نمی‌شوند».

جهش قیمت دارو و نگرانی بیماران

یکی از مخاطبان گفت داروی «داسپتون» که برای بیماران مبتلا به پارکینسون شدید تجویز می‌شود، پیش‌تر برای یک ماه با بیمه حدود چهار میلیون تومان هزینه داشت، اما اکنون برای ۲۰ عدد از این آمپول باید حدود ۹۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

شهروندی دیگر که خود را عضو کادر درمان در بیمارستان معرفی کرد، از افزایش شدید قیمت داروی «ویزیپک» خبر داد. این دارو برای سی‌تی‌اسکن با کنتراست استفاده می‌شود.

به گفته او، این دارو پیش‌تر کمتر از یک میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون اگر بیماران بتوانند آن را پیدا کنند، با قیمت چهار تا ۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، در حالی‌ که معمولا برای هر تصویربرداری، دو عدد از آن نیاز است.

در پیام دیگری نیز به کمبود داروی «پلاویکس» اشاره شده است.

به گفته یک شهروند، این داروی مهارکننده پلاکت خون یا یافت نمی‌شود یا در صورت موجود بودن، با قیمت ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان فروخته می‌شود؛ در حالی که پیش‌تر حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

از سوی دیگر به گفته شهروندان، بسیاری از داروهای اعصاب و روان مانند «ونلافاکسین» و «ریتالین»، مدت‌هاست در داروخانه‌ها یافت نمی‌شوند.

افزایش قیمت برخی اقلام بهداشتی و داروهای عمومی و بدون نسخه نیز گزارش شده است.

برای نمونه، محلول ریزش موی «ماینوکسیدیل» به‌طور ناگهانی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رسیده است.

پیش‌تر نیز شهروندان از کمبود و افزایش قیمت طیف گسترده‌ای از داروها مانند انواع انسولین، آمپول‌های مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان و بیماران قلبی خبر داده بودند.

با این حال کمبودها تنها به داروهای خاص محدود نیست و حتی داروهای عمومی و ساده مانند ژلوفن نیز در برخی شهرها به‌سختی پیدا می‌شود.