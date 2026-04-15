رسانههای ایران از سفر یک هیات پاکستانی به تهران برای رساندن پیام آمریکا به مقامهای جمهوری اسلامی و برنامهریزی برای دور دوم مذاکرات خبر دادند. همزمان، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، سفر منطقهای خود به عربستان سعودی، قطر و ترکیه را آغاز کرده است.
خبرگزاری رویترز، عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین به نقل از یک منبع ارشد ایرانی نوشت که فرمانده ارتش پاکستان به زودی به تهران میرسد تا «شکاف بین ایران و آمریکا را کاهش دهد» و از شروع مجدد جنگ جلوگیری کند.
والاستریت ژورنال نیز گزارش داد که آمریکا و حکومت ایران بر سر اصول دیدار مجدد توافق کردهاند اما هنوز در مورد تاریخ و محل برگزاری تصمیمی نگرفتهاند.
امشب در چارچوب رقابتهای دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، فوتبالدوستان چشم به ورزشگاه آلیانتس آرنا دوختهاند، جایی که بایرن مونیخ و رئال مادرید برای بیستونهمین بار در تاریخ این مسابقات به مصاف هم میروند.
این دیدار در حالی برگزار میشود که باواریاییها با پیروزی ارزشمند ۲-۱ در بازی رفت در مادرید، گام بلندی برای صعود به نیمهنهایی برداشتهاند.
فرم ایدهال شاگردان وینسنت کمپانی شاگردان وینسنت کمپانی در بهترین فرم خود قرار دارند. آنها با رکورد خیرهکننده ۱۵ بازی بدون شکست (۱۳ برد و ۲ تساوی) در تمامی رقابتها، با اعتمادبهنفس کامل میزبان کهکشانیها خواهند بود.
پیروزی مقتدرانه ۵-۰ برابر سنپائولی در اخر هفته گذشته، فاصله آنها را با تیم دوم جدول بوندسلیگا به ۱۲ امتیاز افزایش داد و کسب سیوپنجمین عنوان قهرمانی در این رقابتها را تقریبا قطعی کرد.
هری کین که در بازی رفت موفق به گلزنی شد، امید اول خط حمله بایرن است.
بحران در مادرید در نقطه مقابل، رئال مادرید در بدترین روزهای فصل خود به سر میبرد.
تساوی ناامیدکننده ۱-۱ مقابل ژیرونا در روز جمعه، عملا امیدهای شاگردان آلوارو آربلوا را برای رقابت با بارسلونای صدرنشین از بین برد و اکنون فاصله با رقیب دیرینه به ۹ امتیاز رسیده است. غیبت تیبو کورتوا و رودریگو به دلیل مصدومیت و محرومیت شوامنی، کار را برای رئال سخت خواهد کرد.
تمام امید مادریدیها به ساقهای کیلیان امباپه است؛ فوقستارهای که با ۱۴ گل، بهترین گلزن این فصل رقابتهاست. اما مصدومیت از ناحیه صورت در تمرینات اخیر، حضور او در بازی امشب را در هالهای از ابهام قرار داده است.
تاریخ نشان میدهد رئال از ۱۴ سفر خود به مونیخ تنها ۳ بار پیروز بازگشته و ۹ شکست را تجربه کرده است؛ اماری که کار را برای جبران نتیجه سختتر میکند.
آرسنال - اسپورتینگ؛ در جستوجوی دومین صعود متوالی در دیگر دیدار حساس امشب، آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون است.
توپچیها که بازی رفت در پرتغال را ۱-۰ به سود خود به پایان بردهاند، در موقعیت مناسبی برای صعود به جمع چهار تیم برتر برای دومین سال پیاپی قرار دارند. با این حال، شاگردان میکل آرتتا در روزهای اخیر با افت محسوسی روبهرو شدهاند. آنها در چهار بازی اخیر خود تن به ۳ شکست دادهاند که اخرین ان، باخت ۲-۱ خانگی مقابل بورنموث بود.
با وجود فرم ضعیف در لیگ برتر، ارسنالیها در لیگ قهرمانان شکستناپذیر بودهاند و از ۱۱ بازی خود به ۱۰ پیروزی و یک تساوی دست یافتهاند. در سمت مقابل، اسپورتینگ که برای نخستین صعود تاریخی خود به نیمهنهایی میجنگد، کار دشواری در لندن دارد.
آنها در مسابقات اروپایی خارج از خانه این فصل تنها یک برد کسب کردهاند، اما پیروزی روحیهبخش اخر هفته برابر استرلا، باعث شده آنها با انگیزه بیشتری به لندن سفر کنند تا شاید بتوانند طلسم ناکامی در خاک بریتانیا را بشکنند.
بیل کَسیدی، سناتور جمهوریخواه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به رویکرد رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، هدف اصلی مذاکرات جاری را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای عنوان کرد و گفت که آمریکا در رسیدن به این هدف موفق بوده است.
او گفت: «هدف رییسجمهور اطمینان یافتن از این است که حکومت ایران، که نسبت به مردم خودش بیرحم است و بقیه جهان را تحت فشار و تهدید قرار میدهد، نتواند سلاح هستهای بسازد، آن را به کار بگیرد یا منتقل کند. هدف دیگر هم این بود که توانایی این حکومت برای ساخت دیگر تسلیحات کاهش یابد. به نظر من رییسجمهور در رسیدن به این هدف موفق بوده است.»
او در ادامه با اشاره به منابع مالی احتمالی جمهوری اسلامی از دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز، هشدار داد که اگر آنها بتوانند این محل درآمد را حفظ کنند، درآمد لازم برای بازسازی و تقویت توان نظامی خود را به دست میآورند و آمریکا نمیتواند اجازه دهد چنین چیزی اتفاق بیفتد.»
سناتور لوئیزیانا همچنین در واکنش به ارزیابیها درباره شکست مذاکرات، این برداشت را رد کرد و گفت: «گاهی در مذاکرات شما پیشنهاد اولیه خود را مطرح میکنید و سپس عقبنشینی میکنید، اما بعد دوباره بازمیگردید. بنابراین من تا زمانی که نتیجه نهایی را نبینم، آن را شکست تلقی نمیکنم.»
سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایرانبا انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، این حکومت را «دشمن جهان آزاد» خواند و خواستار تغییر رویکرد کشورهای اروپایی در قبال حکومت ایران شد.
بشیرتاش در این جلسه که عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین در بروکسل برگزار شد، از کشورهای اروپایی خواست تا سیاستهای خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهند: «سفیران حکومت جمهوری اسلامی را از کشورهای اروپایی اخراج کنید و آلترناتیو مردم ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی را به رسمیت بشناسید.»
او گفت: «ایران میتواند بزرگترین متحد جهان آزاد در خاورمیانه باشد، در حالیکه جمهوری اسلامی اکنون دشمن جهان آزاد است.»
او با اشاره به نقش گسترده جمهوری اسلامی در عملیات خشونتآمیز در اروپا، حکومت ایران را متهم کرد که بهتنهایی به اندازه تمام گروههای «تروریستی» جهان در خاک اروپا دست به عملیات تروریستی زده است.
بشیرتاش با اشاره به پیامدهای ادامه وضعیت کنونی برای مردم ایران، گفت:
او همچنین گفت که بدترین کابوس مردم ایران بقای حکومت جمهوری اسلامی است و اگر حکومت ماندگار شود، شاید میلیونها نفر راهی اروپا شوند.
این فعال سیاسی در ادامه صحبتهایش به ظرفیتهای اقتصادی ایران در صورت تغییر حکومت اشاره کرد و گفت که در این صورت هزاران میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری در ایران پدید خواهد آمد و ایران به بزرگترین تامینکننده انرژی در این قاره تبدیل خواهد شد.
این فعال سیاسی همچنین بر تداوم اعتراضات و مطالبات مردم ایران تاکید کرد: «پس از کشتن معترضان در دیماه، ایران دیگر شبیه به گذشته نخواهد شد و ملت ایران به چیزی کمتر از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی راضی نخواهند شد.»
رسانه کردی رووداو چهارشنبه ۲۶ فروردین به نقل از کاوه بهرامی، عضو هیات اجرایی و مسئول مرکز پیشمرگههای حزب دموکرات کردستان ایران، نوشت که بعدازظهر این روز یک پهپاد به کمپ دیگله حمله کرد. به گفته او این کمپ محل اسکان زنان و کودکان پیشمرگههای حزب دموکرات است.
بهرامی تاکید کرد که این حمله خسارت جانی نداشت، ولی خسارتهای مادی بهجا گذاشته است.
عصر سهشنبه به وقت محلی نیز دو پهپاد به کمپ «سورداش» در مرز استان سلیمانیه و یک پهپاد به کمپ «آزادی» حمله کردند. حمله به کمپ سورداش به کشته شدن یک پیشمرگه از کومله زحمتکشان کردستان و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد. افزون بر اینها، دو پهپاد در محدوده شهر خلیفان و دو پهپاد دیگر که به سمت اربیل هماهنگ میشدند هم سرنگون شدند.