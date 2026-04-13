با وجود آتشبس، روساتم مرحله نهایی تخلیه کارکنان خود از ایران را آغاز کرد
با اینکه آتشبس دوهفتهای از ۱۹ فروردین برقرار شده است، شرکت روساتم اعلام کرد مرحله نهایی تخلیه نیروهای خود از نیروگاه هستهای بوشهر را آغاز کرده است. الکسی لیخاچف، مدیر روساتم، گفت ۱۰۸ نفر از کارکنان این شرکت نیروگاه را ترک خواهند کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد تاکید کرد این مردم ایران هستند که در نهایت سرنوشت کشور را تعیین میکنند و مسیر آینده را رقم میزنند.
شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه ۲۴ فروردین گفت: «صرفنظر از نتیجه عملیات نظامی، این نیروهای خارجی نیستند که سرنوشت ایران را تعیین میکنند؛ بلکه مردم ایران هستند که آینده خود را رقم میزنند.»
او افزود: «رسانهها از آتشبس میگویند، اما میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم هیچ آتشبسی برقرار نبوده است. هر روز در خیابانها ایستهای بازرسی برپاست و مردم را تهدید میکنند و میکشند.»
شاهزاده رضا پهلوی جنبش اعتراضی مردم ایران را «انقلابی علیه انقلاب ۱۳۵۷» خواند و خاطرنشان کرد حکومت هر گونه مشروعیت خود را از دست داده است.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس موقت به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اعمال محاصره دریایی علیه حکومت ایران خبر داده است.
هشدار درباره ادامه سرکوبها در ایران
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان سوئد، با اشاره به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران گفت: «حکومت صداهای مخالف را خاموش میکند، اینترنت را میبندد و به روی مردم غیرمسلح شلیک میکند. هزینه سرکوب فاجعهبار بوده و حکومت مردان و زنان را قتلعام کرده است.»
او با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان افزود: «حکومت بیش از ۴۰ هزار نفر را در دو شب قتلعام کرد و به بیمارستانها و خانهها رفت و مردم معترض را کشت.»
شاهزاده رضا پهلوی هشدار داد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به سقوط نزدیک شده و مردم ایران «نسخه بازآراییشده» آن را نخواهند پذیرفت.
او تاکید کرد: «خواست مردم ایران تغییر زندانبان نیست، بلکه آزادی است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که ترامپ در روزهای اخیر بارها با اشاره به کشته شدن شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرده در عمل نوعی «تغییر رژیم» در ایران رخ داده است.
در سوی دیگر، شهروندان و فعالان حقوق بشر، به حضور چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، احمد وحیدی، غلامحسین محسنی اژهای و احمدرضا رادان در راس ساختار قدرت اشاره و کارنامه آنان را در نقض حقوق شهروندان یادآوری کردند.
انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه مواضع کشورهای اروپایی را در قبال جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد: «اروپا شتابزده با حکومتی که مردم خود را میکشد و از دولتهای اروپایی اخاذی میکند، مماشات میکند. اروپا باید از حقوق بشر دفاع کند.»
او گفت مردم ایران برای به ثمر نشستن انقلاب، جان خود را به خطر میاندازند و تنها از جامعه جهانی میخواهند به مقامهای سرکوبگر جمهوری اسلامی «مشروعیت، قدرت و سرپناه» ندهند.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین به سیاست خارجی بیثباتکننده حکومت ایران اشاره کرد و افزود: «جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود بهعنوان یک دولت عادی رفتار نکرده و با صادر کردن نیروهای نیابتی از بیروت تا بغداد و صنعا به ایفای نقش پرداخته است.»
او یادآور شد: «جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین تنها نظارهگر نیست، بلکه به روسیه کمک نظامی میکند و این اقدام تهدیدی علیه اروپاست. تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، جهان در امنیت نخواهد بود.»
بر اساس گزارشها، یکی از شروط ایالات متحده در مذاکرات اسلامآباد، قطع حمایت تهران از حزبالله و حوثیهای یمن بوده است. جمهوری اسلامی این موضوع را نپذیرفته است.
تامین مالی و تسلیحاتی گروههای نیابتی در منطقه در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دستبهگریبان بودهاند.
شاهزاده پهلوی: اگر انقلاب اسلامی رقم نمیخورد، ایران به کره جنوبی خاورمیانه بدل میشد
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت اگر انقلاب اسلامی به وقوع نمیپیوست، ایران به کره جنوبی خاورمیانه تبدیل میشد، اما اکنون بهدلیل سیاستهای حکومت در حال تبدیل شدن به کره شمالی است.
او افزود: «ما بهدنبال این هستیم که معایب گذشته را کنار بگذاریم و محاسن آن را در آینده به کار بگیریم.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «ما برای دوران پس از جمهوری اسلامی برنامههای فراوانی داریم تا بتوانیم یک گذار باثبات را به مرحله عمل برسانیم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یکشنبه ۲۳ فروردین در جلسه کابینه این کشور اعلام کرد که هنگام بازگشت جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، از اسلامآباد با او گفتوگو کرده است.
نتانیاهو گفت ونس درحالی که تازه از هواپیما پیاده شده بود، جزئیات مذاکرات را به او گزارش داده است.
نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا نمیتوانست نقض آتشبس از سوی جمهوری اسلامی را تحمل کند. به گفته او قرار بود بلافاصله پس از آتشبس، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند، اما این کار انجام نشده است.
نتانیاهو ادامه داد ونس که رهبری تیم مذاکره کننده آمریکا را در اسلامآباد بر عهده داشت، به او گفته است که رییسجمهوری آمریکا بر خروج تمام اورانیوم غنیسازی شده در ایران و اطمینان از عدم غنیسازی مجدد در سالها و دهههای آینده تاکید دارد.
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد که پس از نقض شروط اولیه آتشبس از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ تصمیم گرفت فرمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی را صادر کند.
او گفت از تصمیم ترامپ برای محاصره دریایی جمهوری اسلامی حمایت میکند.
نتانیاهو در ادامه تصریح کرد هیچ قطع ارتباطی بین اسرائیل و آمریکا وجود ندارد و این سطح از هماهنگی میان دو دولت، هرگز در تاریخ اسرائیل وجود نداشته است.
سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره محاصره تنگه هرمز گفت که چنین اقداماتی برای بازارهای جهانی تبعات منفی خواهد داشت.
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از دوشنبه ۲۴ فروردین، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران اجرای محاصره دریایی علیه تردد کشتیها به مقصد و مبدا بنادر ایران آغاز میشود؛ اقدامی که همزمان با تهدیدهای دونالد ترامپ برای گسترش فشار بر تهران صورت میگیرد.
سخنگوی کرملین همچنین گفت پیشنهاد روسیه برای دریافت اورانیوم غنیشده از جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، اما در حال حاضر درخواستی برای اجرای آن مطرح نشده است.
پیشتر، علی نیکزاد، نایبرییس مجلس گفت جمهوری اسلامی برای اثبات حسن نیت آماده بود ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنیشده را رقیق کند. او تصریح کرد «بنا بود کنسرسیومی برای رقیق سازی با حضور کشورهای آمریکا و عربستان در کشور ایجاد شود ولی آنها زیر این توافق زدند.»