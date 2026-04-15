ابتکار، چهارشنبه ۲۶ فروردین در یادداشتی با عنوان «خشم جوانان و سکوت بزرگ‌ترها؛ چرایی اعتراض‌های دانش‌آموزان و دانشجویان» در روزنامه اعتماد نوشت حوادث «تلخ و پرهزینه» دی ۱۴۰۴ نتیجه نادیده گرفتن هشدارهایی است که سال‌ها درباره وضعیت نسل جوان و سرمایه اجتماعی داده شده بود.

او با تاکید بر اینکه «۷۷ درصد از بازداشت‌شدگان زیر ۳۰ سال هستند» و افزود «۱۷ درصد دانش‌آموز و شش درصد دانشجو» بوده‌اند. آماری که به گفته او نشان‌دهنده نقش پررنگ نسل جوان در این اعتراض‌هاست.

این در حالی است که فرشاد ابراهیم‌پور، معاون وزیر آموزش و پرورش ۳۰ بهمن‌ گفت ۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بوده‌اند و بازداشت افراد زیر ۱۸ سال بین ۲۵ تا ۲۸ درصد است.

سرکوب خونین دی‌ماه ۱۴۰۴

به گزارش شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور وقت تهران، کشته شدند.

این آمار و آمارهای مشابه در شرایطی استخراج شده است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشت‌شده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه خبر می‌دهند.

اصغر جهانگیر، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد دست‌کم برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده در حال ارسال به دادگاه‌هاست.

از انسداد تا استرداد

ابتکار که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران به‌دست «دانشجویان پیرو خط امام» عضو این گروه بود، تاکید کرد شرایط فعلی دیگر صرفا «شکاف نسلی» نیست، بلکه به «انسداد» تبدیل شده است. وضعیتی که به گفته او به دلیل نشنیدن مطالبات جوانان و نبود گفت‌وگوی موثر، شکل گرفته است.

ابتکار نوشت در چنین شرایطی «جوانان می‌گویند حرف ما اگر شنیده هم شود تفاوتی نمی‌کند، پس سکوت می‌کنند» و این سکوت می‌تواند به خشم و سرخوردگی تبدیل شود.

انتشار این یادداشت ابتکار در حالی است که وزارت خارجه آمریکا ۲۲ فروردین اعلام کرد عیسی هاشمی، پسر ابتکار، به همراه مریم طهماسبی، همسرش، و پسرشان بازداشت شده‌اند. این وزارتخانه نوشت هاشمی و اعضای خانواده‌اش پس از آن بازداشت شدند که وزیر خارجه آمریکا اقامت دائم آن‌ها را لغو کرد.

بازداشت آن‌ها از سوی ماموران فدرال انجام شد.

روزنامه نیویورک‌پست پیش‌تر در گزارشی درباره فرزند ابتکار، نوشت هاشمی در حالی که سرسختانه از محکوم کردن نقش مادرش در گروگان‌گیری ۱۹۷۹ پرهیز می‌کند، در لس‌آنجلس زندگی مجللی دارد و به فرزندان ثروتمندان کالیفرنیا روان‌شناسی درس می‌دهد.

دوگانگی در حرف و عمل مسئولان جمهوری اسلامی از دیگر زمینه‌های اعتراض در جمهوری اسلامی بوده است که به شکل‌گیری انقلاب ملی منجر شده است و واکنش سهمگین حکومت را به دنبال داشته است.