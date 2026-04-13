دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: «نیروی دریایی ایران اکنون در کف دریا قرار دارد؛ کاملاً نابود شده - ۱۵۸ کشتی.»

او افزود: «آنچه هدف قرار نداده‌ایم، تعداد اندکی از آنچه خودشان "قایق‌های تهاجمی سریع" می‌نامند است، زیرا آن‌ها را تهدید قابل‌توجهی ندانستیم.»

ترامپ هشدار داد: «اگر هر یک از این شناورها به محاصره دریایی ما نزدیک شوند، فورا نابود خواهند شد، با همان شیوه‌ای که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریا به کار می‌بریم؛ روشی سریع و بی‌رحمانه.»

رییس‌جمهور آمریکا افزود: « ۹۸.۲ درصد از مواد مخدری که از طریق اقیانوس یا دریا وارد ایالات متحده می‌شد، متوقف شده است.»