شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد تاکید کرد این مردم ایران هستند که در نهایت سرنوشت کشور را تعیین میکنند و مسیر آینده را رقم میزنند.
شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه ۲۴ فروردین گفت: «صرفنظر از نتیجه عملیات نظامی، این نیروهای خارجی نیستند که سرنوشت ایران را تعیین میکنند؛ بلکه مردم ایران هستند که آینده خود را رقم میزنند.»
او افزود: «رسانهها از آتشبس میگویند، اما میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم هیچ آتشبسی برقرار نبوده است. هر روز در خیابانها ایستهای بازرسی برپاست و مردم را تهدید میکنند و میکشند.»
شاهزاده رضا پهلوی جنبش اعتراضی مردم ایران را «انقلابی علیه انقلاب ۱۳۵۷» خواند و خاطرنشان کرد حکومت هر گونه مشروعیت خود را از دست داده است.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس موقت به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اعمال محاصره دریایی علیه حکومت ایران خبر داده است.
هشدار درباره ادامه سرکوبها در ایران
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد، با اشاره به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران گفت: «حکومت صداهای مخالف را خاموش میکند، اینترنت را میبندد و به روی مردم غیرمسلح شلیک میکند. هزینه سرکوب فاجعهبار بوده و حکومت مردان و زنان را قتلعام کرده است.»
او با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان افزود: «حکومت بیش از ۴۰ هزار نفر را در دو شب قتلعام کرد و به بیمارستانها و خانهها رفت و مردم معترض را کشت.»
شاهزاده رضا پهلوی هشدار داد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به سقوط نزدیک شده و مردم ایران «نسخه بازآراییشده» آن را نخواهند پذیرفت.
او تاکید کرد: «خواست مردم ایران تغییر زندانبان نیست، بلکه آزادی است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که ترامپ در روزهای اخیر بارها با اشاره به کشته شدن شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرده در عمل نوعی «تغییر رژیم» در ایران رخ داده است.
در سوی دیگر، شهروندان و فعالان حقوق بشر، به حضور چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، احمد وحیدی، غلامحسین محسنی اژهای و احمدرضا رادان در راس ساختار قدرت اشاره و کارنامه آنان را در نقض حقوق شهروندان یادآوری کردند.
انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه مواضع کشورهای اروپایی را در قبال جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد: «اروپا شتابزده با حکومتی که مردم خود را میکشد و از دولتهای اروپایی اخاذی میکند، مماشات میکند. اروپا باید از حقوق بشر دفاع کند.»
او گفت مردم ایران برای به ثمر نشستن انقلاب، جان خود را به خطر میاندازند و تنها از جامعه جهانی میخواهند به مقامهای سرکوبگر جمهوری اسلامی «مشروعیت، قدرت و سرپناه» ندهند.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین به سیاست خارجی بیثباتکننده حکومت ایران اشاره کرد و افزود: «جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود بهعنوان یک دولت عادی رفتار نکرده و با صادر کردن نیروهای نیابتی از بیروت تا بغداد و صنعا به ایفای نقش پرداخته است.»
او یادآور شد: «جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین تنها نظارهگر نیست، بلکه به روسیه کمک نظامی میکند و این اقدام تهدیدی علیه اروپاست. تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، جهان در امنیت نخواهد بود.»
بر اساس گزارشها، یکی از شروط ایالات متحده در مذاکرات اسلامآباد، قطع حمایت تهران از حزبالله و حوثیهای یمن بوده است. جمهوری اسلامی این موضوع را نپذیرفته است.
تامین مالی و تسلیحاتی گروههای نیابتی در منطقه در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دستبهگریبان بودهاند.
شاهزاده پهلوی: اگر انقلاب اسلامی رقم نمیخورد، ایران به کره جنوبی خاورمیانه بدل میشد
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت اگر انقلاب اسلامی به وقوع نمیپیوست، ایران به کره جنوبی خاورمیانه تبدیل میشد، اما اکنون بهدلیل سیاستهای حکومت در حال تبدیل شدن به کره شمالی است.
او افزود: «ما بهدنبال این هستیم که معایب گذشته را کنار بگذاریم و محاسن آن را در آینده به کار بگیریم.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «ما برای دوران پس از جمهوری اسلامی برنامههای فراوانی داریم تا بتوانیم یک گذار باثبات را به مرحله عمل برسانیم.»
بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه گفت دیروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) با معاون رئیس جمهور آمریکا، جی. دی. ونس پس از بازگشت از اسلامآباد گفتوگو کرده است.
ونس تیم مذاکره کننده آمریکا را در اسلامآباد رهبری میکرد. نتانیاهو گفت ونس درحالی که تازه از هواپیما پیاده شده بود، جزئیات مذاکرات را به او گزارش داده است.
نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا نمیتوانست نقض آتشبس از سوی جمهوری اسلامی را تحمل کند. به گفته او قرار بود بلافاصله پس از آتشبس، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند، اما این کار انجام نشده است.
نتانیاهو ادامه داد ونس به او گفته است تاکید رئیس جمهور آمریکا حذف تمام اورانیوم غنیسازی شده در ایران و اطمینان از عدم غنیسازی مجدد در سالها و دهههای آینده است.
نخست وزیر اسرائیل ادامه داد پس از نقض شروط اولیه آتشبس از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ تصمیم گرفت فرمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی را صادر کند.
او گفت از تصمیم ترامپ برای محاصره دریایی جمهوری اسلامی حمایت میکند.
نتانیاهو در ادامه تصریح کرد هیچ قطع ارتباطی بین اسرائیل و آمریکا وجود ندارد. او گفت هماهنگیهای فعلی بین دو دولت، هرگز در تاریخ اسرائیل وجود نداشته است. او ادامه داد هماهنگی فعلی با قدرتمندترین قدرت جهان در تاریخ قوم یهود بیسابقه است.
سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره محاصره تنگه هرمز گفت که چنین اقداماتی برای بازارهای جهانی تبعات منفی خواهد داشت.
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از دوشنبه ۲۴ فروردین، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران اجرای محاصره دریایی علیه تردد کشتیها به مقصد و مبدا بنادر ایران آغاز میشود؛ اقدامی که همزمان با تهدیدهای دونالد ترامپ برای گسترش فشار بر تهران صورت میگیرد.
سخنگوی کرملین همچنین گفت پیشنهاد روسیه برای دریافت اورانیوم غنیشده از جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، اما در حال حاضر درخواستی برای اجرای آن مطرح نشده است.
پیشتر، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس گفت جمهوری اسلامی برای اثبات حسن نیت آماده بود ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنیشده را رقیق کند. او تصریح کرد «بنا بود کنسرسیومی برای رقیق سازی با حضور کشورهای آمریکا و عربستان در کشور ایجاد شود ولی آنها زیر این توافق زدند.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار دادهاند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.
بر اساس این اطلاعات که دوشنبه ۲۴ فروردین در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده وضعیت اقتصادی کشور در پی جنگ «بسیار وخیم» است و «حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی»، بازسازی اقتصاد در ایران ۱۲ سال طول خواهد کشید.
منابع آگاه گفتند عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، تاکید کرده برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، دستیابی به توافق با آمریکا و رفع محدودیتهای اینترنتی، ضروری است.
بر پایه این گزارش، بانک مرکزی همچنین درباره خطر بیکاری دو میلیون نفر بهدلیل خسارات واردشده به زیرساختهای تولیدی در جریان جنگ هشدار داده است.
همتی یکی از اعضای هیات جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر با آمریکا در اسلامآباد بود. این دور از گفتوگوها پس از ۲۱ ساعت بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.
منابع آگاه افزودند: «نزدیکان پزشکیان بهشدت نگران وضعیت اقتصادی ایران هستند و بیم آن دارند که در صورت رسیدن کشور به وضعیت ورشکستگی، مقامات نظام او را مسئول بدانند.»
پیشتر در هشتم فروردین، ایراناینترنشنال از گسترش بیسابقه شکاف در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی خبر داد و گزارش کرد که این موضوع به رویارویی آشکار پزشکیان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، از جمله احمد وحیدی و علی عبداللهی، منجر شده است.
پافشاری جمهوری اسلامی بر تداوم برنامه هستهای و اعمال کنترل بر تنگه هرمز که در نهایت به شکست مذاکرات اسلامآباد انجامید، بر شدت بحران منطقهای افزوده است.
هرچند تشدید تنشها در تنگه هرمز به رشد بهای نفت در بازارهای جهانی و افزایش فشارها بر اقتصاد بینالمللی منجر شده، اما پیامدهای این وضعیت اقتصاد ایران را نیز بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از افزایش چشمگیر قیمتها، کمبود دارو، بیکاری، کاهش قدرت خرید و حتی «قسطی شدن غذا» خبر دادهاند.
به گفته آنان، تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی و بلاتکلیفی در حوزه آموزش نیز بر نگرانیها در شرایط کنونی افزوده است.
اقتصاد جهان؛ قیمت نفت برنت از ۱۰۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت
خبرگزاری رویترز گزارش داد بهدنبال شکست مذاکرات اسلامآباد و تصمیم آمریکا بر اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
قراردادهای آتی نفت برنت، ۲۴ فروردین با رشدی هفت درصدی به ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید.
این رقم حاکی از آن است که از زمان آغاز جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، بهای نفت جهشی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
قراردادهای آتی توافقهای خرید یا فروش دارایی در آینده - با قیمتی مشخص - هستند که جهت بازار را نشان میدهند.
شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۸ درصد کاهش یافت و قراردادهای آتی شاخص اساندپی ۵۰۰ نیز ۰.۶ درصد افت کردند.
استاکس ۶۰۰ عملکرد ۶۰۰ شرکت بزرگ، متوسط و کوچک از ۱۷ کشور اروپایی را دنبال میکند و معیاری برای سنجش وضعیت بازار سهام است.
اساندپی ۵۰۰ هم شاخص سنجش عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا است و وضعیت کلی بازار سهام این کشور را نشان میدهد.
مایکل براون، کارشناس شرکت خدمات مالی «پِپِراِستون»، در همین رابطه گفت: «با آغاز هفته، بازارها به شکلی قابل پیشبینی وارد فاز ریسکگریزی شدهاند، زیرا معاملهگران بار دیگر سناریوی افزایش تنشها را مدنظر قرار دادهاند.»
به گفته او، در دیگر بازارها نیز نشانههایی از افت به چشم میخورد؛ قراردادهای آتی سهام در اروپا و آمریکای شمالی در محدوده منفی قرار دارند، طلا مسیر نزولی در پیش گرفته و اوراق قرضه دولتی نیز تحت فشار هستند.
براون در عین حال خاطرنشان کرد دامنه این تحرکات در مجموع چندان چشمگیر نیست.