شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین، در ابتدای سفر منطقه‌ای خود وارد جده شد. او قرار است با ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، دیدار کند.

به گزارش آسوشیتدپرس، در این دیدار قرار است درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کنند. این دیدار در پی مذاکرات اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی که به میزبانی پاکستان برگزار شد، انجام می‌شود.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر شریف در اسلام‌آباد منتشر شد، آمده است که نخست‌وزیر در فرودگاه مورد استقبال مقامات ارشد سعودی قرار گرفت.

در این سفر، هیاتی بلندپایه متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر اطلاع‌رسانی و سخنگوی نهاد نخست‌وزیری، شهباز شریف را همراهی می‌کند.