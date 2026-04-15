دادستان عمومی و انقلاب همدان: دستور شناسایی و توقیف اموال ۳۶ شهروند صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب استان همدان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۳۶ شهروند با اتهامات مرتبط با جنگ خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان همدان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۳۶ شهروند با اتهامات مرتبط با جنگ خبر داد.
دادستانی اسرائیل از صدور کیفرخواست برای شموعه ابو عابد، ساکن ناصره و مادر چهار فرزند، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر داد.
به گزارش شبکه کان، او به ارسال تصاویر و موقعیت پایگاه فرماندهی جبهه داخلی در ناصره، پالایشگاهها و چند ساختمان دیگر برای جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول متهم است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «ایران بهدنبال جنگ و بیثباتی نیست و همواره بر گفتوگو و تعامل سازنده با کشورهای مختلف تاکید دارد.»
او از آنچه «رفتارهای دوگانه در نظام بینالملل» خواند، انتقاد کرد و افزود: «هرگونه تلاش برای تحمیل اراده یا وادارسازی کشور به تسلیم، محکوم به شکست است.»
معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست، با استناد به آمار ارگانهای حکومتی از بازداشتشدگان دی ۱۴۰۴، از شکاف عمیق میان نسلها و حضور پررنگ جوانان در اعتراضها خبر داد، «انسداد ارتباطی» را عامل کلیدی این وضعیت دانست و تاکید کرد بخش عمده بازداشتشدگان زیر ۳۰ سال داشتهاند.
ابتکار، چهارشنبه ۲۶ فروردین در یادداشتی با عنوان «خشم جوانان و سکوت بزرگترها؛ چرایی اعتراضهای دانشآموزان و دانشجویان» در روزنامه اعتماد نوشت حوادث «تلخ و پرهزینه» دی ۱۴۰۴ نتیجه نادیده گرفتن هشدارهایی است که سالها درباره وضعیت نسل جوان و سرمایه اجتماعی داده شده بود.
او با تاکید بر اینکه «۷۷ درصد از بازداشتشدگان زیر ۳۰ سال هستند» و افزود «۱۷ درصد دانشآموز و شش درصد دانشجو» بودهاند. آماری که به گفته او نشاندهنده نقش پررنگ نسل جوان در این اعتراضهاست.
این در حالی است که فرشاد ابراهیمپور، معاون وزیر آموزش و پرورش ۳۰ بهمن گفت ۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند و بازداشت افراد زیر ۱۸ سال بین ۲۵ تا ۲۸ درصد است.
سرکوب خونین دیماه ۱۴۰۴
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور وقت تهران، کشته شدند.
این آمار و آمارهای مشابه در شرایطی استخراج شده است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
اصغر جهانگیر، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد دستکم برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده در حال ارسال به دادگاههاست.
از انسداد تا استرداد
ابتکار که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران بهدست «دانشجویان پیرو خط امام» عضو این گروه بود، تاکید کرد شرایط فعلی دیگر صرفا «شکاف نسلی» نیست، بلکه به «انسداد» تبدیل شده است. وضعیتی که به گفته او به دلیل نشنیدن مطالبات جوانان و نبود گفتوگوی موثر، شکل گرفته است.
ابتکار نوشت در چنین شرایطی «جوانان میگویند حرف ما اگر شنیده هم شود تفاوتی نمیکند، پس سکوت میکنند» و این سکوت میتواند به خشم و سرخوردگی تبدیل شود.
انتشار این یادداشت ابتکار در حالی است که وزارت خارجه آمریکا ۲۲ فروردین اعلام کرد عیسی هاشمی، پسر ابتکار، به همراه مریم طهماسبی، همسرش، و پسرشان بازداشت شدهاند. این وزارتخانه نوشت هاشمی و اعضای خانوادهاش پس از آن بازداشت شدند که وزیر خارجه آمریکا اقامت دائم آنها را لغو کرد.
بازداشت آنها از سوی ماموران فدرال انجام شد.
روزنامه نیویورکپست پیشتر در گزارشی درباره فرزند ابتکار، نوشت هاشمی در حالی که سرسختانه از محکوم کردن نقش مادرش در گروگانگیری ۱۹۷۹ پرهیز میکند، در لسآنجلس زندگی مجللی دارد و به فرزندان ثروتمندان کالیفرنیا روانشناسی درس میدهد.
دوگانگی در حرف و عمل مسئولان جمهوری اسلامی از دیگر زمینههای اعتراض در جمهوری اسلامی بوده است که به شکلگیری انقلاب ملی منجر شده است و واکنش سهمگین حکومت را به دنبال داشته است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد خاموشی دیجیتال در ایران اکنون به چهلوهفتمین روز خود رسیده و دسترسی عمومی به اینترنت بینالمللی پس از ۱۱۰۴ ساعت همچنان قطع است.
نتبلاکس افزود این محدودیت بهطور جدی امکان ارتباط ایرانیان با دوستان و عزیزانشان در خارج از کشور و اطمینان از وضعیت آنان را مختل کرده است.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد در شرایط کنونی، اولویت اصلی باید جلوگیری از آغاز مجدد جنگ ایران و حفظ آتشبسی باشد که با دشواری به دست آمده است.
به گفته این وزارتخانه، گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد جنگ دارای تبعات گستردهای بوده است.
وزارت خارجه چین تاکید کرد هزینه جنگ بر دوش جامعه بینالمللی، بهویژه کشورهای کمترتوسعهیافته، تحمیل شده و این درگیری «نباید رخ میداد».