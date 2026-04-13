هشدار سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد درباره ادامه بحران در تنگه هرمز
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داد که ادامه بحران در تنگه هرمز میتواند به فاجعهای جهانی در زمینه کشاورزی و تامین غذا منجر شود.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف، حاکی از کمبود گسترده بعضی داروها در برخی از شهرها و افزایش شدید قیمت طیف گستردهای از داروهاست.
بر اساس این پیامها، کمبودها تنها به داروهای خاص محدود نیست و حتی داروهای عمومی و ساده نیز در برخی شهرها بهسختی پیدا میشود.
با وجود تجربه شهروندان از بحران دارو، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۱۲ فروردین ذخایر «استراتژیک» را در وضعیتی مطلوب ارزیابی کرد و گفت دستورهای لازم برای «واردات فوری دارو» صادر شده است.
متن کامل این خبر را اینجا بخوانید
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، پس از قطع مذاکرات میان آمریکا و ایران، خواستار ادامه گفتوگوها شد و تصریح کرد: «ما این را بسیار مهم میدانیم که مذاکرات ادامه پیدا کند.»
وادهفول از هر سه طرف درگیر در جنگ خواست به این مسیر پایبند بمانند.
در عین حال، او تاکید کرد که از موضع ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران باید از ساخت سلاح هستهای صرفنظر کند حمایت میکند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام کرد که همه رهبرانی که با آنها صحبت کرده است، همنظر هستند که تنگه هرمز باید برای کشتیرانی باز باشد؛ بدون محدودیت، بدون عوارض و بدون باجگیری از سوی ایران.
او افزود: «دیپلماسی تنها راه پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است و امیدواریم ادامه پیدا کند. اجازه نخواهم داد بریتانیا تحت هر فشاری وارد جنگ شود.»
استارمر گفت که اقدامات جمهوری اسلامی باعث «خسارات اقتصادی فراوان» شده که در «تمام جایگاههای سوخت کشور» مشهود است.
او تاکید کرد که دهها کشور قرار است اواخر این هفته نشستی درباره وضعیت تنگه هرمز برگزار کنند. تمرکز این نشست بر تلاشهای دیپلماتیک برای پایان بحران، بازگشایی تنگه و همچنین برنامهریزی نظامی برای «تامین امنیت عبور کشتیها» خواهد بود.
دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا اعلام کرد: «نیروی دریایی ایران اکنون در کف دریا قرار دارد؛ کاملاً نابود شده - ۱۵۸ کشتی.»
او افزود: «آنچه هدف قرار ندادهایم، تعداد اندکی از آنچه خودشان "قایقهای تهاجمی سریع" مینامند است، زیرا آنها را تهدید قابلتوجهی ندانستیم.»
ترامپ هشدار داد: «اگر هر یک از این شناورها به محاصره دریایی ما نزدیک شوند، فورا نابود خواهند شد، با همان شیوهای که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریا به کار میبریم؛ روشی سریع و بیرحمانه.»
رییسجمهور آمریکا افزود: « ۹۸.۲ درصد از مواد مخدری که از طریق اقیانوس یا دریا وارد ایالات متحده میشد، متوقف شده است.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جلسه کابینه این کشور اعلام کرد اسرائیل از موضع تهاجمی دونالد ترامپ برای محاصره دریایی تنگه هرمز حمایت میکند.
او همچنین از هماهنگی با آمریکا درباره تامین امنیت شمال اسرائیل خبر داد.