اکسیوس: نشست کابینه امنیتی اسرائیل بدون اتخاذ تصمیمی درباره آتشبس در لبنان پایان یافت
اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داد که نشست کابینه امنیتی این کشور بدون اتخاذ تصمیمی درباره آتشبس در لبنان پایان یافت.
اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داد که نشست کابینه امنیتی این کشور بدون اتخاذ تصمیمی درباره آتشبس در لبنان پایان یافت.
سناتور تد کروز، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای ایالات متحده، بخشی از سخنرانی خود در این نهاد قانونگذاری در مورد موضوع حمله به نیروگاههای برق را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
او در این سخنان گفت: «ٰدستورالعمل پنتاگون در مورد قانون جنگ به روشنی بیان میکند که نیروگاههای برق به عنوان اهداف نظامی مشروع واجد شرایط هستند.»
او همچنین گفت: ٰ«دموکراتها حق دارند در مورد جنگ با ایران احساسات خودشان را داشته باشند، اما نه حقایق خودشان را.»
شبکه خبری ایبیسی به نقل از یک مقام دولتی آمریکا نوشت: جی دی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر در طول هفته جاری همچنان در مذاکرات با جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند، اما تضمینی وجود ندارد که هر سه نفر در دور دوم گفتوگوهای احتمالی نماینده آمریکا باشند.
این شبکه خبری به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت: ارتباط میان مذاکرهکنندگان دو کشور از زمان پایان دور نخست گفتوگوها با روندی ثابت ادامه داشته، و عمدتا از طریق کانالهای غیرمستقیم و در برخی موارد از طریق خطوط مستقیم انجام شده است.
ایبیسی به نقل از مقامهای آمریکایی اشاره کرد: هدف دولت آمریکا، رسیدن دو طرف به آستانه یک توافق جامع برای پایان دادن به درگیری است تا سپس این توافق در یک نشست حضوری دوم نهایی شود.
این شبکه خبری به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت: گفتوگوهای فنی برای نهایی کردن جزئیات دقیق و نحوه اجرای توافق احتمالا زمان بیشتری خواهد برد و شاید در نهایت، نیازمند تمدید آتشبس اولیه باشد، اما به تعویق انداختن زمان پایان آتشبس در حال حاضر در اولویت اصلی دولت آمریکا قرار ندارد.
سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یکی از درخشانترین اقدامات در تاریخ جنگ، استفاده از نیروی دریایی ایالات متحده - بزرگترین نیروی دریایی روی کره زمین - برای محاصره تمام بنادر ایران است تا آنها نتوانند نفت یا گاز بفروشند.»
او تاکید کرد که نیروی دریایی ایالات متحده این محاصره را بینقص اجرا میکند، و افزود: «اقدام جسورانه پرزیدنت ترامپ، قیمت نفت را پایین آورده و اقتصاد رژیم را بیش از پیش تضعیف کرده است، جایی که تورم به ۱۸۰ درصد رسیده است.»
گراهام خطاب به ترامپ نوشت: «تصمیم شما برای اعمال محاصره دریایی علیه ایران، بزرگترین حامی تروریسم دولتی، در حال نتیجه دادن است.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری انبیسی گفت: «ایالات متحده مایل است حزبالله و اسرائیل جنگ را متوقف کنند، اما درخواست آتشبس فوری نکرده است.»
این مقام که انبیسی به نام او اشاره نکرد، افزود: «این چیزی نیست که ما درخواست کرده باشیم و بخشی از مذاکرات صلح با ایران نیست، اما رییسجمهور از پایان خصومتها در لبنان به عنوان بخشی از توافق صلح بین اسرائیل و لبنان استقبال میکند.»
او اضافه کرد: «ایالات متحده خواهان صلح پایدار است، اما خواستار آتشبس فوری نشده است.»
این مقام دولتی گفت: «تمرکز ایالات متحده بر ایجاد اعتماد بین دو دولت است تا بتوانیم فضایی برای توافق صلح ایجاد کنیم و هرگونه تفاهم آینده پایدار باشد. هر دو طرف باید حرکت سیاسی ایجاد کنند.»
بنیاد نرگس در گزارشی تازه نسبت به وضعیت سلامت نرگس محمدی هشدار داده و آن را «بحرانی» توصیف کرده است. این گزارش از تداوم محرومیت از درمان، تهدیدهای مکرر و نگهداری در شرایط ناامن در زندان مرکزی زنجان خبر میدهد.
به گزارش بنیاد نرگس، این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، اکنون صدوبیستوچهارمین روز از بازداشت جدید خود را در زندان زنجان میگذراند، در حالی که نشانههای وخامت جسمی او در دو ملاقات حضوری با خانواده در روزهای ۹ و ۲۲ فروردین مشهود بوده است.
حمیدرضا محمدی، برادر او، با اشاره به آخرین ملاقات خانواده گفته است که نرگس محمدی بهشدت ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است. به گفته او، محمدی در بندی نگهداری میشود که زندانیان متهم به قتل حضور دارند و تاکنون چندین بار از سوی آنان تهدید به مرگ شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که محمدی که از مدتها پیش از درد شدید قفسه سینه رنج میبرد، در ۴ فروردین دچار حمله قلبی شده و در بند زنان زندان زنجان بیش از یک ساعت و ۱۵ دقیقه در حالت بیهوشی بوده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره وضعیت سلامت او ایجاد کرده است.
به گفته برادر او، پس از این حادثه، محمدی در ۱۰ فروردین به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد، اما این پزشک داروهای تجویزشده در زندان را از عوامل احتمالی بروز حمله قلبی دانسته و از ادامه درمان بدون نظر پزشک معتمد او در بیمارستان پارس تهران خودداری کرده است. این پزشک همچنین نسبت به خطر تکرار حمله قلبی هشدار داده است.
بنیاد نرگس در ادامه گزارش خود به پیگیریهای بینتیجه خانواده اشاره کرده و نوشته است که اداره اطلاعات زنجان از پذیرش مسئولیت خودداری کرده و اداره اطلاعات تهران نیز پاسخی به درخواستها نداده است. به گفته خانواده، مراجعه به اداره اطلاعات مشهد نیز با تهدید به بازداشت برادر نرگس محمدی همراه بوده است. همچنین با وجود دیدار با مقامهای قضایی و هیاتی از پزشکی قانونی، این فعال حقوق بشر همچنان بدون دسترسی به درمان مناسب در زندان نگهداری میشود.
این گزارش همچنین به مشکلات دیگر جسمی محمدی از جمله سردردهای شدید، تهوع، دوبینی و کاهش بینایی اشاره میکند که به گفته بنیاد، پس از بازداشت خشونتآمیز او در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد آغاز شده است؛ زمانی که به گفته منابع، ضربات متعددی به سر و گردن او وارد شده است. افزون بر این، نوسان شدید فشار خون در کنار سابقه بیماری قلبی و وجود استنت، وضعیت او را از نظر پزشکی «بسیار خطرناک» کرده است.
بر اساس این گزارش، وکلای محمدی در ۱۳ اسفند با دادستان استان زنجان دیدار کرده و سه درخواست مشخص را مطرح کردهاند: آزادی با وثیقه به دلیل وضعیت پزشکی، انتقال فوری به تهران و اعزام به بیمارستان. با این حال، دادستان زنجان اعلام کرده که اختیار تصمیمگیری در اینباره را ندارد و پرونده در اختیار دادستانهای مشهد و تهران است.
بنیاد نرگس همچنین یادآوری کرده است که پس از یک دوره بیهوشی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد، پزشکان در بیمارستان رضوی در ۱۷ بهمن ضرورت فوری انجام آنژیوگرافی را برای او تشخیص داده بودند، اما او چند روز بعد، بدون اطلاع خانواده و وکلا، به زندان زنجان منتقل شد.
این سومین انتقال محمدی به زندان زنجان است. او پیشتر نیز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸، در پی اعتراضات خود در زندان اوین، به این زندان تبعید شده بود. به گفته بنیاد، این زندان فاقد بند سیاسی مجزا است و او بهعنوان تنها زندانی سیاسی بند زنان، در کنار زندانیان جرائم خشن نگهداری میشود؛ شرایطی که به گفته منابع، محیطی ناامن ایجاد کرده و او را در معرض تهدید و آزار مستمر قرار داده است.
در این گزارش، بنیاد نرگس با اشاره به نقض «اصل تفکیک جرائم» در زندانهای ایران هشدار داده است که این وضعیت جان محمدی و دیگر زندانیان سیاسی را به خطر انداخته و بهعنوان ابزاری برای افزایش فشار بر آنان استفاده میشود.
این بنیاد در پایان با هشدار نسبت به خطر فوری برای جان محمدی، از جامعه جهانی خواسته است پیش از وقوع «یک فاجعه انسانی»، اقدامات موثر و فوری برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی انجام دهد.