خبرگزاری رویترز گزارش داد ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در اطلاعیهای خطاب به فعالان حملونقل اعلام کرده است که محمولههای بشردوستانه مشمول محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی نخواهند شد.
بر پایه این اطلاعیه که دوشنبه ۲۴ فروردین به دست رویترز رسید، محمولههای بشردوستانه از جمله مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و دیگر اقلام ضروری، مشروط به انجام بازرسی، مجاز به عبور خواهند بود.
سنتکام افزود ارتش آمریکا محاصره نظامی را در خلیج عمان و دریای عرب در شرق تنگه هرمز اعمال خواهد کرد.
در ادامه اطلاعیه آمده است محاصره دریایی صرفا به بنادر و پایانههای نفتی ایران محدود نیست و «سراسر خط ساحلی» این کشور را در بر میگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ فروردین در واکنش به شکست مذاکرات اسلامآباد گفت نیروی دریایی ایالات متحده «بیدرنگ» محاصره تنگه هرمز را آغاز میکند.
او این عملیات را «محاصرهای همهجانبه در سطحی بالاتر از محاصره ونزوئلا» خواند و تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی از راه فروش نفت درآمد کسب کند.
منع تردد کشتیها به مقصد و از مبدا بنادر ایران قرار است از ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت تهران) ۲۴ فروردین به اجرا درآید.
«عبور کشتیها به مقصد یا از مبدا کشورهایی غیر از ایران مجاز است»
رویترز در ادامه گزارش خود با استناد به اطلاعیه سنتکام نوشت محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی و منع تردد «برای همه کشتیها صرفنظر از پرچم آنها» اعمال خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: «هر شناوری که بدون مجوز وارد منطقه محاصره شود یا آن را ترک کند، در معرض توقف، تغییر مسیر و توقیف خواهد بود. کشتیهای بیطرف نیز ممکن است برای شناسایی هرگونه محموله ممنوعه، مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرند.»
سنتکام در عین حال تاکید کرد عملیات نظامی ایالات متحده عبور کشتیهای بیطرف از تنگه هرمز به مقصد یا از مبدا کشورهایی غیر از ایران را مختل نخواهد کرد.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا»، ۲۴ فروردین در واکنش به تصمیم آمریکا برای اعمال محاصره دریایی تهدید کرد امنیت بنادر کشورهای منطقه نیز با مخاطره مواجه خواهد شد.
او گفت: «امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچکس. اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود.»
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از تصمیم ترامپ برای اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.
یک سخنگوی دولت آلمان نیز محاصره دریایی را «اقدامی برای افزایش فشار» بر تهران دانست و گفت این تصمیم «پایان روند دیپلماتیک را رقم نمیزند».
او اضافه کرد عملیات آمریکا شامل محاصره بنادر ایران میشود، نه تنگه هرمز.
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد تاکید کرد این مردم ایران هستند که در نهایت سرنوشت کشور را تعیین میکنند و مسیر آینده را رقم میزنند.
شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه ۲۴ فروردین گفت: «صرفنظر از نتیجه عملیات نظامی، این نیروهای خارجی نیستند که سرنوشت ایران را تعیین میکنند؛ بلکه مردم ایران هستند که آینده خود را رقم میزنند.»
او افزود: «رسانهها از آتشبس میگویند، اما میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم هیچ آتشبسی برقرار نبوده است. هر روز در خیابانها ایستهای بازرسی برپاست و مردم را تهدید میکنند و میکشند.»
شاهزاده رضا پهلوی جنبش اعتراضی مردم ایران را «انقلابی علیه انقلاب ۱۳۵۷» خواند و خاطرنشان کرد حکومت هر گونه مشروعیت خود را از دست داده است.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس موقت به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اعمال محاصره دریایی علیه حکومت ایران خبر داده است.
هشدار درباره ادامه سرکوبها در ایران
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد، با اشاره به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران گفت: «حکومت صداهای مخالف را خاموش میکند، اینترنت را میبندد و به روی مردم غیرمسلح شلیک میکند. هزینه سرکوب فاجعهبار بوده و حکومت مردان و زنان را قتلعام کرده است.»
او با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان افزود: «حکومت بیش از ۴۰ هزار نفر را در دو شب قتلعام کرد و به بیمارستانها و خانهها رفت و مردم معترض را کشت.»
شاهزاده رضا پهلوی هشدار داد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به سقوط نزدیک شده و مردم ایران «نسخه بازآراییشده» آن را نخواهند پذیرفت.
او تاکید کرد: «خواست مردم ایران تغییر زندانبان نیست، بلکه آزادی است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که ترامپ در روزهای اخیر بارها با اشاره به کشته شدن شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرده در عمل نوعی «تغییر رژیم» در ایران رخ داده است.
در سوی دیگر، شهروندان و فعالان حقوق بشر، به حضور چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، احمد وحیدی، غلامحسین محسنی اژهای و احمدرضا رادان در راس ساختار قدرت اشاره و کارنامه آنان را در نقض حقوق شهروندان یادآوری کردند.
انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه مواضع کشورهای اروپایی را در قبال جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد: «اروپا شتابزده با حکومتی که مردم خود را میکشد و از دولتهای اروپایی اخاذی میکند، مماشات میکند. اروپا باید از حقوق بشر دفاع کند.»
او گفت مردم ایران برای به ثمر نشستن انقلاب، جان خود را به خطر میاندازند و تنها از جامعه جهانی میخواهند به مقامهای سرکوبگر جمهوری اسلامی «مشروعیت، قدرت و سرپناه» ندهند.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین به سیاست خارجی بیثباتکننده حکومت ایران اشاره کرد و افزود: «جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود بهعنوان یک دولت عادی رفتار نکرده و با صادر کردن نیروهای نیابتی از بیروت تا بغداد و صنعا به ایفای نقش پرداخته است.»
او یادآور شد: «جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین تنها نظارهگر نیست، بلکه به روسیه کمک نظامی میکند و این اقدام تهدیدی علیه اروپاست. تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، جهان در امنیت نخواهد بود.»
بر اساس گزارشها، یکی از شروط ایالات متحده در مذاکرات اسلامآباد، قطع حمایت تهران از حزبالله و حوثیهای یمن بوده است. جمهوری اسلامی این موضوع را نپذیرفته است.
تامین مالی و تسلیحاتی گروههای نیابتی در منطقه در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دستبهگریبان بودهاند.
شاهزاده پهلوی: اگر انقلاب اسلامی رقم نمیخورد، ایران به کره جنوبی خاورمیانه بدل میشد
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت اگر انقلاب اسلامی به وقوع نمیپیوست، ایران به کره جنوبی خاورمیانه تبدیل میشد، اما اکنون بهدلیل سیاستهای حکومت در حال تبدیل شدن به کره شمالی است.
او افزود: «ما بهدنبال این هستیم که معایب گذشته را کنار بگذاریم و محاسن آن را در آینده به کار بگیریم.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «ما برای دوران پس از جمهوری اسلامی برنامههای فراوانی داریم تا بتوانیم یک گذار باثبات را به مرحله عمل برسانیم.»