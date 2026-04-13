بر پایه این اطلاعیه که دوشنبه ۲۴ فروردین به دست رویترز رسید، محموله‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و دیگر اقلام ضروری، مشروط به انجام بازرسی، مجاز به عبور خواهند بود.

سنتکام افزود ارتش آمریکا محاصره نظامی را در خلیج عمان و دریای عرب در شرق تنگه هرمز اعمال خواهد کرد.

در ادامه اطلاعیه آمده است محاصره دریایی صرفا به بنادر و پایانه‌های نفتی ایران محدود نیست و «سراسر خط ساحلی» این کشور را در بر می‌گیرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۳ فروردین در واکنش به شکست مذاکرات اسلام‌آباد گفت نیروی دریایی ایالات متحده «بی‌درنگ» محاصره تنگه هرمز را آغاز می‌کند.

او این عملیات را «محاصره‌ای همه‌جانبه در سطحی بالاتر از محاصره ونزوئلا» خواند و تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی از راه فروش نفت درآمد کسب کند.

منع تردد کشتی‌ها به مقصد و از مبدا بنادر ایران قرار است از ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت تهران) ۲۴ فروردین به اجرا درآید.

«عبور کشتی‌ها به مقصد یا از مبدا کشورهایی غیر از ایران مجاز است»

رویترز در ادامه گزارش خود با استناد به اطلاعیه سنتکام نوشت محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی و منع تردد «برای همه کشتی‌ها صرف‌نظر از پرچم آنها» اعمال خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: «هر شناوری که بدون مجوز وارد منطقه محاصره شود یا آن را ترک کند، در معرض توقف، تغییر مسیر و توقیف خواهد بود. کشتی‌های بی‌طرف نیز ممکن است برای شناسایی هرگونه محموله ممنوعه، مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرند.»

سنتکام در عین حال تاکید کرد عملیات نظامی ایالات متحده عبور کشتی‌های بی‌طرف از تنگه هرمز به مقصد یا از مبدا کشورهایی غیر از ایران را مختل نخواهد کرد.

ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتم‌الانبیا»، ۲۴ فروردین در واکنش به تصمیم آمریکا برای اعمال محاصره دریایی تهدید کرد امنیت بنادر کشورهای منطقه نیز با مخاطره مواجه خواهد شد.

او گفت: «امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ‌کس. اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود.»

در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از تصمیم ترامپ برای اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.

یک سخنگوی دولت آلمان نیز محاصره دریایی را «اقدامی برای افزایش فشار» بر تهران دانست و گفت این تصمیم «پایان روند دیپلماتیک را رقم نمی‌زند».

او اضافه کرد عملیات آمریکا شامل محاصره بنادر ایران می‌شود، نه تنگه هرمز.