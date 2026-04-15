آسوشیتدپرس: ترامپ از پایان درگیری اسرائیل و حزبالله در قالب توافق با لبنان استقبال میکند
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پایان درگیری میان اسرائیل و حزبالله بهعنوان بخشی از یک توافق صلح گستردهتر میان اسرائیل و لبنان استقبال خواهد کرد، اما بهطور مشخص چنین درخواستی مطرح نکرده است.
این مقام، تاکید کرد که آتشبس میان اسرائیل و حزبالله بخشی از مذاکرات صلح آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، هرچند حکومت ایران برقراری آتشبس میان اسرائیل و حزبالله را بهعنوان یکی از شروط گفتوگوها مطرح کرده است.